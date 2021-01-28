Домашние роботы и вторая жизнь старых устройств: как Samsung планирует создать «лучшую реальность для всех»

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В этом году на выставке CES компания Samsung не только показала ряд новых устройств, но и представила новую стратегию развития, которую назвала «концепцией лучшей реальности». Под ней она подразумевает улучшение жизни пользователей за счёт внедрения новых технологий, которые должны стать повседневностью, то есть новой нормой жизни.

«2020 год резко перевернул нашу жизнь и в корне изменил реальность. Мы стали осознавать, что действительно имеет значение, например, наше здоровье и здоровье близких людей. Адаптируясь к новому образу жизни, мы быстро освоили технологии, которые позволили общаться и решать повседневные задачи, не выходя из дома, и продолжили двигаться вперед – работать, учиться и даже праздновать важные события в виртуальном формате», – так объясняет появление новой стратегии компании Себастьян Сын, президент и глава Samsung Research, передового научно-исследовательского центра компании.

Роботы в каждый дом

С этого года компания планирует активно развивать направление бытовых роботов под брендом Samsung Bot. На выставке CES 2021 она представила сразу две модели таких устройств Bot Care и Bot Handy, которые отличаются как по конструкции, так и по назначению.

Samsung Bot Care – это одновременно робот-секретарь и компаньон, который следит за распорядком дня пользователя, напоминает о делах, а также в любой момент готов составить компанию.

Используя машинное обучение, робот изучает поведение и привычки владельца, запоминает его распорядок дня и расписание. Благодаря этому он может напоминать о ближайших событиях, встречах и онлайн конференциях. В Bot Care есть камера, а также встроенный дисплей, что позволяет совершать через него видеозвонки.

Что интересно, робот ещё следит за тем, чтобы пользователь не засиживался долго за компьютером, делал перерывы, пил воду и не забывал пообедать.

Встроенные в Samsung Bot Care системы на основе искусственного интеллекта позволяют роботу узнавать своего владельца по изображению и голосу, а также понимать его.

Samsung Bot Handy – робот-помощник, который оснащается манипулятором и способен поднимать и перемещать предметы разного размера и веса. Его можно использовать для разнообразных задач по дому.

Робот оснащается камерами и системой искусственного интеллекта, которая позволяет ему распознавать объекты, их форму и даже материал. Поэтому Bot Handy понимает какое именно усилие ему необходимо для того, чтобы взять хрупкий предмет, не сломав его.

Благодаря этому робот может помогать на кухне загружая посуду в посудомоечную машину, накрывать на стол и даже налить бокал вина!

Bot Care и Bot Handy дополнят уже существующие разработки Samsung в области робототехники, которые компания представила ранее.

В частности – это робот Bot Retail для помощи покупателям в магазинах, а также экзоскелеты GEMS, которые позволят пожилым людям, а также людям с заболеваниями суставов, проще передвигаться, обеспечивая баланс и устойчивость походки.

Ещё один представленный на CES 2021 робот не совсем попадает в одну категорию со старшими моделям, но использует некоторые их технологии. Речь идёт о роботе-пылесосе Samsung JetBot 90 AI+, который впервые в таких устройствах получил систему искусственного интеллекта от Intel.

В JetBot 90 AI+ установлен LiDAR, аналогичный тому, что используется в беспилотных автомобилях, что обеспечивает возможность определять расстояние до объектов. А с помощью 3D-сенсоров и камер этот робот-пылесос умеет распознавать и классифицировать их, нанося на карту помещения.

Такая система выглядит чрезмерной для пылесоса, но на практике должна позволить ему не задевать хрупкие предметы, например вазу, а также (наконец-то!) не затягивать брошенный на полу кабель от зарядки или другой мелкий предмет.

Кроме этого, у JetBot 90 AI+ есть ещё одна область применения. Встроенная в пылесос камера позволяет через удалённое подключение наблюдать за питомцами в доме, например, за котом.

Мощность такого робота-пылесоса составляет 30 Вт, а для его зарядки используется специальная док-станция Samsung Clean Station, которая также используется для очистки. Собранный мусор и пыль попадают в специальный мешок, который требуется менять раз в два-три месяца.

Вторая жизнь старых устройств

Во время презентации новых телевизоров компания Samsung рассказала о новой более компактной упаковке для своих интерьерных и некоторых Neo QLED телевизоров, которую можно использовать для создания предметов интерьера.

Но это не единственная инициатива производителя, направленная на уменьшение отходов и необходимости переработки. Компания также анонсировала программу Galaxy Upcycling at Home, в рамках которой планирует обеспечить возможность повторного использования старых гаджетов, в качестве блоков для других систем и устройств.

В прошлом у Samsung уже был такой опыт при создании офтальмологического прибора для развивающихся стран, на основе старых смартфонов Galaxy, которые использовались в качестве дисплея.

Взяв за основу эту идею, в компании планируют выпустить для старых моделей смартфонов программное обеспечение, превращающее их в устройство для мониторинга сна младенцев. Используя микрофоны аппарат может определять плач ребёнка и передавать оповещения на смартфоны родителей в другой комнате.

Ещё одно программное дополнение для старых аппаратов Galaxy должно позволить превратить их в панель управления умным домом с удалённым доступом. В частности, для управления освещением в помещении или на участке перед домом, чтобы автоматически включать его, когда стемнеет.