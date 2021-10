Рецензия на сериал «Игра в кальмара» / Squid Game

«Игра в кальмара» (Squid Game) – на сегодняшний день самый обсуждаемый сериал, который возглавил общемировой рейтинг стримингового сервиса Netflix. Всего за 10 дней триллер о выживании занял первое место в 90 странах, став первым южнокорейским сериалом, который смог привлечь внимание зрителей со всего мира. В нем взрослые люди играют в детские игры, пытаясь сохранить свою жизнь и выиграть огромный денежный приз.

«Игра в кальмара» / Squid Game Жанр триллер о выживании, драма

Создатели Хван Дон Хек

В ролях Ли Чжон Дзэ (Сон Ки Хун), Пак Хэ Cу (Чхо Сан Ву), Хо Ен Чжон (Кан Сэ Бек), О Ен-су (О Иль Нам), Хо Сон Тхэ (Чан Док Су), Анупам Трипати (Али Абдул), Ким Джу Рен (Хан Ми Не), Ви Ха Джун (офицер полиции Хван Чун Хо), Кон Ю (незнакомец с ттакджи) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2021

Серий 9

Сайты IMDb

К популярности сериала можно относиться критически, считая его сценарий переоцененным и не самым оригинальным сюжетом о выживании. Новый хит от Netflix действительно вызывает ассоциации с уже существующими фильмами, а шоураннер сериала Хван Дон Хек честно признается, что он черпал вдохновение из манги «Королевская битва» (Battle Royale), «Игра лжецов» (Liar Game) и «Кайдзи» (Gambling Apocalypse: Kaiji). При большом желании придраться, самые внимательные зрители без труда смогут обнаружить не только сходство с комиксами, но также найти ряд мелких недочетов и противоречий (их без спойлеров не перечислишь).

Однако эти замечания вряд ли испортят общее впечатление от интригующей истории, которую в англоязычных отзывах относят к категории «enjoyable to watch». И правда, сериал не на шутку увлекает, его хочется смотреть без пауз, чтобы поскорее увидеть разнообразие испытаний, приготовленных для отчаявшихся персонажей (к слову, на YouTube можно найти десятки роликов с интересным разбором деталей, указывающих на важные нюансы сюжета – их намного больше, чем видимых нестыковок).

Герои сериала – люди, которые находятся на грани и не могут расплатиться со своими долгами. Им предлагают простой шанс заработать: в течение шести дней нужно сыграть в шесть детских игр. Победитель, который дойдет до конца и не будет нарушать устав, получит большой денежный приз. На первый взгляд все кажется довольно просто, поэтому 456 незнакомцев соглашаются с условиями договора. Во время первой игры они узнают, что у заманчивого предложения есть еще одно правило – выбыв, игрок тут же умирает.

Больше всего в Squid Game увлекает то, как устроены смертельные игры, к которым удалось привлечь сотни участников. Организаторы соревнований – это анонимы, которые контролируют ситуацию, глядя на многочисленные мониторы. Сами игроки находятся в огромном бараке, который напоминает тюремную камеру. Они выходят оттуда лишь для того, чтобы отправиться на очередную диковинную локацию, где им озвучат порядок следующих действий. Игроков окружают солдаты, одетые в одинаковую форму, чьи лица невозможно разглядеть за черными масками с изображением геометрических фигур.

Сюжет сериала постепенно открывает, как устроено это загадочное место, изобилующее яркими красками. Так радужные площадки становятся пугающим фоном для кровавых событий, а безупречная система надзора скрывает свои тайны, которым лучше не выходить наружу (примечательно, что создатели сериала старались как можно меньше прибегать к CGI, поэтому многие декорации неделями конструировали на съемочной площадке, реальной оказалась даже гигантская кукла из первой серии – сейчас она находится в южнокорейском музее Macha Land).

В кинорецензиях «Игру в кальмара» часто сравнивают с «Голодными играми» (The Hunger Games), однако южнокорейский сериал намного жестче и ироничнее, к тому же в нем нет любовных линий с тинейджерами. Также стоит подчеркнуть, что Squid Game – это не антиутопия, действия сериала происходят в современной Корее, где все чаще встречаются люди, которые задолжали большие суммы банкам и ростовщикам (не случайно в одной из серий на фоне звучит выпуск новостей, в котором сообщают, что Южная Корея занимает второе место в мире по кредитованию населения).

Описывая идею сериала, шоураннер Хван Дон Хек говорит, что он хотел написать историю, которая стала бы аллегорией или басней о современном капиталистическом обществе, где конкуренция превращается в борьбу за жизнь. Что действительно любопытно, в сериале такая борьба за выживание происходит в рамках детских корейских игр (зрителям доходчиво объясняют их правила, поэтому проблем с пониманием не возникнет). Герои вынуждены хитрить, объединяться, полагаться на удачу и в конце концов решать, готовы ли они пересечь черту, потеряв человечность.

Надо отдать должное, по ходу развития событий у создателей получается раскрыть характеры ключевых персонажей (несмотря на то что игроков поначалу очень много), показать их неоднозначные стороны и уделить внимание тому, что вынудило людей по собственной воле оказаться на смертельной площадке, украшенной праздничными красками. О мрачной стороне этого места напоминают не только бездыханные тела, оставшиеся после игр, на фоне также звучит неуместно бодрая музыка, переходящая в тревожную мелодию, а участников отправляют на игры под успокаивающие звуки вальса Иоганна Штрауса.

Самым слабым местом сериала оказывается эпизод, в котором появляется несколько иностранных актеров – их игра настолько ужасна, что это портит общее впечатление от сюжета. К счастью, все внимание сериала очень вовремя возвращается к игрокам, которые удивляют, вызывают сочувствие и возмущают своими поступками. Что не менее важно, к финалу Squid Game выкладывает ответы на главные вопросы, оставляя при этом намек на второй сезон.

Как и все корейское кино, смотреть сериал лучше на языке оригинала с субтитрами – так не теряются интонации актеров, которые важны для передачи эмоций (это подтверждает режиссер Тайка Вайтити, который твитнул такой совет: «You don’t have to watch Squid Game dubbed in English»).