Рецензия на фильм «007: Не время умирать» / No Time to Die

Мировая премьера «007: Не время умирать» (No Time to Die) была запланирована на 2019 год, однако пандемия внесла свою корректировку в кинотеатральный релиз. После этого дату выхода фильма меняли несколько раз, дистрибьюторская компания Universal Pictures не торопилась выпускать ленту даже после открытия кинотеатров. За это время появились новости о том, что девайсы в новой бондиане успели устареть, а съемочной команде пришлось переделывать ряд сцен. Казалось, что последний фильм с Дэниелом Крейгом в роли Бонда никогда не доберется до больших экранов, но шпионский боевик все же обошел стриминговые сервисы стороной. На этой неделе состоялась украинская премьера картины, которая прошла на неделю раньше, чем в США.

«007: Не время умирать» / No Time to Die Жанр шпионский боевик

Режиссер Кэри Фукунага

В ролях Дэниел Крейг (Джеймс Бонд), Рами Малек (Люцифер Сафин), Леа Сейду (Мадлен Суонн), Ана де Армас (Палома), Лашана Линч (Номи), Бен Уишоу (Q), Наоми Харрис (Ив Манипенни), Джеффри Райт (Феликс Лейтер), Кристоф Вальц (Эрнст Ставро Блофельд), Рэйф Файнс (М) и др.

Студии Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Pictures, Eon Productions

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

No Time to Die – это пятая бондиана с участием Дэниела Крейга. Он занимал должность Джеймса Бонда 15 лет, став актером, который дольше других артистов был агентом 007. За это время образ универсального убийцы из британской разведывательной службы заметно поменялся. Крейг (который также выступил продюсером последних двух фильмов) смягчил хладнокровного героя, позволив ему быть более эмоциональным шпионом, привязанным к людям из своего окружения. Возможно, именно это повлияет на восприятие новой картины – из нее не удалось сделать лучший шпионский боевик, но зато у создателей получилось душевное прощание с Дэниелом Крейгом.

Так что лента, скорее всего, понравится тем, кто видел предыдущие четыре фильма о Бонде (по сути, No Time to Die стал прямым продолжением картины Spectre, которую желательно пересмотреть перед походом в кино). Зрителям, которые рассчитывают увидеть независимый сюжет об агенте 007, во время сеанса может быть немного тягостно. Сценаристы решили сделать довольно большое количество отсылок к предыдущим фильмам, а также привлечь уже знакомых персонажей. Среди них оперативник ЦРУ Феликс Лейтер в исполнении актера Джеффри Райта (снимался в Casino Royale и Quantum of Solace), а также сводный брат Бонда – злодей Эрнст Ставро Блофельд, которого сыграл Кристофер Вальц (был одним из центральных персонажей в Spectre).

На экране вновь появится французская актриса Леа Сейду, сыгравшая Мадлен Суонн – возлюбленную Джеймса Бонда, задержавшуюся в жизни агента дольше, чем на одну миссию (чего раньше в бондиане не было). Новая картина начинается с предыстории ее персонажа, что тоже нетипично для фильмов об агенте 007, которые стартуют с перестрелок и погонь с участием Бонда.

Помимо этого, No Time to Die показывает события, происходящие с Бондом в невероятно кинематографичном итальянском городе Матера, а после фильм переносится на 5 лет вперед – Джеймс полностью отошел от шпионских дел, поселившись на Ямайке. Идиллию уединения нарушает давний знакомый из ЦРУ, он просит Бонда отыскать ученого, который замешан в распространении биологического оружия. Так начинается масштабная миссия, по ходу которой герой пересекается с бывшими коллегами из британской разведки, а также встречается с людьми из своего прошлого, к которым он все еще питает сильные чувства.

События не обходятся без террористических действий организации «Спектр», которую не удалось полностью ликвидировать. Однако на этот раз миру угрожает новый сумасшедший злодей, одержимый нанороботами – его играет оскароносный Рами Малек. Ему, как и большинству других антагонистов бондианы, приходится иметь дело с грандиозно-дурацкими планами поработить весь мир, поэтому как бы Малек ни старался прорабатывать детали презентации персонажа, злодей все равно получается нелепым, таким уж его сделали создатели истории. К слову, среди сценаристов фильма оказалась Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу Fleabag, – ее попросили оживить уже готовый материал, так что она, вероятно, ответственна за шутки, мелькающие на фоне спасения человечества.

Новый фильм подхватывает тематические изменения в кинематографе, демонстрируя переход к новым реалиям. Джеймс Бонд, пробыв какое-то время в отпуске, возвращается к выполнению миссий и обнаруживает, что разведка заметно изменилась за время его отсутствия. Он, как представитель старой школы, вынужден работать с более молодыми и дерзкими шпионками. Кто-то сильно досаждает ему (эта роль досталась актрисе Лашане Линч), а кто-то становится неплохим напарником (Ана де Армас, которая уже играла с Дэниелом Крейгом в детективе Knives Out).

Какие бы миссии и люди ни встречались на пути главного героя, No Time to Die – это в первую очередь история развития самого Джеймса Бонда, который за все прошедшие годы стал человечнее. Его навыки спецагента все еще безупречны, однако Бонд может ошибаться, выходить из себя и, как ни странно, становиться сентиментальным. Наверняка, случись это на несколько фильмов раньше, зрители могли бы не воспринять такой поворот, однако сейчас, когда Дэниел Крейг прощается с образом агента 007, развязка вполне может вызвать эмоциональный отклик.

Постановкой последнего фильма с Крейгом занимался Кэри Фукунага (работал над сериалами True Detective и Maniac). Он достойно срежиссировал погони и перестрелки, без которых невозможно представить бондиану, и немного переборщил с продолжительностью разговорных сцен (No Time to Die длится 2 часа 43 минуты), из-за чего фильм полностью перекрывает все сюжетные арки, но теряет общую динамику.

Однако все нюансы со скоростью развития истории сглаживает саундтрек авторства Ханса Циммера, величественно исполненный симфоническим оркестром. Также в фильме звучит основная музыкальная тема от певицы Билли Айлиш. Интересно, что эта композиция получила премию «Грэмми» за полгода до кинотеатрального релиза ленты.