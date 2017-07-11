Видеоблоггер JerryRigEverything испытал на прочность премиум-смартфон Sony Xperia XZ Premium [видео]

Уже хорошо известный вам видеоблоггер JerryRigEverything добрался до премиальной флагманской модели Sony Xperia XZ Premium и подверг ее своей обычной программе испытаний, включающей тесты на изгиб корпуса и устойчивость экрана к царапинам острыми предметами.

Первым под скальпель попал 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 4K и поддержкой HDR. С обеих сторон корпуса установлено защитное стекло Gorilla Glass 5, так что Sony Xperia XZ Premium на удивление хорошо справился с попытками поцарапать его основные поверхности. А вот пластиковые боковины корпуса оказалось весьма легко срезать обычным канцелярским ножом, так что владельцам смартфона не рекомендуется делать это в реальной жизни.

А вот в тесте на изгиб Xperia XZ Premium приятно удивил испытателя, который отметил, что это самый прочный смартфон Sony из всех, которых ему удалось протестировать. Корпус смартфона заметно изогнулся, однако два слоя стекла Gorilla Glass 5 помогли ему справиться с давлением и вернуться в первоначальное состояние.

Источник: JerryRigEverything