Самые интересные новые сериалы мая 2025 года

В мае на малых экранах будут фигурировать такие бренды, как «Библиотекарь», «Любовь, смерть и роботы», «Ходячие мертвецы» и «Звездные войны». Однако среди прочих особый интерес вызывает новая научная фантастика от Apple TV+ «Дневники Киллербота» по мотивам одноименной серии книг Марты Уэллс. Подробнее о сериальных новинках мая и продолжениях популярных шоу рассказываем в нашем традиционном материале.

«Четыре времени года» / The Four Seasons

Жанр: комедия

Дата премьеры: 1 мая

Релиз: Netflix

В центре повествования находятся три пары среднего возраста, которые уже много лет проводят отпуск вместе. Но в этом году равновесие в компании нарушается, когда одна из пар объявляет о своем расставании, а вскоре мужчина появляется с новой, гораздо более молодой партнершей. Из-за этого сплоченность группы подвергается серьезному испытанию.

Сериал был написан женским составом сценаристок в лице Тины Фей, Лэнг Фишер и Трейси Уингфилд и является ремейком одноименной романтической комедии Аланы Алды, вышедшей на экраны в 1981 году. Обыгрывать старую историю на новый лад будут сама Тина Фей, Колман Доминго, Уилл Форте и Стив Карелл, который в первый день месяца отметится на Netflix, а в последний — на HBO и Max.

«Star Wars: Tales of the Underworld»

Жанр: анимационная короткометражная антология, приключенческая фантастика

Дата премьеры: 4 мая

Релиз: Disney+

«Tales of the Underworld» — третья часть серии анимационных короткометражек «Tales», посвященных различным персонажам культовой вселенной. Напомним, что «Сказание о джедаях» (2022) дополнял историю Асоки Тано и графа Дуку, а «Сказание об Империи» (2024) — Морган Элсбет и Баррисс Оффи.

По примеру предшественников новая глава будет разделена на две арки и расскажет об охотниках за головами Асажж Вентресс и Кэде Бейне. Премьера намечена на 4 мая, то есть на неофициальный день «Звездных войн», так же как и в прошлом году премьеровался «Tales of the Empire».

Жанр: криминальный триллер

Дата премьеры: 15 мая

Релиз: Max

Действие происходит на Юго-Западе США в 1972 году. Это история о первой чернокожей женщине-агентке ФБР, которая пытается остановить преступный синдикат с помощью талантливого водителя, способного сбежать с места преступления.

В мае есть возможность вспомнить не только о «Звездных войнах», но и о некогда близком к космической саге Джей Джей Абрамсе, ведь именно он, на пару со сценаристкой и продюсеркой ЛаТоей Морган значатся как создатели сериала. А вот уже непосредственно в кадре перед зрителем предстанут Джош Холлоуэй, Рэйчел Гилсон, Кит Дэвид и Грег Грюнберг.

Жанр: комедийная драма

Дата премьеры: 15 мая

Релиз: Prime Video

Чтобы лучше вписаться в коллектив, бывший игрок школьной футбольной команды решает скрыть свою гомосексуальность и заводит неожиданную дружбу с маргинализированным учеником.

Среди здешних исполнительных продюсеров фигурирует имя известного комедийного актера Джоны Хилла, которого нынче можно редко увидеть на экране — его последним на сегодняшний день проектом является невзрачная комедия «Ваши и наши». А она вышла на Netflix более двух лет назад.

Жанр: криминальная драма, детективный триллер

Дата премьеры: 15 мая

Релиз: Netflix

Когда в богатом пригороде исчезает соседская экономка, Сесиль отправляется на поиски правды и раскрывает тайны, которые разрушают ее идеальный мир. Датский детективный мини-сериал «Уют» будет доступен на Netflix с 15 мая.

Жанр: научная фантастика, комедия, боевик

Дата премьеры: 16 мая

Релиз: Apple TV+

Киборг-охранник, который втайне называет себя Киллерботом, должен скрывать свою способность к свободному мышлению. Несмотря на основное назначение, которое заключается в выполнении различных опасных задач во время миссии по исследованию космоса, Киллербота одновременно тянет к людям и пугает их слабость.

Сюжет сериала, который кажется самой интересной майской новинкой, основан на книжной серии «The Murderbot Diaries» американской писательницы Марты Уэллс. Шоураннерами выступили создатели «Американского пирога» Крис и Пол Вайцы, а главную роль исполнил Александр Скарсгард.

Больше деталей о потенциальном хите можно узнать в новости Екатерины Даньшиной, а подробно о книгах «Все системы: опасность» и «Искусственное состояние», которые входят в серию «Дневники Киллербота», читайте в обзоре от Павла Чуйкина.

Жанр: чёрная комедия

Дата премьеры: 22 мая

Релиз: Netflix

История разворачивается в течение одного взрывного уикенда в роскошном пляжном поместье. Сериал описывается как «пронзительное, сексуальное и мрачно-смешное исследование женщин, власти и отношений между представителями разных классов». Девон ДеВитт обеспокоена жуткими отношениями своей сестры Симоны с ее новым боссом, поэтому решает, что пришло время наконец вмешаться.

Шоураннером здесь выступила Молли Смит Метцлер, автор пьесы «Elemeno Pea» 2011 года, которая и послужила основой для сюжета. Разыгрывать эту черную комедию было доверено Джулианне Мур, Милли Алкок, Кевину Бейкону и Меган Фейхи, о которой мы совсем недавно писали в обзоре остросюжетного триллера «Роковой месседж». Среди исполнительных продюсеров можно заметить имя Марго Робби.