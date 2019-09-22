Рецензия на фильм «Государственные тайны» / Official Secrets

Фильм «Государственные тайны» (Official Secrets) рассказывает о реальном случае утечки секретных данных в Британии. Это история о женщине, которая пошла на государственную измену с верой, что ей удастся остановить политические манипуляции и начало военных операций.

«Государственные тайны» / Official Secrets Жанр драма, триллер

Режиссер Гэвин Худ

В ролях Кира Найтли (Кэтрин Ган), Мэтт Смит (Мартин Брайт), Мэттью Гуд (Питер Бомонт), Конлет Хилл (Роджер Элтон), Рэйф Файнс (Бен Эммерсон), Индира Варма (Шами Чакрабарти), Рис Иванс (Эд Валюами), Мианна Беринг (Жасмин), Хэтти Морахэн (Ивон Ридли) и др.

Компании Clear Pictures Entertainment, Raindog Films, The Gordon Company

Год выпуска 2019

Сайт IMDB

В Британии все еще помнят имя Кэтрин Ган, о которой писали все издания в 2003-м году. Мир бы никогда не узнал о ней, если бы переводчица из Британского правительственного штаба связи не решилась на обнародование секретного документа.

Фильм показывает начало этой истории. Кэтрин Ган (Кира Найтли) работает в организации, подразумевающей полную конфиденциальность. Однажды она и другие сотрудники штаба получают письмо, которое содержит странные указания. В нем Агентство национальной безопасности США просит предоставить им информацию о делегатах ООН. Эти данные могут использовать, чтобы путем манипуляции заполучить голоса в пользу войны в Ираке. Кэтрин шокирована методами, которые используют США и Британия. Она принимает решение скопировать содержимое письма и анонимно передать его в СМИ. Сообщение получает Мартин Брайт (Мэтт Смит) – известный журналист издания Observer, который не может опубликовать резонансную новость без подтверждения. Найти доказательства крайне непросто, как и добраться до тех, кто был автором указаний.

Из-за специфики тематики режиссер Гэвин Худ (ставил фильм X-Men Origins: Wolverine) старается передать каждый диалог и каждую встречу, повлиявшую на развитие событий. Порой кажется, что он экранизировал аналитическую статью, а не сценарий. Стоит признать, что в «Государственных тайнах» это не является минусом, только так можно разобраться в том, какие структуры были задействованы в манипуляциях и как сложно было собрать хотя бы устное подтверждение заговора.

Оживляет фильм то, как Кира Найтли представляет своего персонажа. В ее исполнении Кэтрин Ган — совершенно обычная женщина, которая руководствуется чувством справедливости и искренним убеждением, что найдутся люди, готовые прислушаться к здравому смыслу. Она разговаривает с телевизором, парируя лживые заявления премьер-министра Тони Блэра, и оспаривает необходимость войны. Еще один момент, который иллюстрирует повседневную жизнь Кэтрин, – это эпизоды, рассказывающие о ее доверительных отношениях с мужем.

Но на бытовых эпизодах «Государственные тайны» не концентрируются. Фильм тщательно чередует сцены в редакциях и кабинетах, где правда о планах Агентства национальной безопасности США хоть как-то может пролиться на свет. Так, в какой-то момент к делу о поступке Кэтрин Ган присоединяется адвокат Бен Эммерсон – известного правозащитника играет актер Рэйф Файнс (Harry Potter, The Grand Budapest Hotel).

Самым выразительным персонажем становится журналист издания Observer Мартин Брайт – в него харизматично перевоплощается Мэтт Смит (The Crown, Doctor Who). Он берется за расследование дела, в которое никто не верит, и которое в случае публикации могут посчитать фейком. Иногда именно Брайт, у которого в фильме второстепенная роль, кажется главным героем, доводящим дело до конца.

Очевидно, что переводчица Кэтрин Ган, адвокат Бен Эммерсон и журналист Мартин Брайт – персонажи несколько идеализированные, хоть и скопированные с реальных людей. В картине они становятся своеобразным символом неравнодушного общества, которое размышляет о том, может ли быть государственной изменой попытка сохранить мир.

В целом драма держит в напряжении за счет осознания неравных сил видимых персонажей, соревнующихся с невидимыми и могущественными политиками. Сперва просмотр фильма может показаться унылой перспективой сидеть и подолгу слушать сухие формулировки из официальных документов. Однако вовлечение в сюжет происходит довольно быстро, запутанные моменты объясняют устами героев, а последствия войны, о которой идет речь, мы и так знаем.