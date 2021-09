Обзор механической клавиатуры Varmilo MA87M Summit R2

Несмотря на то что клавиатуры сейчас достаточно сильно отличаются по дизайну, почти у всех моделей есть одна неизменная деталь: собственно клавиши, точнее, колпачки. Почти все внешние различия сводятся к другой форме корпуса, в то время как у кейкапов может варьироваться в лучшем случае стиль подсветки да еще шрифт нанесенных символов. Продукция китайского бренда Varmilo в этом плане выгодно отличается от остальных: у его «тематических» клавиатур основной «фишкой» дизайна является уникальный узор на клавишах. Сегодня у нас на обзоре — «горная» модель, Varmilo MA87M Summit R2.

Комплектация

О нетрадиционном дизайне этой модели говорит уже внешний вид ее коробки: легкий акварельный рисунок на белом фоне, прямо скажем, нечасто встречается в оформлении механических клавиатур. Внутри можно найти само устройство, съемный USB-кабель, два сменных колпачка (CapsLock и ScrollLock) и захват для их извлечения.

Аксессуары

Для желающих еще сильнее изменить внешний вид клавиатуры у этого производителя есть дополнительные аксессуары, например, кейкап Varmilo Panda Paw ABS — как видно из названия, он имитирует «узор» лапы панды, с мягкими прорезиненными подушечками.

В серии Summit также есть игровая поверхность (назвать ее «ковриком для мыши» язык не поворачивается) Varmilo Summit Desk Mat XL — его размеры (90х40 см) позволяют «застелить» всю рабочую поверхность стола, а легкий и ненавязчивый узор в виде контурной топографической карты рельефа хорошо сочетается с рисунком клавиатуры. Материал поверхности — прорезиненная ткань, тип — «скорость» (гладкая поверхность, хорошо подходящая для быстрого перемещения мыши).

Дизайн и конструкция Varmilo MA87M Summit R2

Varmilo MA87M — клавиатура формата TKL (tenkeyless – «без дополнительного цифрового блока») или, как его еще называют — «80%». Собственно, число 87 в названии модели — это количество клавиш. К слову, в продуктовой линейке Varmilo также имеются и другие формфакторы: 20% (отдельный цифровой блок), 65% (уменьшенный вариант TKL), полноразмерный 100% и даже расширенный 110%.

Клавиатура достаточно компактна (35,6х13,3 см) и не занимает много места на столе. У нее достаточно типичная как для механики толщина основания, у корпуса есть небольшой наклон: нижний ряд колпачков находится на высоте ~28 мм над уровнем стола, верхний — 33 мм. Дополнительно увеличить угол наклона можно с помощью выдвижных ножек, это поднимет верхний ряд на высоту 53 мм. Как нижняя часть корпуса, так и сами ножки снабжены прорезиненными вставками, так что клавиатура не скользит по столу независимо от того, какой угол наклона предпочитает пользователь.

Varmilo MA87M Summit R2 — достаточно тяжелая клавиатура, ее масса без кабеля почти 1 кг. Корпус металлический, верхняя пластина из матового пластика. Качество изготовления высокое, корпус ощущается единым целым, не продавливается при печати, не скрипит и не люфтит при попытке скручивания.

USB-кабель съемный, длиной чуть больше полутора метров, к клавиатуре подключается через разъем mini-USB, который находится на нижней части корпуса по центру. Благодаря канавкам в корпусе кабель можно вывести как по центру клавиатуры, так и сбоку — справа или слева, по желанию.

Раскладка клавиш соответствует американскому стандарту ANSI – длинный левый Shift и однорядный Enter. Как говорилось в самом начале, у Varmilo целый ряд тематических клавиатур с различными узорами (Beijing Opera, Panda, Forest Fairy, Koi, Sakura и т.д.), у нас на обзоре оказалась модель Summit R2, посвященная горам. У нее цветной рисунок на раскладке изображает символическую заснеженную вершину в горах, на клавишах нанесены символы, относящиеся к альпинистской тематике, а на Enter приведены координаты горы Галлхёпигген в Норвегии (она же, кстати, изображена на тыльной стороне клавиатуры, плюс эти же координаты указаны на игровой поверхности Varmilo Summit Desk Mat XL). Видимо, в качестве своеобразного «пасхального яйца» производитель нанес на пробел зашифрованную азбукой Морзе фразу из классической игры The Legend of Zelda, хорошо известную всем знатокам игровых мемов — it’s dangerous to go alone take this.

Клавиатура оснащается белой подсветкой, включить и изменить интенсивность свечения клавиш можно с помощью комбинации Fn (символ вигвама) + стрелки вверх/вниз. Колпачки непрозрачные, поэтому подсвечивается только база клавиатуры.

Клавиши CapsLock и ScrollLock при этом в общей подсветке «не участвуют» и загораются только при их переключении. Их колпачки также непрозрачные, и если подсветка будет казаться слишком незаметной, их можно заменить на идущие в комплекте кейкапы с узким «окошком» на боковой грани — это делает включение соответствующих клавиш более заметным.

Переключатели

Различные модели Varmilo MA87M оснащаются разными переключателями — как уже привычными Cherry MX, так и электростатическими емкостными «свитчами» собственной разработки — EC. В побывавшей у нас в редакции клавиатуре Varmilo MA87M Summit R2 установлены переключатели Cherry MX Brown. У них присутствует легкий тактильный отклик — при нажатии вы сначала чувствуете слабое сопротивление, которое исчезает посередине хода, и дальше клавиша легко «утапливается» до основания (общий ход переключателя — 4 мм, до срабатывания — 2 мм, требуемое усилие для нажатия — 55 г).

В отличие от сходных по поведению Cherry MX Blue, «коричневые» переключатели лишены характерного щелчка в момент «продавливания» и практически бесшумны в работе. Единственный звук, который они могут издавать — это стук колпачка по основанию клавиатуры при интенсивной печати. В итоге Cherry MX Brown можно назвать наиболее универсальными переключателями, хорошо подходящими как для игровых сессий, так и для набора текста.

