Направлением Apple TV занялся бывший глава подразделения Amazon Fire TV

Бывший глава ТВ-направления Amazon Fire TV Тимоти Д. Твердал перешел работать в Apple. Первым об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, отметив, что Твердал возглавит команду Apple TV и будет отчитываться перед вице-президентом Apple Грегом Джосвяком.

В штате Amazon Тимоти Твердал трудился с 2013 года. За время его управления вышло несколько продуктов Fire TV, снискавших хорошую популярность среди потребителей. До этого Твердал работал в Netflix с командой, которая позже была выделена в отдельную компанию Roku. Еще некоторое время он был вице-президентом стартапа WIMM Labs, разрабатывающего умные часы, который в 2013 году был куплен Google.

Сообщается, что Тимоти Твердал возьмет на себя часть обязанностей своего предшественника Пита Дистада, а тот, в свою очередь, сконцентрируется на контенте для Apple TV под чутким руководством старшего вице-президента Apple по программному обеспечению Эдди Кью.

Текущая модель Apple TV не получала крупного аппаратного обновления с 2015 года, хотя не так давно Apple добавила несколько новых возможностей (читай – новое приложение TV и система единого входа для доступа к услугам провайдера кабельного или спутникового телевидения), но ожидаемой поддержки от поставщиком контента компания так и не получила. Конкретно это назначение может указывать на планы компании бросить больше ресурсов на развитие этого направления.

Источник: The Verge и Bloomberg