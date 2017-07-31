Tesla назвала тройку победителей конкурса любительских рекламных видео электромобилей бренда: MKBHD, Everyday Astronaut и Sonja Jasansky
На прошлой неделе мы писали о десятке лучших участников конкурса Project Loveday на создание лучшего фанатского ролика продукции Tesla. Как и было обещано, представители компании назвали тройку победителей.
Congrats to our Project Loveday winners — @MKBHD @Erdayastronaut & @andrewandsonja. Watch all 10 finalists at https://t.co/07QfoMHDrx
— Tesla (@TeslaMotors) 29 июля 2017 г.
Итак, первое место занял весьма популярный в IT-среде блогер MKBHD — он же Маркес Браунли (Marques Brownlee):
Второе место получил не менее гиковый автор канала Everyday Astronaut с роликом, название которого звучит как готовый рекламный слоган «Spaceships. For Earth»:
И, наконец, третьим местом может по праву гордиться Соня Ясански (Sonja Jasansky) с супер-быстрым обзором электромобиля Tesla:
Отметим, что идею конкурса Project Loveday предложила 10-летняя школьница из Мичигана. Она отметила, что Илону Маску не придется тратить деньги и время на съемку профессиональной рекламы, если он воспользуется работами фанатов компании, заинтересовав последних ценными подарками вроде года бесплатной зарядки на станциях Tesla.
Напомним, что на прошедших выходных на заводе Tesla в американском Фримонте состоялась торжественная церемония вручения первых серийных машин Model 3 покупателям, оплатившим предварительный заказ — всего было передано 30 машин.
Источник: Tesla