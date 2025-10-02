Самые интересные новые сериалы октября 2025 года

В октябре на малых экранах развернутся нешуточные страсти. Сэм Фишер из Splinter Cell, Эд Гин из самых ужасных кошмаров жителей городка Плейнфилд и Геральт из Ривии, соответственно, из произведений Анджея Сапковского посетят Netflix. Клоун Пеннивайз — HBO. Актер Джейсон Кларк — почти одновременно Apple TV+ и Hulu. Подкрепляются октябрьское экранное веселье поистине «обнадеживающими» тайтлами вроде «Перед лицом смерти», «Смерть в семье» и «Дорога на кладбище». Чем будут радовать стриминговые платформы и телесети своих зрителей в нынешние уже довольно прохладные вечера — предлагаем узнать прямо сейчас.

Новые сериалы

«9-1-1: Нашвилл» / 9-1-1: Nashville

Дата выпуска: 9 октября

Шоураннеры: Райан Мерфи, Тим Майнер, Рашад Райсани

В ролях: Крис О’Доннелл, Джессика Кэпшоу, Майкл Провост, Кимберли Уильямс-Пейсли, Хейли Килгор, Хуани Фелиз, Хантер Маквей, Лиэнн Раймс

Жанр: процедурная драма, сериал-катастрофа

Релиз: ABC

Действие сериала происходит в Нашвилле, штат Теннесси. Это история о жизни сотрудников служб экстренной помощи, в частности пожарных, парамедиков и полицейских, которые ежедневно сталкиваются с опасными для жизни ситуациями.

«Нашвилл» стал уже вторым спинофом франшизы «9-1-1» после «Одинокой звезды» (2020—2025), показ которого завершился в феврале этого года. Сериал создан Райаном Мерфи, Тимом Майниром и Рашадом Райсани, а Брэд Фалчук и Анджела Бассетт выступили в качестве исполнительных продюсеров. Решение снимать именно в Нашвилле было продиктовано наличием самобытной музыкальной культуры города и его живописных окрестностей.

«Последний рубеж» / The Last Frontier

Дата выпуска: 10 октября

Шоураннеры: Джон Бокенкамп, Ричард Д’Овидио

В ролях: Джейсон Кларк, Доминик Купер, Хейли Беннетт, Симона Кэсселл, Тейт Блум, Даллас Голдтут, Элфри Вударт, Расти Швиммер

Жанр: драматический триллер

Релиз: Apple TV+

Маршал США Фрэнк Ремник сталкивается с большой проблемой в малозаселенном регионе Аляски, возникшей после авиакатастрофы, в результате которой на свободу вышли многочисленные заключенные. Среди них есть особо жестокие преступники.

Как по синопсису, так и по названию «Последний рубеж» будто вынырнул где-то из эпохи боевиков 90-х, правда, героем-одиночкой, из которого так и прет маскулинность, Джейсона Кларка никак не назовешь. Съемки проходили в Монреале, сериал дебютирует на Apple TV+ с первыми двумя эпизодами 10 октября, после чего новые серии будут выходить каждую пятницу до 5 декабря.

«Компания боссов» / The Chair Company

Дата выпуска: 12 октября

Шоураннеры: Тим Робинсон, Зак Канин

В ролях: Тим Робинсон, Лейк Белл, София Лиллис, Уилл Прайс, Джозеф Тудиско, Лу Даймонд Филлипс

Жанр: комедия

Релиз: HBO

Сериал рассказывает историю Уильяма Рональда Троспера, который начинает расследование большого и сложного заговора после неутешительного инцидента на рабочем месте.

«Компания боссов» — очередная совместная работа Тима Робинсона и Зака Канина после сотрудничества в качестве сценаристов на шоу Saturday Night Live, а также в комедийных сериалах «Детройтцы» (2017—2018) и «Я думаю, вам пора на выход с Тимом Робинсоном» (2019—2023). Среди исполнительных продюсеров — режиссер «Игры на понижение» (2015) и «Не смотрите наверх» (2021) Адам Маккей, а также Эндрю ДеЯнг, который ранее режиссировал черную комедию «Дружба» (2024), где Робинсон исполнял одну из главных ролей.

«Splinter Cell: Перед лицом смерти» / Splinter Cell: Deathwatch

Дата выпуска: 14 октября

Шоураннер: Дерек Кольстад

Роли озвучены: Лив Шрайбер, Джанет Варни, Кирби Ховелл-Баптист, Джоэл Оулетт

Жанр: анимационный шпионский экшн для взрослых

Релиз: Netflix

В таинственном мире шпионажа Сэм Фишер давно стал предметом слухов и легенд. Вернувшись к делу, он должен помочь новичку разоблачить глобальный заговор.

Сюжет этого анимационного сериала основан на популярной серии видеоигр в жанре стелс-экшн Splinter Cell, которой опекался американский писатель Том Клэнси. Производством занималась Ubisoft Film & Television, а Майкл Айронсайд, озвучивавший главного героя Сэма Фишера в играх, заявил, что слишком стар ̶д̶л̶я̶ ̶э̶т̶о̶г̶о̶ ̶д̶е̶р̶ь̶м̶а̶, чтобы продолжать работу с персонажем на телевидении, поэтому роль перешла к Ливу Шрайберу.

«Мердо: Смерть в семье» / Murdaugh: Death in the Family

Дата выпуска: 15 октября

Шоураннеры: Майкл Д. Фуллер, Эрин Ли Карр

Роли озвучены: Джейсон Кларк, Патриция Аркетт, Дж. Смит-Кемерон, Джонни Бергтольд, Бриттани Сноу, Уилл Гаррисон, Ной Эммерих

Жанр: криминальная драма

Релиз: Hulu

История сосредоточена на семейной драме Алекса Мердо, основанной на многочасовых репортажах Мэнди Мэтни, а также на эксклюзивных фактах, полученных за годы работы над этим делом.

Сюжет сериала вдохновлен подкастом о реальных преступлениях Murdaugh Murders Podcast авторства Лиз Фаррелл и Мэнди Мэтни, в частности в нем освещались убийства бывшим адвокатом Алексом Мердо своей жены Мэгги и их 22-летнего сына Пола, совершенные в 2021 году. Согласно Apple Podcasts, в том же году MMP занял первое место в рейтинге подкастов в мире и вошел в десятку лучших новых подкастов Apple. Ну и отмечаем сериальную активность Джейсона Кларка в октябре.

«Шериф округа» / Sheriff Country

Дата выпуска: 17 октября

Шоураннер: Мэтт Лопес

В ролях: Морена Баккарин, Кристофер Хоргем, Мишель Уивер, Мэтт Лория, У. Эрл Браун, Аманда Аркури, Кэролайн Ри

Жанр: полицейский процедурал, боевик, драма

Релиз: CBS

Помощница шерифа Микки Фокс расследует преступную деятельность в Эджуотере, одновременно пытаясь решить проблемы со своим в прошлом заключенным отцом и таинственным инцидентом с участием ее своенравной дочери Скай.

«Шериф округа» — это спиноф сериала «Страна огня», стартовавшего в 2022 году на том же CBS. Главную роль исполнила подружка Дэдпула Морена Баккарин, кстати, уже готовящаяся к миграции в «Гренландии 2», выход которой запланирован на январь следующего года.

«Флорентийское чудовище» / Il mostro

Дата выпуска: 22 октября

Шоураннеры: Леонардо Фазоли, Стефано Соллима

В ролях: Джакомо Фадда, Франческа Олиа, Валентино Манниас, Лилиана Боттоне, Марко Буллитта, Луиджи Камилло

Жанр: криминальная биографическая драма

Релиз: Netflix

Итальянский сериал о реальных преступлениях, посвященный Флорентийскому чудовищу — самому известному и одновременно самому загадочному серийному убийце в новейшей истории Италии, который избегал правосудия и держал людей в страхе десятилетиями. Шоу будет состоять всего из 4 эпизодов, которые выйдут одновременно на Netflix 22 октября.

«Лазарь» / Lazarus

Дата выпуска: 22 октября

Шоураннеры: Харлан Кобен, Дэнни Броклхерст

В ролях: Билл Найи, Александра Роуч, Сэм Клафлин, Юэн Горрокс, Дэвид Финн, Карла Кром, Кейт Эшфилд, Кертис Теннант, Ллойд Лай

Жанр: психологический хоррор

Релиз: Prime Video

Судебный психолог, который возвращается в дом своего детства после самоубийства отца, оказывается втянутым в ряд нераскрытых убийств. «Лазарь» — новый проект от автора бестселлеров Харлана Кобена и команды его со-сценаристов, которые до этого работали над криминально-детективной драмой «Твоя первая последняя ложь», вышедшей в прошлом году на Netflix.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» / IT: Welcome to Derry

Дата выпуска: 26 октября

Шоураннеры: Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Джейсон Фукс

В ролях: Билл Скарсгард, Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Крис Чок, Джеймс Ремар, Стивен Райдер, Мадлен Стоу, Руди Манкузо

Жанр: сериал ужасов о сверхъестественном

Релиз: HBO

Живописный городок Дерри, штат Мэн, 1962 год. Именно сюда переезжает молодая пара с сыном, и с их приездом в городе начинают происходить ужасные вещи.

«Добро пожаловать в Дерри» будет приквелом к дилогии «Оно» (2017—2019) Андреса Мускетти, основанной на одноименном романе Стивена Кинга (и включенной в ТОП 10 экранизаций Кинга по версии ITC) и имеет целью рассказать историю происхождения зловещего танцующего клоуна. Билл Скарсгард снова примерит на себя образ злобной почвары с красным шариком наперевес.

Мускетти отмечал, что эта история рассчитана на три сезона с таймлайном 1962, 1935 и 1908 годов соответственно, причем на повествование в обратном порядке есть свои причины. Шоу будет состоять из 8 эпизодов, премьера дебютного запланирована на канале HBO на 26 октября, тогда как последующие серии будут выходить еженедельно по воскресеньям до 14 декабря.

«Таламаска: Тайный орден» / Anne Rice’s The Talamasca

Дата выпуска: 26 октября

Шоураннеры: Джон Ли Хэнкок, Марк Лафферти

В ролях: Николас Дентон, Уильям Фихтнер, Элизабет Макговерн, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Селин Бакенс, Джейсон Шварцман, Эрик Богосян

Жанр: сериал ужасов, сверхъестественное фэнтези

Релиз: AMC

В центре повествования находится тайный орден, выслеживающий сверхъестественных существ, таких как ведьмы, вампиры и оборотни. Сериал снят по мотивам серии фантастических романов «Вампирские хроники» Энн Райс. Это уже третий проект в рамках Вселенной Бессмертных, основанной на романах американской писательницы. Она стартовала в 2022 году с сериала «Интервью с вампиром» и продолжилась «Мейфейрскими ведьмами» годом позже. Премьера запланирована на 26 октября на канале AMC.

«Дорога на кладбище» / Down Cemetery Road

Дата выпуска: 29 октября

Шоуранерка: Морвенна Бэнкс

В ролях: Рут Уилсон, Эмма Томпсон, Адиль Ахтар, Натан Стюарт-Джарретт, Том Гудман-Хилл, Даррен Бойд, Том Райли

Жанр: триллер

Релиз: Apple TV+

Сара Такер одержимо ищет пропавшую девочку-соседку после взрыва, произошедшего в тихом пригороде Оксфорда. Вместе с частным детективом Зои Боем они разоблачают страшный заговор, в котором участвуют те, кто считался мертвым, и те, кто еще жив, но умрет, и это втягивает героинь в сложную паутину событий.

«Дорога на кладбище» основан на одноименном романе британского писателя Мика Херрона (напомним, на серии его романов Slough House основывался и хитовый «Медленные лошади» на том же Apple TV+), а непосредственно в рамках экрана докапываться до правды будут Эмма Томпсон и Рут Уилсон.

Продолжение сериалов

«Чудовище: История Эда Гина» / Monster: The Ed Gein Story

Дата выпуска: 3 октября

Сезон: 3

Шоураннеры: Райан Мерфи, Иен Бреннан

В ролях: Чарли Ханнэм, Лори Мэтклаф, Сюзанна Сон, Том Холландер, Вики Крипс, Оливия Уильямс, Лесли Мэнвилл

Жанр: биографическая криминальная драма, маньячный триллер, антология

Релиз: Netflix

Сериал сосредоточится на истории осужденного серийного убийцы Эда Гина в сельской местности Висконсина 1950-х годов. Именно этот маньяк стал источником вдохновения для множества вымышленных серийных убийц, таких как Норман Бейтс («Психо», 1960), Кожаное лицо («Техасская резня бензопилой», 1974) и Буффало Билл («Молчание ягнят» 1991) — первые двое фигурируют в нашем хэллоуинском ТОП 10 киноманьяков и душегубов.

«История Эда Гина» станет уже третьей частью нетфликсовской антологии «Чудовище», а началась она три года назад с рассказа о Джеффри Дамере и продолжилась в прошлом году кровавыми страстями Лайла и Эрика Менендесоа. Честно говоря, непривычно видеть Чарли Ханнэма в подобном мерзком амплуа.

«Дипломатка» / The Diplomat

Дата выпуска: 16 октября

Сезон: 3

Шоуранерка: Дебора Кан

В ролях: Кэри Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Гиаси, Али Ан, Рори Киннер, Ато Кссандох, Эллисон Дженни

Жанр: политический триллер

Релиз: Netflix

До своего третьего сезона доходит и хитовый политический триллер «Дипломатка», отмеченный рядом престижных наград и дерзко продленный на четвертый сезон еще до выхода третьего. Премьера запланирована на 16 октября.

«Никто этого не хочет» / Nobody Wants This

Дата выпуска: 23 октября

Сезон: 2

Шоураннеры: Дженни Коннер, Брюс Эрик Каплан

В ролях: Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Люпе, Тимоти Симонс, Пол Бен-Виктор, Стивен Тоболовски, Сет Роген

Жанр: романтическая комедия

Релиз: Netflix

Ведущая подкастов о сексе и свиданиях Джоан и раввин Ной Роклов в итоге стали парой, но как сложатся их отношения в дальнейшем — на этот вопрос готов ответить второй сезон хитовой романтической комедии с Кристен Белл и Адамом Броди в главных ролях.

«Ведьмак» / The Witcher

Дата выпуска: 30 октября

Сезон: 4

Шоуранерка: Лорен Шмидт Хиссрих

В ролях: Лиам Хемсворт, Аня Чалотра, Фрея Аллан, Джоуи Бети

Жанр: приключенческое фэнтези

Релиз: Netflix

Несмотря на возмущение многих поклонников одноименной серии книг Анджея Сапковского, в частности связанных с заменой Генри Кавилла на какого-то там Лиама Хемсворта, Netflix продолжает упорно выпускать контент по мотивам культовых произведений польского писателя. Напомним, в феврале стриминговый сервис представил анимационную ленту «Ведьмак: Сирены из глубин», теперь вот дошла очередь до 4 сезона флагманского шоу.

Также отметим, что вместе с премьерой нового сезона, то есть в тот же день, должен выйти спешл о банде Крыс. Но и это еще не все, ведь буквально накануне закончились съемки пятого и последнего сезона, релиз которого планируется на следующий год.

