Рецензия на фильм «Последняя дуэль» / The Last Duel

«Последняя дуэль» (The Last Duel) – историческая драма Ридли Скотта, в которой режиссер возвращается к постановке зрелищных битв. События ленты происходят в средневековой Франции, а главные роли исполняют Мэтт Деймон, Джоди Комер, Бен Аффлек и Адам Драйвер. Интересно, что Деймон и Аффлек были инициаторами съемок – они выступили главными сценаристами фильма.

«Последняя дуэль» / The Last Duel Жанр драма

Режиссер Ридли Скотт

В ролях Мэтт Деймон (Жан де Карруж), Адам Драйвер (Жак Ле Гри), Джоди Комер (Маргарита де Карруж), Бен Аффлек (граф Пьер д’Аленсон), Харриет Уолтер (Николь де Бушар), Натаниэль Паркер (сэр Роберт Д’Тибувилль), Сэм Хэзелдин (Томин дю Буа), Майкл МакЭлхаттон (Бернард Латур), Алекс Лоутер (Карл VI) и др.

Компании 20th Century Studios, Pearl Street Films, Scott Free Productions

Год выпуска 2021

Действия картины разворачиваются в XIV веке. Двое всадников в доспехах готовятся к сражению, за ними с большим интересом наблюдает король Франции. Перед монархом вот-вот случится последняя законная дуэль, которая должна рассудить двух друзей Жана де Карружа (Мэтт Деймон) и Жака Ле Гри (Адам Драйвер), превратившихся в заклятых врагов. Причиной всему стал иск об изнасиловании – жена Каружа, Маргарита (Джоди Комер), утверждает, что Ле Гри жестоко надругался над ней. Картина разделена на три главы, которые показывают версии одних и тех же событий с точки зрения каждого персонажа.

Мэтт Деймон и Бен Аффлек написали первый совместный сценарий почти тридцать лет назад – к 1997 году он превратился в фильм «Умница Уилл Хантинг» (Good Will Hunting), который был удостоен двух премий «Оскар». С тех пор они работали порознь, пока не заинтересовались подробностями одного рыцарского турнира, о котором рассказал литературовед Эрик Джегер в книге «Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции» (писатель посвятил десять лет своей жизни, исследуя хронику событий, основанную на военных расписках и документах с показаниями свидетелей).

Деймон и Аффлек использовали материал исследования, чтобы описать конфликт с мужской точки зрения – так появились две первые главы фильма. Они сочли неправильным говорить от лица главной героини, поэтому историю женщины для третьей части картины написала сценаристка Николь Холофсенер, известная по драме «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?).

Благодаря продуманному сценарию у них получилась объемная и детализированная картина, которая, вопреки опасениям, не изнуряет монотонными повторениями. Она постепенно дополняется новыми подробностями, указывая на то, как по-разному герои видят одну и ту же ситуацию (это схоже с эффектом Расемона, который появился в кино Акиры Куросавы – в 1950-х японский режиссер одним из первых продемонстрировал противоречивость показаний, в которых нужно отыскать правду).

Фильм не искажен современной нравственной повесткой – в нем нет провокационных высказываний и действий, нехарактерных для XIV века. Лента придерживается исторической достоверности, показывая порядки и нравы общества в период Столетней войны, когда Франция вступила в продолжительный конфликт с Англией: рыцари, участвовавшие в боях, желали получить земли от феодальной знати; вассалы выбирали фаворитов, которых они использовали в своих целях (мы увидим это на примере сюжетной линия персонажа Бена Аффлека); споры на почве владения землей разрешались в королевском суде; тяжкие преступления и лжесвидетельства карались смертной казнью; акт насилия над женщиной рассматривался как имущественное преступление против ее мужа.

Материал, охватывающий такое количество тем, мог превратиться в тягостную драму о страдающем средневековье, но постановкой фильма занимался Ридли Скотт – поэтому перед нами один из лучших фильмов года со зрелищными экш-сценами, напоминающими величие «Гладиатора» (Gladiator). Режиссер возвращается к масштабным съемкам жестоких сражений, уделяя внимание, казалось бы, незначительным мелочам, которые оставляют после себя сильнейшее впечатление.

Звонкий грохот оружия и глухой стук копыт, продуманная динамика массовки, брызги крови и воды, а также оружие и щиты, летящие прямо в камеру – все сделано так, чтобы зрители ощутили эффект присутствия на поле боя. Для съемок подобных сцен Ридли Скотт использовал от четырех до шести камер – все они работали одновременно, подбираясь к актерам с разных ракурсов.

Производство картины происходило в двух странах – Франции и Ирландии (из-за начала эпидемии COVID-19 съемки прервали на несколько месяцев, после чего творческая команда продолжила работу в новых реалиях – в масках и с соблюдением социальных дистанций). В кадр попали старинные замки, сохранившиеся до наших дней, остальные локации немного приукрасили с помощью компьютерной графики.

Пожалуй, единственный минус «Последней дуэли» – это сюжет, перескакивающий из года в год в первой главе фильма (все даты, появляющиеся на экране, совершенно не откладываются в памяти). К счастью, вторая глава все проясняет – хронология оказывается не так важна, основное внимание картины приковано к тому, как персонажи оценивают свои поступки в неоднозначных обстоятельствах.

Благодаря режиссуре Ридли Скотта и отличному актерскому составу, в котором больше всего выделяются Джоди Комер и Адам Драйвер, из «Последней дуэли» получается сильная драма с насыщенным экшеном. Фильм поднимает важнейшие темы, которые часто вызывают споры, и держит напряжение до самого финала, где случится решающая дуэль.