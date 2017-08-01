Утечка: Смартфон Meizu X2 получит второй экран на задней панели (но он будет круглый, а не прямоугольный, как у Meizu Pro 7)

На прошлой неделе китайская компания Meizu представила свой первый смартфон с двумя экранами Pro 7. Однако новая утечка указывает на то, что это будет не единственный смартфон компании, использующий подобную схему.

Анонимный пользователь опубликовал пару фотографий задней панели смартфона Meizu X2, на которой присутсвует второй экран. Правда, в отличие от Meizu Pro 7 / Pro 7 plus он круглый, а не прямоугольный. Судя по фотографиям, этот цветной экран как минимум способен отображать виджеты с аналоговыми часами и режимом заряда батареи.

На данный момент не совсем понятно, как именно будет работать данный экран (будет ли поддерживаться режим Always On Display) и какую функциональность он будет поддерживать, однако сам факт появления подобных технологий в смартфонах среднего, а не флагманского класса не может не радовать.

Напомним, что первая модель семейства Meizu X была представлена в ноябре 2016 года, она получила 5,5-дюймовый экран, платформу MediaTek Helio P20, 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ флэш-памяти, батарею на 3200 мАч и ценник от $245.

Источник: GSMarena