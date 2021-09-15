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Обзор механической клавиатуры Varmilo MA87M Summit R2

Обзор механической клавиатуры Varmilo MA87M Summit R2

Обзор механической клавиатуры Varmilo MA87M Summit R2


Несмотря на то что клавиатуры сейчас достаточно сильно отличаются по дизайну, почти у всех моделей есть одна неизменная деталь: собственно клавиши, точнее, колпачки. Почти все внешние различия сводятся к другой форме корпуса, в то время как у кейкапов может варьироваться в лучшем случае стиль подсветки да еще шрифт нанесенных символов. Продукция китайского бренда Varmilo в этом плане выгодно отличается от остальных: у его «тематических» клавиатур основной «фишкой» дизайна является уникальный узор на клавишах. Сегодня у нас на обзоре — «горная» модель, Varmilo MA87M Summit R2.

Varmilo VA87M Summit R2 Cherry MX Brown (VA87MA022A2A2A06A007)
Мыши, клавиатуры на
от 4 914 грн
Предложений: 9
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Комплектация

О нетрадиционном дизайне этой модели говорит уже внешний вид ее коробки: легкий акварельный рисунок на белом фоне, прямо скажем, нечасто встречается в оформлении механических клавиатур. Внутри можно найти само устройство, съемный USB-кабель, два сменных колпачка (CapsLock и ScrollLock) и захват для их извлечения.

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Аксессуары

Для желающих еще сильнее изменить внешний вид клавиатуры у этого производителя есть дополнительные аксессуары, например, кейкап Varmilo Panda Paw ABS — как видно из названия, он имитирует «узор» лапы панды, с мягкими прорезиненными подушечками.

Обзор механической клавиатуры Varmilo MA87M Summit R2

В серии Summit также есть игровая поверхность (назвать ее «ковриком для мыши» язык не поворачивается) Varmilo Summit Desk Mat XL — его размеры (90х40 см) позволяют «застелить» всю рабочую поверхность стола, а легкий и ненавязчивый узор в виде контурной топографической карты рельефа хорошо сочетается с рисунком клавиатуры. Материал поверхности — прорезиненная ткань, тип — «скорость» (гладкая поверхность, хорошо подходящая для быстрого перемещения мыши).

Обзор механической клавиатуры Varmilo MA87M Summit R2

 

Дизайн и конструкция Varmilo MA87M Summit R2

Varmilo MA87M — клавиатура формата TKL (tenkeyless – «без дополнительного цифрового блока») или, как его еще называют — «80%». Собственно, число 87 в названии модели — это количество клавиш. К слову, в продуктовой линейке Varmilo также имеются и другие формфакторы: 20% (отдельный цифровой блок), 65% (уменьшенный вариант TKL), полноразмерный 100% и даже расширенный 110%.

Обзор механической клавиатуры Varmilo MA87M Summit R2

Клавиатура достаточно компактна (35,6х13,3 см) и не занимает много места на столе. У нее достаточно типичная как для механики толщина основания, у корпуса есть небольшой наклон: нижний ряд колпачков находится на высоте ~28 мм над уровнем стола, верхний — 33 мм. Дополнительно увеличить угол наклона можно с помощью выдвижных ножек, это поднимет верхний ряд на высоту 53 мм. Как нижняя часть корпуса, так и сами ножки снабжены прорезиненными вставками, так что клавиатура не скользит по столу независимо от того, какой угол наклона предпочитает пользователь.

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Varmilo MA87M Summit R2 — достаточно тяжелая клавиатура, ее масса без кабеля почти 1 кг. Корпус металлический, верхняя пластина из матового пластика. Качество изготовления высокое, корпус ощущается единым целым, не продавливается при печати, не скрипит и не люфтит при попытке скручивания.

USB-кабель съемный, длиной чуть больше полутора метров, к клавиатуре подключается через разъем mini-USB, который находится на нижней части корпуса по центру. Благодаря канавкам в корпусе кабель можно вывести как по центру клавиатуры, так и сбоку — справа или слева, по желанию.

Обзор механической клавиатуры Varmilo MA87M Summit R2

Раскладка клавиш соответствует американскому стандарту ANSI – длинный левый Shift и однорядный Enter. Как говорилось в самом начале, у Varmilo целый ряд тематических клавиатур с различными узорами (Beijing Opera, Panda, Forest Fairy, Koi, Sakura и т.д.), у нас на обзоре оказалась модель Summit R2, посвященная горам. У нее цветной рисунок на раскладке изображает символическую заснеженную вершину в горах, на клавишах нанесены символы, относящиеся к альпинистской тематике, а на Enter приведены координаты горы Галлхёпигген в Норвегии (она же, кстати, изображена на тыльной стороне клавиатуры, плюс эти же координаты указаны на игровой поверхности Varmilo Summit Desk Mat XL). Видимо, в качестве своеобразного «пасхального яйца» производитель нанес на пробел зашифрованную азбукой Морзе фразу из классической игры The Legend of Zelda, хорошо известную всем знатокам игровых мемов — it’s dangerous to go alone take this.

Обзор механической клавиатуры Varmilo MA87M Summit R2

Клавиатура оснащается белой подсветкой, включить и изменить интенсивность свечения клавиш можно с помощью комбинации Fn (символ вигвама) + стрелки вверх/вниз. Колпачки непрозрачные, поэтому подсвечивается только база клавиатуры.

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Клавиши CapsLock и ScrollLock при этом в общей подсветке «не участвуют» и загораются только при их переключении. Их колпачки также непрозрачные, и если подсветка будет казаться слишком незаметной, их можно заменить на идущие в комплекте кейкапы с узким «окошком» на боковой грани — это делает включение соответствующих клавиш более заметным.

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Переключатели

Различные модели Varmilo MA87M оснащаются разными переключателями — как уже привычными Cherry MX, так и электростатическими емкостными «свитчами» собственной разработки — EC. В побывавшей у нас в редакции клавиатуре Varmilo MA87M Summit R2 установлены переключатели Cherry MX Brown. У них присутствует легкий тактильный отклик — при нажатии вы сначала чувствуете слабое сопротивление, которое исчезает посередине хода, и дальше клавиша легко «утапливается» до основания (общий ход переключателя — 4 мм, до срабатывания — 2 мм, требуемое усилие для нажатия — 55 г).

Обзор механической клавиатуры Varmilo MA87M Summit R2

В отличие от сходных по поведению Cherry MX Blue, «коричневые» переключатели лишены характерного щелчка в момент «продавливания» и практически бесшумны в работе. Единственный звук, который они могут издавать — это стук колпачка по основанию клавиатуры при интенсивной печати. В итоге Cherry MX Brown можно назвать наиболее универсальными переключателями, хорошо подходящими как для игровых сессий, так и для набора текста.

Продукты для обзора предоставлены представительством Varmilo в Украине.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Дизайн; качество сборки; переключатели Cherry MX Brown
Минусы: Отсутствие программного обеспечения; отсутствие подсветки символов на кейкапах
Вывод: Varmilo MA87M Summit R2 — механическая клавиатура в форм-факторе TKL с необычным, привлекающим внимание узором на клавишах. У нее компактный корпус, хорошее качество сборки и проверенные временем универсальные переключатели Cherry MX Brown.

Технические характеристики

hotline.uaVarmilo VA87M Summit R2 Cherry MX Brown (VA87MA022A2A2A06A007)Varmilo VA87M Summit R2 Cherry MX Brown (VA87MA022A2A2A06A007)
4 914 - 5 459 грн
Сравнить цены
Типклавиатура
Назначениедля игр
Подключениепроводное
Интерфейс коммуникации с ПКUSB
Цвет корпусасерый с синим
Тип клавиатурыкомпактная
Тип клавиш механический (Cherry MX Brown)
Количество дополнительных клавиш-
Наличие подставки под запястья-
Манипулятор прокрутки-
Цифровой блок-
Цвет символов кириллицынет данных
Подсветка клавиш+
Встроенный USB-порт-
Аудио-разъем-
Размеры, мм356 x 134 x 33 
Вес, г1350
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