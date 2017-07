Tesla назвала тройку победителей конкурса любительских рекламных видео электромобилей бренда: MKBHD, Everyday Astronaut и Sonja Jasansky

На прошлой неделе мы писали о десятке лучших участников конкурса Project Loveday на создание лучшего фанатского ролика продукции Tesla. Как и было обещано, представители компании назвали тройку победителей.

Congrats to our Project Loveday winners — @MKBHD @Erdayastronaut & @andrewandsonja. Watch all 10 finalists at https://t.co/07QfoMHDrx

— Tesla (@TeslaMotors) 29 июля 2017 г.