God of War: отцы и дети

God of War образца 2018 года — великолепная, шедевральная игра, одна из лучших на PlayStation 4, и, весьма неожиданно, это не очень хороший God of War.

God of War Жанр Hack and slash Action-adventure

Платформы PlayStation 4

Разработчики Santa Monica Studio

Издатель Sony Interactive Entertainment

Сайт

Почему? Великой серию сделал Кратос, в приступе слепой ненависти убивающий одного олимпийца за другим и буквально купающийся в крови врагов помельче. Кратос, до зубов вооруженный лучшим магическим оружием, которое только может предоставить Эллада. Лишившийся всего воин, не знающий страха, пощады, сочувствия или сопереживания. Живое воплощение ярости и отмщения.

Теперь этот Кратос мертв. Крепкий бородатый старик, несущий прах любимой женщины на вершину самой высокой горы в девяти мирах, лишь отдаленно смахивает на героического спартанца. Он заржавел, как убранные в подпол Клинки Хаоса, стал тяжел и слегка неповоротлив, а самое главное — груз прошлых ошибок почти сломил бывшего бога войны. Кратос все так же ненавидит богов, любых богов, без разбору, но на новом месте предпочитает не лезть на рожон и отсиживается в скандинавской глуши до тех пор, пока предсмертное желание супруги не заставляет его вместе с сыном Атреем отправиться в долгое и полное приключений путешествие.

Забудьте о фиксированной камере, безумных комбо из сотен ударов и поражающих жестокостью сценах с убийством высших существ, компенсирующих незамысловатость сюжета. Новый God of War — это в первую очередь зрелищный и наполненный трагизмом героический эпос, и только потом все остальное.

С первых минут становится понятно, что на красочную сказку рассчитывать не приходится — Кратос и Атрей, занятые похоронами Фей, друг другу практически чужие. Фей занималась воспитанием болезненного мальчика одна, Кратос, переживающий ошибки прошлого, отдалился от семьи и дома бывал крайне редко. Атрей совершенно не знает отца, а тот не старается скрыть своего разочарования в сыне и открыто заявляет ребенку, что берет его с собой вопреки собственной воле, выполняя просьбу умершей жены. Спартанец редко называет сына по имени, предпочитая обходиться отстраненным обращением “мальчик”, и практически не смотрит на него. Тот, в свою очередь, зовет Кратоса не иначе как “отец” и безуспешно пытается добиться хоть малейшего одобрения. В этом игра несколько напоминает более мрачную версию The Last of Us. В дороге Кратос учит наивного Атрея выживать в условиях суровой реальности, постепенно создавая из него настоящего бойца, а мальчик, в свою очередь, пробуждает в черством, ожесточенном взрослом человечность. Не хочется спойлерить, скажу лишь, что следить за поворотами сюжета и за тем, как Кратос напутствует и обучает хилого Атрея, как крепнет их некогда ослабшая связь, намного интересней, чем расчленять не отличающихся особым разнообразием врагов. Развитие отношений отца с сыном — это лучшее, что есть в God of War, и именно ради сюжета в нее стоит играть в первую очередь. И еще ради изумительной кинематографичности происходящего, причем мы сейчас говорим не столько о графике, хотя здесь игра с легкостью может соревноваться за пальму первенства с Horizon Zero Dawn, сколько об операторской работе — в игре восхитительная камера и напрочь отсутствуют “монтажные переходы” и экраны загрузки (телепорты и загрузка с чекпоинта после смерти не в счет).

Но сюжет сюжетом, а перед нами все-таки God of War, так что бои никуда не делись. На этот раз Кратос для расправы с врагами в основном использует Левиафан, массивный топор, умеющий, подобно Мьельниру Тора, возвращаться в руки своего владельца после умелого броска, не менее эффектно и эффективно, чем когда-то Клинки Хаоса.

Новая формула пусть и оказалась лишена невероятного динамизма прошлых частей, но работает отлично и полностью соответствует духу перезапуска — теперь игрок должен сражаться вдумчиво, выбирая цели, следить за флангами и тылом, блокируя, уворачиваясь и подгадывая момент для контратаки. Кратос, несмотря на почтенный возраст, еще способен класть врагов пачками — вот топор впивается в грудь драугру, замораживая его на месте, удар щита отбрасывает второго врага, прерывая его атаку и позволяя спартанцу разразиться в ответ оглушающим шквалом ударов, с последующим добиванием. Да, вы все правильно рассмотрели, несмотря на то что игра стыдливо размыла сцену с расчлененкой, бедную нежить только что буквально разорвали пополам голыми руками. По мановению руки топор возвращается к владельцу, калеча встреченных по пути противников, только для того, чтобы через мгновение разрубить пасть незадачливому огру. Причем Кратос на этот раз практически не тратит силы на звериный рык и не теряет самообладания — кровавую бойню он учиняет рассудительно и методично, без лишней спешки. Атрей не отстает, в основном предпочитая по команде отца поливать врагов стрелами и призывать на поле боя магических животных, но если подворачивается шанс, малец не упускает возможности воткнуть нож в шею ослабленному противнику.

Звучит здорово, и так оно и есть первые полтора десятка часов игры, хотя со временем бои начинают происходить по четко отработанной схеме и интерес несколько угасает. Игра, конечно, предлагает довольно богатые возможности по кастомизации экипировки — такого количества доспехов, амулетов и волшебных рун, улучшающих характеристики и дающих доступ к новым навыкам, Кратосу видеть еще не приходилось, но выбранный разработчиками подход все-таки на любителя. Лично я от необходимости ограничиться всего двумя типами особых атак ближнего боя не в восторге.

Уникальных типов монстров в God of War едва ли с полтора десятка наберется, и во второй половине игры Santa Monica Studio прибегает к, пожалуй, худшему решению из всех возможных — начинает красить одного и того же монстра в разные цвета радуги, каждый раз выдавая его за нового. Светится красным — осторожно, швыряется огнем или взорвется после смерти. Зеленым? Ядовит. Синий? Замораживает. Причем это относится не только к рядовым врагам, но и к мощным мини-боссам троллям, которые вызвали немалый ажиотаж после анонса игры. Все обещанные различия между ними свелись, по большому счету, к текстовому описанию в дневнике Атрея. Полноценные боссы, конечно, выглядят на этом фоне гораздо интересней, хотя их аналоги из предыдущих частей, включая версии для PSP, с легкостью дадут новичкам фору. И дело тут скорее всего в том, что самое сладкое в Santa Monica Studio оставили для продолжения. Не будем особо спойлерить, скажем лишь то, что ни с кем из старших асов, несмотря на регулярные их упоминания, померяться силой пока что не представится возможности.

Вот и выходит, что в выстроенном по принципу метроидвании God of War, с его роскошно выглядящими и изменяющимися по ходу дела локациями, многочисленными увлекательными головоломками, впервые вменяемым сюжетом и убедительными персонажами самым слабым звеном оказывается то, что когда-то вознесло серию на вершину игрового Олимпа — боевая система. Если все вышеперечисленное в игре выполнено действительно на высшем уровне, то поединки здесь попросту “нормальные”, что может разочаровать давних фанатов сурового спартанца.

С другой стороны, совершенно очевидно, что безостановочная кровавая расчлененка была принесена в жертву совершенно осознанно, в Santa Monica решили иначе расставить акценты, очеловечить главных действующих лиц и создать мир, который интересно исследовать не только ради того, чтобы найти очередной скрытый сундук. Да, в God of War нарратив доминирует и это, как ни странно, прекрасно. Хотя, если быть совсем уж откровенным, самолично выбить Одину второй глаз я бы не отказался — Всеотец, судя по рассказам Мимира, тот еще гад, так что надеемся на продолжение.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Мир, выстроенный в лучших традициях метроидвании; головоломки; смена сеттинга; сюжет; шикарная картинка Минусы: Небольшое разнообразие врагов; боссы подкачали Вывод: Ребут, вдохнувший в Кратоса новую жизнь в прямом и переносном смыслах. Приключение, которое вы не хотите пропустить

