В Украине заработали семейные группы Google Play Family Library с доступом к общему контенту

Буквально на днях компания Google расширила ареал действия своего семейного плана Google Play Family Library на девять новых рынков, включая Украину. Сейчас функция работает уже в 24 странах.

Напомним, в рамках Google Play Family Library все участники группы (владелец основной учетной записи и еще пять человек) получают доступ к любому приложению, фильму или книге, доступному в каталоге владельца аккаунта. Мы об этом рассказывали, когда писали о запуске семейной библиотеки Google Play Family Library в июле прошлого года.

Еще раз отметим, что за создание семейной группы в Google Play платить дополнительно не нужно. Создать ее можно как посредством веб-версии сервиса, так и непосредственно в официальном мобильном приложении Play Music для Android. Для этого нужно нажать на значок меню в левом верхнем углу экрана и проследовать по пути: Аккаунт — Семейная подписка — Создать Семейную библиотеку. В данном случае потребуется ввести данные своей кредитной карты, которая будет использоваться для дальнейших покупок. Владелец основного аккаунта/администратор группы сможет контролировать покупки, а любой из участников может скрывать отдельные элементы в общей библиотеке.

Справедливости ради отметим, что действие Family Library не распространяется на музыку, в данном случае нужно отдельно покупать семейный план Play Music All Access, стоимость которого составляет ₴89 в месяц.

Подробнее узнать о семейных группах Google Play можно в информационно-справочном центре Google.

Источник: ain