Самые интересные новые сериалы мая 2025 года

В мае на малых экранах будут фигурировать такие бренды, как «Библиотекарь», «Любовь, смерть и роботы», «Ходячие мертвецы» и «Звездные войны». Однако среди прочих особый интерес вызывает новая научная фантастика от Apple TV+ «Дневники Киллербота» по мотивам одноименной серии книг Марты Уэллс. Подробнее о сериальных новинках мая и продолжениях популярных шоу рассказываем в нашем традиционном материале.

Новые сериалы

«Четыре времени года» / The Four Seasons

Жанр: комедия

Дата премьеры: 1 мая

Релиз: Netflix

В центре повествования находятся три пары среднего возраста, которые уже много лет проводят отпуск вместе. Но в этом году равновесие в компании нарушается, когда одна из пар объявляет о своем расставании, а вскоре мужчина появляется с новой, гораздо более молодой партнершей. Из-за этого сплоченность группы подвергается серьезному испытанию.

Сериал был написан женским составом сценаристок в лице Тины Фей, Лэнг Фишер и Трейси Уингфилд и является ремейком одноименной романтической комедии Аланы Алды, вышедшей на экраны в 1981 году. Обыгрывать старую историю на новый лад будут сама Тина Фей, Колман Доминго, Уилл Форте и Стив Карелл, который в первый день месяца отметится на Netflix, а в последний — на HBO и Max.

«Star Wars: Tales of the Underworld»

Жанр: анимационная короткометражная антология, приключенческая фантастика

Дата премьеры: 4 мая

Релиз: Disney+

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«Tales of the Underworld» — третья часть серии анимационных короткометражек «Tales», посвященных различным персонажам культовой вселенной. Напомним, что «Сказание о джедаях» (2022) дополнял историю Асоки Тано и графа Дуку, а «Сказание об Империи» (2024) — Морган Элсбет и Баррисс Оффи.

По примеру предшественников новая глава будет разделена на две арки и расскажет об охотниках за головами Асажж Вентресс и Кэде Бейне. Премьера намечена на 4 мая, то есть на неофициальный день «Звездных войн», так же как и в прошлом году премьеровался «Tales of the Empire».

«Дастер» / Duster

Жанр: криминальный триллер

Дата премьеры: 15 мая

Релиз: Max

Действие происходит на Юго-Западе США в 1972 году. Это история о первой чернокожей женщине-агентке ФБР, которая пытается остановить преступный синдикат с помощью талантливого водителя, способного сбежать с места преступления.

В мае есть возможность вспомнить не только о «Звездных войнах», но и о некогда близком к космической саге Джей Джей Абрамсе, ведь именно он, на пару со сценаристкой и продюсеркой ЛаТоей Морган значатся как создатели сериала. А вот уже непосредственно в кадре перед зрителем предстанут Джош Холлоуэй, Рэйчел Гилсон, Кит Дэвид и Грег Грюнберг.

«Сверхкомпенсация» / Overcompensating

Жанр: комедийная драма

Дата премьеры: 15 мая

Релиз: Prime Video

Чтобы лучше вписаться в коллектив, бывший игрок школьной футбольной команды решает скрыть свою гомосексуальность и заводит неожиданную дружбу с маргинализированным учеником.

Среди здешних исполнительных продюсеров фигурирует имя известного комедийного актера Джоны Хилла, которого нынче можно редко увидеть на экране — его последним на сегодняшний день проектом является невзрачная комедия «Ваши и наши». А она вышла на Netflix более двух лет назад.

«Уют» / Reservatet

Жанр: криминальная драма, детективный триллер

Дата премьеры: 15 мая

Релиз: Netflix

Когда в богатом пригороде исчезает соседская экономка, Сесиль отправляется на поиски правды и раскрывает тайны, которые разрушают ее идеальный мир. Датский детективный мини-сериал «Уют» будет доступен на Netflix с 15 мая.

«Дневники Киллербота» / Murderbot

Жанр: научная фантастика, комедия, боевик

Дата премьеры: 16 мая

Релиз: Apple TV+

Киборг-охранник, который втайне называет себя Киллерботом, должен скрывать свою способность к свободному мышлению. Несмотря на основное назначение, которое заключается в выполнении различных опасных задач во время миссии по исследованию космоса, Киллербота одновременно тянет к людям и пугает их слабость.

Сюжет сериала, который кажется самой интересной майской новинкой, основан на книжной серии «The Murderbot Diaries» американской писательницы Марты Уэллс. Шоураннерами выступили создатели «Американского пирога» Крис и Пол Вайцы, а главную роль исполнил Александр Скарсгард.

Больше деталей о потенциальном хите можно узнать в новости Екатерины Даньшиной, а подробно о книгах «Все системы: опасность» и «Искусственное состояние», которые входят в серию «Дневники Киллербота», читайте в обзоре от Павла Чуйкина.

«Сирены» / Sirens

Жанр: чёрная комедия

Дата премьеры: 22 мая

Релиз: Netflix

История разворачивается в течение одного взрывного уикенда в роскошном пляжном поместье. Сериал описывается как «пронзительное, сексуальное и мрачно-смешное исследование женщин, власти и отношений между представителями разных классов». Девон ДеВитт обеспокоена жуткими отношениями своей сестры Симоны с ее новым боссом, поэтому решает, что пришло время наконец вмешаться.

Шоураннером здесь выступила Молли Смит Метцлер, автор пьесы «Elemeno Pea» 2011 года, которая и послужила основой для сюжета. Разыгрывать эту черную комедию было доверено Джулианне Мур, Милли Алкок, Кевину Бейкону и Меган Фейхи, о которой мы совсем недавно писали в обзоре остросюжетного триллера «Роковой месседж». Среди исполнительных продюсеров можно заметить имя Марго Робби.

«Библиотекари: Следующая глава» / The Librarians: The Next Chapter

Жанр: приключенческое фэнтези

Дата премьеры: 25 мая

Релиз: TNT

Библиотекарь из прошлого оказывается в ловушке в настоящем времени. Вместе с командой Библиотекарей дня сегодняшнего он пытается справиться с тем беспорядком, который совершил, когда выпустил магию по всему континенту.

«Следующая глава» является спинофом приключенческо-фэнтезийной франшизы «Библиотекарь» с Ноа Уайли в главной роли, стартовавшей в 2004 году и состоящей из трилогии фильмов «В поисках копья судьбы» (2004), «Возвращение в Копи Царя Соломона» (2006) и «Проклятие чаши Иуды» (2008), а также сериала «Библиотекари» с Ребеккой Ромейн. Последний премьеровался в 2014 году и продержался в эфире телеканала Turner Network Television 4 сезона, до 2018-го. Планируются к выходу два сезона, первый из которых с 12 эпизодами стартует 25 мая.

«Взрослые» / Adults

Жанр: комедия

Дата премьеры: 28 мая

Релиз: FX, Hulu Сериал повествует о группе из пяти двадцатилетних друзей, которые живут в Нью-Йорке. Кажется, нечто подобное мы уже видели, только друзей было шестеро и были они немного старше. Кроме пятерки исполнителей главных ролей, имена которых вам вряд ли о чем-либо скажут, в первом сезоне состоятся звездные гостевые появления. В частности Джулии Фокс, очень активного ныне Рэя Николсона (рецензия на комедийный триллер «Фанатик» с ним в качестве антагониста уже готова и будет опубликована в ближайшее время) и рожденного заново сорвиголовы Чарли Кокс.

«Лучшая сестра» / The Better Sister

Жанр: триллер

Дата премьеры: 29 мая

Релиз: Prime Video

Две сестры Хлои и Ники живут отдельно, однако вынуждены воссоединиться после того, как муж одной из них был убит. Это адаптация одноименного романа 2019 Алафер Берк. Изображать сестер будут Джессика Бил и Элизабет Бэнкс

Продолжение сериалов

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» / The Walking Dead: Dead City

Жанр: постапокалиптическая драма, зомби-хоррор

Дата премьеры: 4 мая

Релиз: AMC

Сезон: 2

Официальный синопсис 2-го сезона «Мертвого города» звучит так: «В войне, разворачивающейся за контроль над Нью-Йорком, Мэгги и Ниган оказываются запертыми по разные стороны баррикад. По мере того как их пути переплетаются, они понимают, что выход для обоих сложнее и мучительнее, чем они когда-либо себе представляли».

Второй сезон одного из спинофов культового шоу от AMC будет иметь на два эпизода больше, чем первый, и, соответственно, будет состоять из 8 серий. Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган возвращаются и как исполнители главных ролей, и как исполнительные продюсеры, причем Коэн также выступит в качестве режиссера двух эпизодов — четвертого и шестого. Освежить в памяти то, каким получился предыдущий сезон можно в соответствующем материале.

«Мыслить как преступник: Эволюция» / Criminal Minds: Evolution

Жанр: полицейский процедурал, криминальная драма

Дата премьеры: 8 мая

Релиз: Paramount+

Сезон: 18

Сериал рассказывает о группе криминалистов, которые работают в ФБР в составе специального отдела и используют поведенческий анализ и криминальный профайлинг для расследования преступлений и поиска подозреваемых.

Подумать только — первый сезон этого ныне уже хитового шоу начался почти 20 лет назад, осенью 2005-го, и оно живо до сих пор. Сейчас ждем выхода 18 сезона, но еще до его старта, в марте, было объявлено, что 19-му также быть.

«Покерфейс» / Poker Face

Жанр: комедийный детектив

Дата премьеры: 8 мая

Релиз: Peacock

Сезон: 2

Вот что сказали о втором сезоне нашумевшего шоу Райан Джонсон и Наташа Лионн: «Чарли Кейл снова в бегах, и во втором сезоне мы вывели ее путешествие на новый уровень, раскрывая по одной тайне убийства за раз. От бейсбольной низшей лиги до крупной розничной торговли, от похоронных бюро до ферм аллигаторов и даже шоу талантов в начальной школе, Чарли совершает свое экзистенциальное путешествие по раскрытию преступлений с непоколебимым остроумием, человеческим состраданием и своей фирменной сверхъестественной способностью обнаруживать ложь».

Первый сезон стал признанным критиками и зрителями хитом, отмеченным кучей наград, в частности исполнительница главной роли Наташа Лионн была номинирована на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса комедийного сериала». Второй сезон также выполнен по принципу перевернутого детектива, популяризированного легендарным «Коломбо», и будет содержать кучу гостевых появлений. В течение 12 эпизодов на экране появятся: Аквафина, Метод Мэн, Синтия Эриво, Дэвид Крамхолц, Джанкарло Эспозито, Джеральдин Висванатан, Хейли Джоэл Осмент, Джастин Теру, Кэти Холмс, Кумейл Нанджиани, Мелани Лински, Саймон Рекс и многие другие.

«Любовь, смерть и роботы» / Love, Death & Robots

Жанр: анимационная антология, научная фантастика

Дата премьеры: 15 мая

Релиз: Netflix

Сезон: 4

10 новых короткометражных историй, выполненных в фирменном анимационном стиле, где соединились ужасы, научная фантастика и юмор. Хитовая, отмеченная многими наградами анимационная антология «Любовь, смерть и работы» возвращается с четвертым томом и выйдет на Netflix 15 мая. Больше деталей о новом сезоне и каждом эпизоде в отдельности можно узнать вот здесь.

«Девять идеальных незнакомцев» / Nine Perfect Strangers

Жанр: драма, детективный триллер

Дата премьеры: 21 мая

Релиз: Hulu

Сезон: 2 Первый сезон «Девяти идеальных незнакомцев» был основан на одноименной книге Лианы Мориарти и дебютировал на Hulu в 2021 году. Во втором сезоне Маша Дмитриченко возглавит новый ансамбль из девяти незнакомцев, которые ищут убежища от своей беспокойной жизни. На этот раз персонажи проведут 10 дней на курорте, расположенном в швейцарских Альпах.

В последнее время Николь Кидман очень много снимается, в частности стала завсегдатаем в различных сериалах. Некоторые из них получили обзоры от ITC — вспоминаем такие тайтлы как «Спецоперации: Львица» и «Великолепная пара». Вероятно, подобная активность очень радует поклонников звезды, но вот эту роль россиянки точно не назовешь украшением ее и без того богатейшей фильмографии.

«Большой рот» / Big Mouth

Жанр: анимационный ситком

Дата премьеры: 23 мая

Релиз: Netflix

Сезон: 8 В восьмом сезоне «Big Mouth» подростки из Бриджтона сталкиваются с новыми проблемами в старшей школе, такими как: вождение автомобиля, наркотики, сексуальная неопытность, порно, культура отмены, их меняющиеся тела и страх перед надвигающимся будущим. Восьмой сезон обещает стать последним.

«Рик и Морти» / Rick and Morty

Жанр: анимационный научно-фантастический ситком

Дата премьеры: 25 мая

Релиз: Adult Swim

Сезон: 8

Также к своему восьмому сезону доходит еще один чрезвычайно популярный анимационный ситком для взрослых «Рик и Морти», который продолжит причудливые межгалактические приключения титульных и второстепенных персонажей.

Напомним, что в январе 2023 года Adult Swim «отменила» соавтора мультсериала Джастина Ройланда из-за обвинений в домашнем насилии, которые, правда, в итоге были сняты из-за отсутствия достаточных доказательств. Однако в сентябре того же года Ройланда обвинили уже в насилии сексуальном, хотя до суда дело пока так и не дошло. Чем бы эта история не закончилась, единственное можно сказать точно — карьера Ройланда разрушена бесповоротно.