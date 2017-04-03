Samsung потратит $8,9 млрд на расширение производства OLED панелей

По данным осведомлённых источников, до конца этого года компания Samsung планирует инвестировать $8,9 млрд в расширение производства OLED панелей.

Одной из причин такого шага является намерение Apple начать использовать OLED панели в своих смартфонах iPhone. Предполагается, что модели iPhone 7s и iPhone 7s Plus, презентация которых ожидается в сентябре этого года, всё ещё будут использовать LCD дисплеи. Но уже в 2018 году версия iPhone 8 получит OLED дисплей. И к тому времени Samsung должна подготовиться, чтобы обеспечить необходимый уровень производства.

На долю Samsung приходится около 95% всего рынка OLED панелей, и такая продукция пользуется всё возрастающим спросом. Около 70% смартфонов Samsung поставляются с такими дисплеями. Кроме того, некоторые китайские производители также переходят на использование OLED панелей для своих топовых смартфонов. С учётом возникновения высокого спроса на OLED со стороны Apple, компании Samsung необходимо подготовиться и обеспечить необходимый уровень производства, чтобы справиться с большим спросом и сохранить доминирующую позицию на рынке.

Предполагается, что Samsung и Apple подписали два соглашения на поставку OLED дисплеев. Эти контракты регламентируют поставку 160 млн панелей. При этом стоимость 60 млн OLED панелей оценивается в $4,3 млрд.

Источник: phonearena