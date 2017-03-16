Владелец Tesla вернул угнанную машину с помощью приложения

Угоны автомобилей – обычные преступления на сегодняшний момент. Индустрия охраны и защиты машин от подобных случаев тоже очень хорошо развита. Но и преступники не сидят сложа руки. Какой бы хорошей не была сигнализация, всегда найдется кто-то, кто сможет с ней справиться, завести двигатель и скрыться. Это всего лишь вопрос времени, средств и цели. Далеко не все машины оборудованы новейшими противоугонными системами, но в данном случае речь пойдет не про такую.

На этой неделе житель Калифорнии не нашел свою Tesla на месте. Открыв приложение и узнав место нахождения автомобиля, потерпевший обратился в полицию. Ближайший патруль нашел машину и задержал угонщика. Предположительно, угнать ее получилось с помощью украденного из дома владельца машины ключа. Но угонщик либо не знал, либо не подумал, что связаться с этой машиной можно откуда угодно прямо со смартфона.

И такой случай не одинок. В новостях можно легко найти подобные истории. Воры банально не знают о существовании подобного приложения и возможности вычислить местоположение автомобиля в любой точке планеты. Таким образом, узнав об угоне потерпевшие максимально быстро найдут свою Tesla и это всего лишь вопрос времени, как быстро до нее доберется ближайший патруль.

Естественно, это не сделает Tesla неугоняемой машиной и точно не является панацеей от угонов. Но если грабитель плохо подкован технически, то шансы вернуть авто достаточно высоки. Конечно же, ничто не мешает установить подобную систему на любой другой автомобиль, благо, сегодня есть много вариантов таких сигнализаций.

Источник: The Press Enterprise