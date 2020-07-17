ПК месяца (июль 2020)





Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

С обновлением десктопной платформы, Intel возвращается во все категории игровых систем. Наконец-то Core i3 получили поддержку многопоточности Hyper-Threading, что заметно улучшит позиции данных чипов в играх. Для базовых ПК стоит рассмотреть стартовую модель новой линейки – Core i3-10100. Это 4-ядерный 8-поточный процессор с частотной формулой 3,6/4,3 ГГц, 6 МБ кеш-памяти L3 на борту и заявленным TDP в 65 Вт. Неплохой, но отнюдь не идеальный вариант. Стоимость процессоров Core 10-го поколения на старте продаж прогнозируемо выше рекомендованных. Вместо предполагаемых $122, фактические розничные ценники находятся на уровне $150–160. Это откровенно дороговато для платформ этой категории. Всего на $5–10 дороже стоит 6-ядерный Core i5-9400F, который во многих играх может оказаться предпочтительнее. Конечно связываться с платформой даже условно предыдущего поколения уже неохота, но такая разница в стоимости процессоров вынуждает рассматривать и такой вариант.

К сожалению на старте новой платформы компания Intel не предложила более доступную модификацию процессора Core i3 без интегрированной графики. Но мы все же рассчитываем на появление Core i3-10100F. И здесь есть повод для здорового оптимизма. Дело в том, что сразу у нескольких производителей материнских плат подобная модель значится в списках поддерживаемых процессоров и это непохоже на случайную ошибку. Более доступный вариант с отключенным GPU оказался бы идеальным вариантом. Для базовой игровой платформы дискретная видеокарта необходима в любом случае, а возможность сэкономить даже $20–30 в этой категории была бы очень кстати. Конечно, мы не рассчитываем на то, что Core i3-10100F будет стоить как Core i3-9100F (~$75), но даже начальные $130 с последующим снижением до ~$110 были б здесь хорошим вариантом.

Процессоры линейки Pentium мы не рассматриваем в качестве доступной альтернативы. Функциональные формулы этих чипов остались без изменений – 2/4, а потому минимальное увеличение рабочих частот – это все, чем версии под LGA1200 отличаются от предшественников. В 2020 году двухъядерным CPU вовсе нет места в составе игровых ПК. К тому же стартовый ценовой перегруз актуален и для Pentium, потому при цене в $85 за Pentium Gold G6400 (2/4; 4 ГГц) в tray-варианте, перспективы этих моделей пока туманны и на офисном поприще.

Для использования новых чипов понадобится материнская плата с процессорным разъемом LGA1200. Выбор конкретного устройства здесь также будет непростым квестом. Базовые модели на стартовом чипсете Intel H410 предлагаются от $75, но это точно не те варианты, которые хотелось бы использовать для игровых платформ. Скромное оснащение, самые простые схемы стабилизаторов питания без дополнительного охлаждения, два слота для модулей памяти, ограниченный набор интерфейсных разъемов. Потому очень желательно увеличить бюджет для покупки платы на $20–30. Даже в этом случае все еще нельзя рассчитывать на изобилие и широкий выбор, но к доступному ассортименту уже примкнут стартовые модели на Intel B460. В целом можем говорить, что материнские платы для LGA1200 в среднем стоят несколько дороже версий с LGA1151, даже когда речь идет об устройствах схожей функциональности. У моделей для Comet Lake зачастую используются чуть усиленные системы VRM для номинальной поддержки 10-ядерных чипов. В любом случае выбирать конкретную плату нужно исходя из своих потребностей. В ценовой категории до $90 наверняка это будет модель всего с парой слотов для DIMM и без дополнительного охлаждения MOSFET-сборок. Версии с четырьмя слотами для модулей памяти и радиаторным обвесом пока стоят от $105. Обратите внимание на то, что самые доступные платы могут не оснащаться разъемом M.2, а это реально полезная опция от которой не стоит отказываться. По своей воле это вряд ли произойдет, а вот по недосмотру – вполне.

Подытоживая блок по платформе Intel для базовой игровой системы, “рабочими” представляются варианты с Core i3-10100+Intel H410/B460 и Core i5-9400F+Intel B360. В случае острой нехватки бюджета – Core i3-9100F+Intel H310 или, что предпочтительнее, смотреть в сторону решений AMD.

С анонсом и появлением в продаже Core i3-10100F именно этой модели будет отдано предпочтение, но никаких сведений о сроках появления данного CPU пока нет. Попутно отметим ограниченный выбор доступных моделей материнских плат для LGA1200, что затрудняет переход на новую платформу в бюджетном классе, вынуждая взвешивать все «за» и «против».

Как-то проще с этим на платформе AMD с целым набором подходящих для базовой конфигурации процессоров. Здеcь все еще очень актуален закрепившийся в последнее время Ryzen 5 1600 AF (6/12, 3,2/3,6 ГГц). Фактически беспроигрышный вариант с функциональной формулой 6/12 и привлекательной ценой в $115. В качестве альтернативы вполне можно рассмотреть новоприбывшие Ryzen 3 3100 (4/8; 3,6/3,9 ГГц) и Ryzen 3 3300X (4/8; 3,8/4,3 ГГц), которые уже появились в продаже. Судя по сравнительным тестам, в играх младшая 4-ядерная модель зачастую конкурирует с Ryzen 5 1600 AF, немного уступая последней в тяжелых многопоточных проектах. Новая архитектура с увеличенной производительностью на такт и повышенные рабочие частоты позволяют отчасти компенсировать разницу в количестве вычислительных блоков. Старшая модель имеет преимущество в ~10%, причем не только за счет еще большей рабочей частоты, но и структурной компоновки активных вычислительных блоков, уменьшающей задержки межъядерной синхронизации.

Ryzen 3 3300X в целом хорошо, но уже несколько дороговат в рознице (~$145) для базовой игровой системы. В случае с платформой Intel покупка процессор по сопоставимой цене – вынужденная мера, тогда как AMD предлагает более доступные альтернативы. На наш взгляд рациональнее дополнительные $30–40 выделить на покупку более производительной видеокарты. Потому номинально в рекомендуемых оставляем Ryzen 5 1600 AF, но если желание приобщиться к владельцам чипов на Zen 2 очень велико – не сдерживайте себя.

Пожалуй здесь также стоит напомнить и об еще одной варианте – Ryzen 5 3500 (6/6;3,6/4,1 ГГц). С появлением новых Ryzen 3 этот 6-ядерный чип без SMT, пожалуй, несколько отойдет в тень. В играх Ryzen 3 3300X покажет схожие результаты, при этом модель уже на старте продаж стоит немного дешевле.

Выбор видеокарты для базовой платформы не изменился. Лучше соотношение цена/производительность здесь по-прежнему предлагают Radeon RX 570/580 8 ГБ стоимостью от $190–200. Если не пытаться задвинуть все ползунки настроек качества на максимум, также уместно здесь будет смотреться GeForce GTX 1650 4 ГБ, которые можно купить уже за $175. Однако видеокарты трехлетней давности на базе Polaris очень уж хочется обновить. Если позволяет бюджет, смотрите в сторону Radeon RX 5500 XT 8 ГБ стоимостью от $230 и GeForce GTX 1660 6 ГБ за те же деньги. Это будет как раз будет удачным перераспределением средств, сэкономленных на процессоре.

Оптимальный игровой ПК

Для оптимальной конфигурации на Intel мы использовали Core i5-10400F (6/12, 2,9/4,3 ГГц). Долгожданная обновка процессорной позиции в этой категории полностью себя оправдывает. 6-ядерный чип с поддержкой Hyper-Threading по цене порядка $200 – просто отличный вариант для игровых систем среднего класса. Наличие HT позволяет сгладить ситуации со случайными фризами, а производительности чипа вполне достаточно, чтобы раскрыть возможности используемых в этом классе видеокарт.

Выбирая модель с заблокированным множителем, мы осознанно отказываемся от экспериментов с разгоном. По этой же причине для платформы используется материнская плата на Intel B460 за ~$110–120. Да, увы, в этом случае придется отказаться и от скоростных комплектов памяти, довольствуясь штатным режимом DDR4-2666. Конечно если есть желание добавить несколько дополнительных кадров/c, можно присмотреться к моделям на Intel Z490, но устройства на топовом чипсете пока стоят от $170. Если же захочется форсировать процессор, то для этого понадобится одна из моделей с открытым множителем – Core i5-10600KF или Core i5-10600K. Версия с отключенной графикой пока еще не доступна на нашем рынке, а полновесная модификация на наш взгляд стоит в рознице неоправданно дорого – ~$320. Но, опять же, если хочется попытать удачу, попутно ускорив свою платформу, никто вас не оставит. Однако коплект процессор+память обойдется уже в $500, тогда как связка Core i5-10400F с платой на Intel B460 будет стоить почти на $200 дешевле.

Компания AMD готовилась к выходу чипов Core 10-го поколения, предложив несколько ускоренных версий своих процессоров. Одна из моделей – Ryzen 5 3600XT (6/12, 3,8/4,5 ГГц) – потенциально может быть интересна для оптимальных конфигураций, однако в штатном варианте мы предлагаем все же использовать Ryzen 5 3600 (3,6/4,2 ГГц). С выходом слегка ускоренных CPU, классические модели были несколько уценены производителем. Это коснулось и Ryzen 5 3600, который в нашей рознице уже можно купить за эквивалент $190.

Что касается материнской платы в пару к Ryzen 5 3600, то здесь многое зависит от ваших запросов и ожиданий. Модели на базе AMD B450 точно не испортят общей картины. Были некоторые опасения на счет возможных проблем с поддержкой чипов следующего поколения. Но после поднятой волны пользовательского негодования, AMD поторопилась успокоить владельцев подобных платформ, заявив о том, что сложностей с поддержкой Ryzen 4000 на техническом уровне нет, но последнее слово остается за производителями плат. Думаем, что пусть и с возможными задержками, но свежие прошивки позволят использовать чипы на базе Zen 3. Подобными вопросами в принципе не придется задаваться, если выбрать модель на AMD B550, но платы на новом чипсете стоят заметно дороже предшественниц. Да, зачастую у них получше оснащение и силовая подсистема, но эти опции не достаются бесплатно. Убедительным аргументом в пользу AMD B550 для платформы среднего класса может быть разве что желание использовать процессорные линии PCI Express 4.0 для подключения наиболее скоростных M.2-накопителей или же насущная необходимость в большем количестве портов USB 3.2 Gen2.

Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 – просто отличные оппоненты. Оба имеют функциональные формулы 6/12 и достаточно высокую общую производительность. Чип от AMD будет несколько расторопнее во многих прикладных задачах, а процессор от Intel чаще получит небольшое игровое преимущество. Пожалуй, давно у нас не было настолько достойных соперников со схожими возможностями и ценой. Любой выбор будет очень удачным.

Для чипов Ryzen важно использовать скоростные комплекты памяти, помогающие раскрыться платформе. Потому системы на AMD мы рекомендуем оснастить двухканальным комплектом DDR4-3600 16 ГБ (2×8 ГБ). Подобные наборы с не самыми низкими таймингами стоят менее $100. Для ПК на Intel достаточно будет пары модулей DDR4-2666 того же объема. Увы, но платы на Intel B460 позволяют использовать ОЗУ только в рекомендованном для процессора режиме.

На графических позициях оптимальный игровых систем закрепились Radeon RX 5700 XT 8 ГБ и GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ. Обе видеокарты будут очень органичны в этом классе ПК и полностью нас устраивают. Модель с чипом AMD несколько производительнее, адаптер от NVIDIA поддерживает гибридный рендеринг с трассировкой лучей и многообещающую DLSS 2.0.

Прогрессивный игровой ПК

Без обновок не обошлась и прогрессивная система на базе Intel. Теперь процессорную позицию здесь занимает Core i7-10700K (8/16, 3,8/5,1 ГГц). 8-ядерная модель с поддержкой Hyper-Threading имеет даже несколько большую производительность, чем у флагмана предыдущего поколения – Core i9-9900K (8/16, 3,6/5,0 ГГц), при этом стоит дешевле топового чипа Coffee Lake. Это отличный вариант для топовой игровой платформы с очень хорошим потенциалом и заделом на перспективу. Наконец-то в этом классе нам не нужно выбирать между моделями с активированной технологией многопоточности и без нее. Теперь чипы с HT стоят адекватных денег. Конечно мы бы предпочли еще более доступную версию без интегрированной графики – Core i7-10700KF, но такие модели пока еще не добрались до наших берегов. При первой же возможности мы проведем такую замену.

Функциональная формула 8/16 идеальна для игровой платформы, особенно с учетом скорого выхода консолей следующего поколения, процессоры которых будут иметь идентичную компоновку. Логическая многопоточность позволяет избегать подлагиваний во время высокой игровой нагрузки любой интенсивности.

Core i7-10700K/KF интереснее предшествующего флагмана не только из-за повышенных частот. Несмотря на то, что эти процессоры изготавливаются по нормам 14 нм, для них используется новый кристалл с уменьшенной толщиной и увеличенной площадью. Такие глубокие оптимизации на уровне кремниевой пластинки позволили снизить тепловой поток, улучшить общий температурный режим и увеличить время работы чипа на повышенных частотах. То есть это отнюдь не банальная перемаркировка Core i9-9900K с увеличением рабочих частот.

Восьмиядерные Comet Lake во время разгона зачастую способны работать на 5,0+ ГГц при нагрузке на все вычислители. Конечно для этого понадобится эффективная система охлаждения, но она в любом случае рекомендуется для CPU такого уровня. Уместной здесь будет смотреться СВО, которая, впрочем, добавляет привлекательности любой мощной системе.

С задачами, возлагаемыми на прогрессивную игровую систему в принципе справится и Core i7-10700 (8/16, 2,9/4,8 ГГц). Процессор стоит примерно на $50 дешевле старшей модели с разблокированным множителем. Эта также очень пристойный вариант, особенно для тех, кто в принципе не планирует играться с разгоном CPU и не будет сильно расстраиваться по поводу того, что новый чип не ускоряется до символичных 5 ГГц.

Вне зависимости от выбранной модели процессора, для прогрессивной конфигурации мы рекомендуем материнскую плату на Intel Z490. Стоимость таких моделей высока, но это единственная возможность использовать скоростную память, которая очень желательна в играх. Чипы Intel имеют очень эффективный контроллер памяти, обеспечивающий минимальные задержки. При этом здесь нет ограничений по частоте и нюансов со множителями. В базовом варианте это может быть DDR4-3600, но такие комплекты часто работают в режимах DDR4-4000+. Причем подобные горизонты доступны уже не только модулям на избранных Samsung B-die, но также, например, и для более доступных планок на микросхемах Micron E-die.

Несмотря на то, что в новой линейке чипов Intel появились 10-ядерные процессоры, мы не используем их в штатных конфигурациях. Для игровой системы такие модели избыточны, а потому доплачивать за дополнительные ресурсы стоит лишь в том случае, если вы транслируете видео своих баталий или же активно используете систему для других многопоточных задач. Производитель предлагает сразу несколько вариаций Core i9-10900, как с интегрированной графикой, так и без нее, а также версии с разблокированным множителем. На рынке очевиден дефицит эти CPU, потому желающим заполучить такой чип, придется еще поискать. В целом здесь конечно никаких противопоказаний. Если есть потребность в 10/20, то это прекрасная возможность. Появление чипов с такой функциональной формулой для массовой платформы можно только приветствовать. Intel наверняка было непросто предложить такой вариант, используя многократно оптимизированный 14-нанометровый техпроцесс, но результат налицо. Кстати, для новых Core i9 наличие эффективной СО еще более актуально. Данные процессоры поддерживают технологию Thermal Velocity Boost (TVB), позволяющую чипу ускоряться сверх заданного значения, если это позволяет температурный режим. Лучше охлаждаешь – больше получаешь.

Если верить последним утечкам, компания планирует предложить более доступную версию 10-ядерного CPU. Речь о процессорах Core i9-10850K, которые получат те же частотную формулу и объемы кеша, что и у флагмана, но без поддержки TVB. При этом цена должна быть на $40–50 ниже, чем у старшей модели.

AMD отреагировала и на появление мощных процессоров Intel, предложив и в этом классе ускоренные чипы за те же деньги. Для конкуренции с Core i7 компания представила Ryzen 7 3800XT (8/16, 3,9/4,7 ГГц). Тот же 8-ядерный чип с повышенными частотами. При этом производитель делает акцент на том, что это не просто процессоры с отобранными кристаллами, а действительно модели с внутренними улучшениями на уровне техпроцесса. За время выпуска 7-нанометровых пластинок компании TSMC удалось лучше отладить технологию их изготовления, позволяя получить процессоры с чуть большим частотным потенциалом. Впрочем на многое рассчитывать все же не стоит, речь идет о дополнительных 100–200 МГц. Подобные значения принципиально не скажутся на производительности в играх, потому мы без колебаний продолжаем рекомендовать для прогрессивных конфигураций младшую модель Ryzen 7 3700X (8/16, 3,6/4,4 ГГц). Анонсированное снижение стоимости этих чипов ощущается уже и в Украине. Сэкономленные $20–30 можно направить на систему охлаждения. Для 8-ядерных процессоров AMD также рекомендуется эффективная система охлаждения, позволяющая Precision Boost 2 максимально ускорять CPU.

Для старших систем на AMD мы предлагаем использовать материнскую плата на чипсете AMD B550. Они предлагают все основные бонусы устройств на базе топового AMD X570, но в отличие от последних не требуют активного охлаждения чипсета. Хотите подключать M.2-накопитель и видеокарту по PCI Express 4.0? Пожалуйста. Мы проверяли, все честно, без обмана. Нужно побольше портов USB 3.2? С этим тоже порядок. Некоторые модели на AMD B550 даже позволяет использовать экзотические ныне связки SLI/CrossFireX. С разгоном процессора/памяти также никаких затруднений. Более того, оснащенные новые модели предлагаются с потенциально перспективными контроллерами Ethernet 2.5G, а также модулями Wi-Fi 802.11ax. Конечно здесь стоит посмотреть на более функциональные модификации, чем в случае с оптимальными ПК. Впрочем, с оснасткой все очень индивидуально, потому сложно рекомендовать конкретные устройства. Варианты есть, их много. Несмотря на относительно недавнее начало продаж, в каталоге hotline.ua уже представлено более трех десятков моделей на AMD B550, то есть больше, чем плат на AMD X570. Цены варьируются от $110 до $350.

Как и случае с оптимальными конфигурациями, соперничество чипов AMD и Intel в прогрессивных платформах очень сильное. В прикладных задачах многое будет зависеть от конкретных приложений. В одних Core i7-10700K будет предпочтительнее, в других перевес окажется за Ryzen 7 3700X. В играх определенное преимущество зачастую будет иметь платформа с процессором Intel. Впрочем, разница если и есть, то она укладывается в 0–10% в режиме Full HD. Недостатка производительности в обоих случаях вы не будете испытывать.

Что касается видеокарт, то здесь градация уже привычная – от GeForce RTX 2070 SUPER до GeForce RTX 2080 Ti. Каждый последующий этап добавляет fps, но ухудшает соотношение цена/производительность. Здесь уже нужно ориентироваться на свои финансовые возможности и технические запросы. Для Full HD с максимальным качеством подойдет GeForce RTX 2070 SUPER, для 1440p лучше ориентироваться на GeForce RTX 2080 SUPER, ну, а если используется 4К-монитор и есть желание более-менее комфортно играть в родном разрешении – GeForce RTX 2080 Ti.

В целом на рынке игровой дискретной графики есть ожидания глобальной смены поколений. Например, флагману NVIDIA уже без малого два года. Остальным немного поменьше, но запрос перемен особо обострился на фоне скорого анонса новых игровых консолей. Конечно, разработчики стараются уловить волну пользовательского интереса. NVIDIA полным ходом готовит решения с архитектурой Ampere. Помимо прикидок о возможном количестве вычислительных блоков, частотах GPU и типах/объемах используемой памяти, в сети появились даже фото систем охлаждения очень оригинальной конструкции. Пока информации не так много, часто можно встретить противоречивые сведения о будущих устройствах. С большой вероятностью новые решения будут представлены уже через два месяца – в середине сентября. Также ожидается, что устройства с 7/8-нанометровыми процессорами и памятью GDDR6X окажутся заметно производительнее адаптеров нынешнего поколения. Конечно это аргумент для того, чтобы подумать над оправданностью покупки нынешних топовых видеокарт. С другой стороны, будущие новинки появятся в продаже не так скоро. На стабилизацию цен также понадобится какое-то время, а здесь уже пора окучивать Death Stranding, на 7 августа запланирован релиз Horizon Zero Dawn, а в ноябре появится очень ожидаемый долгострой – Cyberpunk 2077. Будем надеяться, что хотя бы к релизу последнего уже можно будет зарядить свою систему графикой на чипах c архитектурами NVIDIA Ampere или AMD RDNA 2. Если «работа» не ждет, придется выбирать из имеющегося ассортимента.