Tesla назвала тройку победителей конкурса любительских рекламных видео электромобилей бренда: MKBHD, Everyday Astronaut и Sonja Jasansky

На прошлой неделе мы писали о десятке лучших участников конкурса Project Loveday на создание лучшего фанатского ролика продукции Tesla. Как и было обещано, представители компании назвали тройку победителей.

Итак, первое место занял весьма популярный в IT-среде блогер MKBHD — он же Маркес Браунли (Marques Brownlee):

Второе место получил не менее гиковый автор канала Everyday Astronaut с роликом, название которого звучит как готовый рекламный слоган «Spaceships. For Earth»:

И, наконец, третьим местом может по праву гордиться Соня Ясански (Sonja Jasansky) с супер-быстрым обзором электромобиля Tesla:

Отметим, что идею конкурса Project Loveday предложила 10-летняя школьница из Мичигана. Она отметила, что Илону Маску не придется тратить деньги и время на съемку профессиональной рекламы, если он воспользуется работами фанатов компании, заинтересовав последних ценными подарками вроде года бесплатной зарядки на станциях Tesla.

Напомним, что на прошедших выходных на заводе Tesla в американском Фримонте состоялась торжественная церемония вручения первых серийных машин Model 3 покупателям, оплатившим предварительный заказ — всего было передано 30 машин.

Источник: Tesla