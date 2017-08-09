Водители Uber научились обманывать алгоритмы сервиса, вступая в сговоры с целью повышения цен

Водители популярного сервиса онлайн-вызова такси Uber придумали, как обманывать алгоритм формирования цены заказа для извлечения большей выгоды для себя. Об этом говорится в недавнем исследовании, проведенном специалистами Уорикского университета.

Согласно данным исследования, для достижения необходимого эффекта водители одновременно выходят из фирменного приложения Uber, через которое к ним поступают заказы. Подобным образом изобретательные таксисты имитирую недостаток машин, искусственно завышая спрос, а система в свою очередь запрограммирована в таких случаях действовать соответствующим образом – повышать цены. В этом нет ничего необычного и всем хорошо известно, что в часы пик, во время проведения различных мероприятий и поздней ночью тарифы на поездки в Uber растут. Едва ли водителям потребовалось много времени, чтобы прийти к этой ловкой схеме, позволяющей принимать заказы по повышенному коэффициенту в обычные часы.

Исследователям удалось раскрыть схему после нескольких интервью с таксистами из Лондона и Нью-Йорка, и прочтения форумов, на которых они общаются. На одном из форуме они обнаружили комментарий следующего содержания: «Парни, не входите в приложение до тех пор, пока цена не взлетит. Мало машин + высокий спрос = подорожание».

По словам исследователей, сговор отражает недовольство водителей политикой Uber и показывает «этически спорную» природу работы алгоритма.

Насколько сильно подобная методика позволяет поднять цену, увы, не сообщается. В Uber наверняка в курсе ситуации и регулярных манипуляций с алгоритмом. По крайне мере, если судить по сообщениям на форумах. В то же время представители компании заявили о недопустимости подобных манипуляций и заверили, что подобное случается крайне редко.

«У нас есть ряд технических мер, которые предотвращают подобные злоупотребления», — заверили в компании.

Напомним, что в конце прошлого месяца Uber пришел в Запорожье, которое стало шестым городом Украины, где работает этот сервис такси, после Киева, Одессы, Львова, Днепра и Харькова.

Источник: The Daily Telegraph