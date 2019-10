Рецензия на документальный сериал Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates

Наверняка большинство наших читателей знают, кто такой Билл Гейтс, хотя я совсем не уверен насчет представителей поколения смартфонов. Впрочем, и те, кто провел всю сознательную жизнь с MS-DOS и Windows, и те, кто вырос уже в эпоху iOS и Android, найдут в документальном мини-сериале Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates что-то свое. Первые узнают о том, какими проектами занимается создатель Microsoft сегодня, а вторые поймут, как известный меценат и филантроп дошел до такой жизни.

Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates Жанр документальный сериал

Режиссер Дэвис Гуггенхайм

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 3

Сайты IMDb

Название сериала Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates можно перевести буквально как «Внутри мозга Билла: расшифровывая Билла Гейтса». В заголовке мы решили обойтись без этой громоздкой и плохо читающейся конструкции, но она как нельзя лучше описывает идею, которую создатель мини-сериала Дэвис Гуггенхайм (An Inconvenient Truth, It Might Get Loud, Waiting for «Superman») вложил в свою работу. Рассказывая о прошлых и нынешних проектах Билла Гейтса и его жены, автор Inside Bill’s Brain пытается понять, как работает мозг Билла Гейтса, что делает его особенным, как он приходит к тем или иным решениям.

Забегая вперед, скажем, что Дэвису Гуггенхайму так и не удалось понять секрет Билла Гейтса. В итоге все свелось к нескольким банальностям. Гейтс много, действительно ОЧЕНЬ много читает по интересующей его тематике, углубляясь в нее настолько, что удивляет даже узких специалистов. Гейтс раз в год уезжает на неделю в глушь, чтобы перегрузить мозг и спокойно подумать. Гейтсу удобней размышлять во время прогулок на природе или прохаживаясь по комнате. Гейтс с самого детства был крайне способным мальчиком с высоким IQ. Гейтс, несмотря на крайне напряженный график, никогда никуда не опаздывает, ведь время – это единственный ресурс, который он не может купить за все свои деньги. А еще Билл Гейтс очень любит и уважает свою жену Мелинду, многократно подчеркивая, что Фонд – это их совместный проект, в которым оба они равноправные партнеры, и очень злясь на прессу, которая на первых порах упоминала в связи с фондом только его имя. Может быть, это и есть секрет?

Три серии Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates рассказывают о трех актуальных проектах, спонсируемых Фондом Билла и Мелинды Гейтс, связывая работу над ними с теми или иными моментами жизни основателя Microsoft. Первая серия посвящена попыткам создания дешевого, безопасного, не использующего для работы внешнюю энергию и воду туалета для развивающихся стран, способного положить конец болезням, связанным с проблемами санитарии, в частности, с дизентерией. Вторая серия рассказывает о попытках Фонда покончить с полиомиелитом и трудностями, с которыми сталкивается эта программа в Африке. Третья же часть показывает попытку Билла Гейтса и специалистов компании TerraPower создать абсолютно безопасный атомный реактор на бегущей волне, работающий на обеднённом уране (!) и нуждающийся в дозаправке раз в 50 лет (!!!), который теоретически способен привести к кардинальному снижению выбросов углекислого газа.

Рассказы об этих проектах перемежаются интервью с самим Биллом Гейтсом, в которых он достаточно откровенно отвечает на вопросы, связанные с его детством, отношением с родителями и друзьями, работой в Microsoft; интервью с его сестрами, коллегами и Мелиндой Гейтс. Часть бесед сняты во время длительных прогулок Гейтса вместе с режиссером фильма и выглядят немного странно – взгляд со спины, низкая камера. Кроме того, в сериале много до сих пор не демонстрировавшихся детских и юношеских фотографий Гейтса и семейных кинопленок 60-х гг., а часть тем иллюстрируется небольшими анимационными роликами.

Лично меня из всего этого больше других впечатлил эпизод, в котором два мультимиллиардера, Билл Гейтс и Уоррен Баффетт, которых, несмотря на разницу в возрасте, связывает многолетняя дружба, играют в бридж с другими пенсионерами в каком-то простеньком общественном центре, потом бродят по маленькому магазинчику сувениров и заканчивают встречу, поедая гамбургеры в самой заурядной уличной забегаловке. И это совершенно не постановочные кадры.

Если до просмотра Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates вы уже много читали о Билле Гейтсе, вряд ли сериал откроет для вас что-то кардинально новое о его жизни до ухода из Microsoft, хотя некоторые ремарки о событиях 20-30 летней давности, в частности, о том, как остро Гейтс переживал конфликт со своим другом Полом Алленом (1953 – 2018) и свой собственный уход из Microsoft, показались мне интересными. Как и некоторые замечания самого Гейтса, обладающего, как оказалось, неплохим, хотя и несколько своеобразным, чувством юмора.

Документальные сериалы – это то, что получается у Netflix чуть ли не лучше всего, и я настоятельно рекомендую вам посмотреть Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates. Даже если вы не поймете, как заставить свой мозг работать так же, как мозг Билла Гейтса, вы станете лучше понимать этого человека и ценить его усилия, направленные на благо всех жителей планеты Земля. И пусть ни одну из задач, о которых рассказывается в сериале, Билл Гейтс еще не решил, это не значит, что не стоило и пытаться. В любом случае – это более правильный и честный путь, чем истерика на трибуне ООН.