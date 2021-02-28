Curse of the Dead Gods – проклятое золото





Curse of the Dead Gods – это Hades плюс Darkest Dungeon плюс мифология майя. Стильная и злая roguelike RPG, в которой вам придется сражаться с ордами противников, древними богами, проклятьями, темнотой и собственной жадностью.

Curse of the Dead Gods Жанр action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Passtech Games

Издатель Focus Home Interactive

Сайты Steam, Epic Games Store

Завязка Curse of the Dead Gods проста и непритязательна. Уставший конкистадор забредает во время грозы в заброшенный храм майя, получает проклятье и в придачу к нему бессмертие. Для того, чтобы выбраться из перестраивающегося после каждой смерти героя подземелья, ему необходимо последовательно победить несколько древних богов, начав, как водится, с их прислужников. Если вы играли хотя бы в парочку roguelike RPG, то отлично понимаете, что такая завязка нужна лишь для того, чтобы оправдать бесконечный цикл смертей/возрождений и выбранный сеттинг.

По мере того, как наш безымянный герой углубляется в лабиринт древнего храма, проклятье, наложенное на него мстительными богами, растет. Каждая открытая дверь, каждый пропущенный специальный удар, каждая кровавая жертва, принесенная на многочисленных алтарях (без этого не обойтись), повышают уровень порчи, и по достижении порогового значения вы зарабатываете новый отрицательный бонус, который будет осложнять вам жизнь. Ну как осложнять… многие проклятья на самом деле лишь облегчают прохождение, а в комбинации с определенными амулетами или типами оружия, которые можно найти в храме, составляют и вовсе убийственные комбо.

Например, вроде бы взрывающиеся после смерти враги – это плохо, и вы можете получить от этих взрывов дополнительный урон, но… если отбрасывать умирающих, скажем, от яда противников в толпу других врагов, можно заработать бесплатные и к тому же «жадные» (в терминологии игры так называются убийства до истечения комбо-счетчика) смерти, которые принесут дополнительные золотые монеты, а в некоторых случаях даже помогут снизить уровень порчи. Или проклятье, которое делает все двери между уровнями «алчными», то есть требующими мзду за проход. Что ж, если платить регулярно, а уровень встречающейся вам «добычи» можно прокачивать, то с помощью такого проклятья можно даже лечиться в процессе перехода. Или, скажем, проклятье, включающее все статуи-ловушки… неприятно, но… если заманивать или отбрасывать противников под удар, можно получить легкие «жадные» убийства и, при наличии определенного амулета, снять порчу. И т.д.

Но бойтесь последнего, пятого проклятья. Оно очень сильное и однозначно негативное. Скажем, ваша жизнь будет постепенно падать до единицы. Скорее всего, получив такой «подарок», вы не доживёте до боя с боссом и совершенно точно не переживете его, чтобы снять проклятье после победы.

При первых прохождениях Curse of the Dead Gods вам предлагается пройти короткое подземелье и справиться в конце с одним боссом. Победив трех сильных противников в трех разных храмах, вы откроете «забеги» с двумя боссами, промежуточным и финальным. А затем и с тремя. Ну а после сможете сразиться с одним из богов. Чем длиннее «забег», тем сложнее сохранить здоровье к боям с боссами, но, с другой стороны, тем больше залов вы сможете пройти и тем более сильное оружие и амулеты собрать. Плюс повысить свои характеристики. Так что лично для меня длинные забеги оказались даже проще, чем короткие.

Опять-таки, после нескольких прохождений вы научитесь проходить уровни чисто, почти без повреждений, выберете свой тип оружия и стиль прохождения. Научитесь мыслить тактически. Например, поймете, что самое первое оружие вашего героя — факел, разгоняющий тьму и подсвечивающий ловушки, на самом деле крайне полезный предмет. Во-первых, с его помощью можно поджигать врагов, которые будут освещать поле боя (на свету вы получаете меньше урона), во-вторых, факел незаменим для активации некоторых мощных ловушек, например, облака ядовитого газа, взрыв которого может убить сразу пять-шесть врагов. Ну и в-третьих, иногда выгодней убрать факел, ведь некоторые предметы и оружие дают бонусы для боя в темноте.

Вообще, Curse of the Dead Gods требует тактического подхода в сражениях (ловушки, бонусы от оружия и амулетов, сочетания огня, ядов, молний и т.д.) и стратегического — при прохождении подземелья. Вам нужно заранее продумать свой путь, в зависимости от тактики и набора оружия, которое вы планируете использовать. Впрочем, поменять план можно и в процессе, мало ли какие «вкусности» попадутся вам на пути.

Кстати, об оружии. Его в игре много, больше 50 экземпляров, плюс на него могут накладываться дополнительные случайные бонусы, а в процессе прохождения его можно и проапгрейдить. Ваш герой несет три набора вооружения – факел, основное и второстепенное оружие (пистолет, щит, второй кинжал и т.д.) и мощное двуручное оружие. Обратите внимание, стены тайных комнат можно проламывать только тяжелыми молотами, копья и луки здесь не подойдут. Между забегами вы можете открывать новое «потерянное» оружие за специальные кольца, которые выпадают из убитых боссов. Кроме того, можно апгрейдить стартовые алтари за хрустальные черепа, выпадающие из боссов и некоторых элитных противников. Суммы «взносов» очень быстро становятся астрономическими, чтобы открыть в этой игре все, вам понадобятся, похоже сотни, если не тысячи часов. Типичная roguelike RPG.

И тут мы подходим к основной проблеме Curse of the Dead Gods. Во-первых, это типичная для жанра репетативность геймплея, которая понравится далеко не всем. Во-вторых, в отличие от той же Hades, в этой игре нет ничего, кроме боевки и бесконечного цикла смертей и возрождений. Ни запоминающихся второстепенных персонажей, ни задушевных бесед на «базе», ни сквозного сюжета. Только бесконечные подземелья и вечные сражения. Очень стильные подземелья и очень яркие сражения, но все же…

Hades разбаловал нас. Если бы не action/RPG от Supergiant Games, в которую многие играют до сих пор, Curse of the Dead Gods вполне могла получить более восторженные отзывы. Теперь же ее будут постоянно сравнивать с конкурентом, который успел выйти из Раннего доступа на полгода раньше и собрать всю аудиторию и впечатляющий урожай призов.

Стоит ли играть в Curse of the Dead Gods? Если вы уже отошли от Hades-безумия и хотите попробовать что-то новенькое в том же жанре – определенно да. Если же вы до сих пор не пришли в себя после Hades, подождите лучше распродажи.