Рецензия на фильм «Свет моей жизни» / Light of My Life

Кейси Аффлек известен как обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea). В этом году на Берлинском международном кинофестивале он представил фильм «Свет моей жизни» (Light of My Life), ставший его особенной авторской работой. Аффлек не только исполнил главную роль, но также написал сценарий и занялся режиссурой проекта.

«Свет моей жизни» / Light of My Life Жанр драма, триллер

Режиссер Кейси Аффлек

В ролях Кейси Аффлек (отец), Анна Пневски (Рэг), Элизабет Мосс (мать), Том Бауэр (Том), Тимоти Уэббер (Лемми), Хротгар Мэтьюз (Келвин) и др.

Компании Black Bear Pictures, Sea Change Media

Год выпуска 2019

Сайт IMDB

Действие фильма «Свет моей жизни» происходит после появления неизвестного заболевания, которое стало причиной смерти женщин по всей Земле. В пустынных и труднопроходимых лесах кочевой образ жизни ведет мужчина, который скрывает свою маленькую дочь Рэг – во время эпидемии ей удалось сохранить жизнь. Он выдает Рэг за мальчика, но все равно старается держаться подальше от людей, которые могут быть потенциальной опасностью для девочки. Им вдвоем нужно оставаться незамеченными, что со временем становится непросто – Рэг взрослеет и в ней просыпается любопытство.

В отличие от других картин, где есть подобный антиутопичный сюжет, «Свет моей жизни» не концентрируется на глобальной катастрофе. В фильме вирус, который погубил половину человечества, становится лишь фоном для важной истории. А ее основой является отцовская любовь, которая проявляется в ежедневной заботе.

Кейси Аффлек сооружает сценарий вокруг длинных диалогов, которые могут быть тягостными (как, например, десятиминутный рассказ отца, открывающий фильм). На самом деле все беседы в ленте важны – они показывают, как родитель выстраивает отношения со своим ребенком, делясь с ним воспоминаниями и доступным языком объясняя, как устроен мир.

Персонаж Аффлека не ограничивается ролью защитника, считая необходимым поддерживать эмоциональную связь с дочерью. Так главный герой постепенно затрагивает темы, которые, возможно, в обычных условиях остались бы не озвученными. Поэтому то, что в начале ленты казалось рутинно-монотонным, со временем может по-настоящему растрогать.

Помимо этого, фильм «Свет моей жизни» наполнен постоянной и сильно ощутимой тревогой – отца и дочь в любой момент могут найти люди с плохими помыслами. Также в напряжении держит великолепная музыка Дэниела Харта, которая напоминает о том, что герои находятся в ежеминутном ожидании нападения. Еще тяжести моменту добавляет местность, где персонажи вынуждены бродить изо дня в день. Это леса, пропитанные сыростью, где не хотелось бы устраиваться на ночлег.

Сперва кажется, что Кейси Аффлек берет на себя слишком много, пытаясь руководить всеми аспектами фильма. Но после финальной сцены его усилия становятся оправданными. Ему, как режиссеру, удается сохранить баланс между выдуманным сюжетом и реалистичностью происходящего. В картине есть моменты, полностью противоположные голливудским экшн-триллерам – именно поэтому они заставляют переживать и беспокоиться за героев, которые уязвимы, как и любой из нас.

Актерская работа Кейси Аффлека тоже располагает. На экране он предстает одновременно сильным, но при этом уставшим человеком, чья высокая выживаемость обусловлена чувством ответственности. В нем нет ничего сверхъестественного, но при этом он символизирует защиту и беспрекословную самоотдачу. Не случайно у персонажа Аффлека в фильме нет имени, его зритель знает лишь как отца.

В ленте также есть короткие, но важные эпизоды с погибшей матерью – ее играет Элизабет Мосс. Она появляется в воспоминаниях главного героя и кратко иллюстрирует ситуацию, которая происходила во время массовой гибели женщин.

Роль выжившей девочки по имени Рэг исполняет Анна Пневски, которая выражает детскую любознательность и открытость к миру, перекрывающую любую смертельную опасность. Юная актриса хорошо вписывается в атмосферу фильма и не теряется на фоне Кейси Аффлека.

«Свет моей жизни» – картина, которая оставляет после себя место для размышлений. Причем даже не о судьбе героев, а о сути родительской опеки. Вполне вероятно, что фильм может показаться монотонным тем, кто ждал от него более подробного описания мира, в котором случилась страшная эпидемия. Однако эта лента имеет другое предназначение и не уделяет внимание фантастическим элементам.