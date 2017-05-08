Вышел финальный трейлер супергеройского фильма «Чудо-женщина» / Wonder Woman

После череды телевизионных роликов, коротких тизеров и видео студия Warner Bros. выпустила финальный трейлер супергеройского фильма «Чудо-женщина» / Wonder Woman с Галь Гадот в главной роли. Напомним, премьера картины намечена на 2 июня.

Фильм расскажет о принцессе амазонок Диане, которая выросла на острове, заселенном женщинами-воинами.

Показанный на вчерашней 26-й церемонии вручения наград MTV Movie & TV Awards в Лос-Анжелесе финальный трейлер грядущей картины показывает главную героиню Галь Гадот, решившую покинуть свой дом – райский остров Themyscira – и отправится навстречу зову судьбы, чтобы спасти внешний мир и человечество от разрушения. Главными помощниками бесстрашной героини в этой нелегкой миссии становятся ее фантастические щит и хлыст.

Став частью внешнего мира, Диана оказывается втянутой в Первую мировую войну и вместе со своим возлюбленным американским пилотом Стивом Тревором (Крис Пайн) вступает в сражения во Франции.

Впечатляющие способности героини Гадот имеют естественную природу и раскрываются в самом разгаре сражений, но, как показывает трейлер, но будучи частью общества из 1910-х, она вынуждена строго следовать дресс-коду этого времени носить соответствующие наряды, слегка сковывающие ее боевые способности.

Помимо Галь Гадот и Криса Пайна в фильме снялись Робин Райт («Карточный домик») и Юэн Бремнер («На игле»). Режиссером картины выступил Пэтти Дженкинс.

«Чудо-женщина», как мы уже отмечали выше, выходит в прокат 2 июня, но по предыдущим трейлерам ясно, что для своего нового фильма DC использовал расширенную цветовую палитру, разбавив привычную серость и синеву яркими и солнечными сценами.

Предыдущие трейлеры фильма «Чудо-женщина» / Wonder Woman можно посмотреть здесь и здесь.

Источник: The Verge