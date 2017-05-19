HMD Global объявила в Украине цены на смартфоны Nokia 3, 5, 6, а также на Nokia 3310

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, сообщила, что первый модельный ряд смартфонов Nokia скоро появится в продаже у основных украинских ритейлеров: Nokia 3 – в июне, а Nokia 5 и Nokia 6 – в начале июля. Телефон Nokia 3310 будет доступен украинцам уже с мая. Предварительная розничная цена смартфонов и телефона указана на уровне:

Nokia 6 – 6 999 грн.

Nokia 5 – 5 999 грн.

Nokia 3 – 4 299 грн.

Nokia 3310 – 1 699 грн.

Напомним, что HMD Global представила новую линейку смартфонов на выставке Mobile World Congress, на ITC.UA вы можете почитать первый взгляд на Nokia 3, 5 и 6, а также на Nokia 3310.