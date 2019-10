The Surge 2: нанитовые души

Deck13 не перестает работать с формулой Souls, и с каждым разом у нее получается все лучше: в сиквеле The Surge разработчики прислушались к критике сообщества и исправили большинство недостатков первой части.

The Surge 2 ЖанрAction/RPG

ПлатформыPC/PlayStation 4/Xbox One

РазработчикиDeck13 Interactive

ИздательFocus Home Interactive

Сайт, Steam

The Surge 2 — прямое продолжение первой части, но ее прелесть в том, что играть в оригинал совершенно не обязательно. Да, в таком случае вы не оцените повторную встречу с некоторыми персонажами и не поймете несколько “шуток для своих”, но невелика потеря. Сюжет в The Surge был, мягко говоря, не очень, во время схваток с боссами я, наверное, с меньшим остервенением бил по клавишам, чем когда жал кнопку пропуска диалогов о распределении бюджета между разными отделами корпорации Creo. Огромная корпорация, эксперименты с технологиями, что-то пошло не так™, машины сошли с ума, люди заразились непонятно чем, давайте бегать по скучному заводу и рубить всем руки и головы, пока ситуация не улучшится — примерно так можно пересказать сюжет The Surge.

События второй части дают понять, что кризис побороть не удалось — ближайший к той самой исследовательской лаборатории Creo город Иерихон (Джерико в местной локализации) обнесен стеной и напоминает декорации к очередным Fallout и Mad Max. Населен злыми бандитами, злыми культистами, злыми представителями правоохранительных органов, злыми нанитовыми тварями и милейшим роботом-садовником. Немногие выжившие либо попрятались в убежищах, либо собрали себе мехоподобные экзоскелеты и разгуливают по улицам, рубя всем руки и головы и ожидая улучшения ситуации. Некоторые особо ушлые ищут способы сбежать из этого райского местечка. Герой (или героиня, на этот раз у игрока есть выбор) оказывается на борту терпящего крушения самолета и спустя какое-то время приходит в себя в медблоке местной тюрьмы. Первых врагов расчленять приходится буквально голым-босым, но нам не привыкать.

Поначалу от оригинальной The Surge продолжение отличается минимально. Медстанции, использование которых дает возможность потратить собранный металлолом на прокачку персонажа, создание экипировки или улучшение имеющейся, и заодно воскрешает всех убитых врагов. Почти что открытый мир со множеством лазеек, секретов и заблокированных до поры до времени проходов. Два типа ударов, блок, отскок да дрон-помощник — вот и весь арсенал нашего героя. Удары складываются в комбо, на любое действие тратится выносливость, а накапливаемая во время атаки энергия расходуется на активацию имплантов-перков, восстанавливающих здоровье, снимающих отравление и так далее. Каждое повышение уровня позволяет вложить два очка в показатели здоровья, выносливости или энергию батарей и увеличивает заряд аккумулятора костюма, позволяя использовать более энергоемкие модули (то есть надевать броню посерьезней и активировать больше имплантов). Как и раньше, экипировку приходится добывать путем отсечения соответствующих частей тела противника — все еще лучшая находка серии.

Целиться можно в правую и левую руку и ногу, торс и голову, но прицел периодически слетает после выполнения комбо и при потере фокуса после парирования или быстрого ухода от размашистого удара, что не такая уж и проблема в бою с одним противником, но при встрече с несколькими и тем более во время боя с боссом может доставить неудобств. Шанс отсечения напрямую зависит от того, сколько урона получила требуемая часть, что несколько усложняет задачу, ведь если вы пытаетесь разжиться легкой броней, то велика вероятность случайно убить врага раньше срока, а если охотитесь за тяжелыми частями, придется методично долбить хорошо защищенную зону, затягивая поединок и рискуя пропустить удар в ответ. Враги при этом нечасто одеты в полный комплект доспехов, так что присутствуют уязвимые места, которые игра услужливо подсвечивает.

Боевую систему все-таки немного переработали, изменился механизм парирования, он теперь работает по направлениям, приходится зажимать кнопку самого парирования и поворачивать правый стик в сторону атаки. Если выполнить прием идеально, есть шанс, что враг потеряет баланс, открывшись для мощного удара, легкий просчет наказывается израсходованной стаминой, а вот грубая ошибка оставит персонажа и без стамины, и без части здоровья, что чревато гибелью — противники здесь все так же способны расправиться с игроком с двух-трех ударов.

Определять направление вражеского удара на глаз сложно, благо делать это нужно только в самом начале игры, там где эту механику можно и не использовать, а позже становится доступен имплант, отображающий на экране направления атаки врагов и, чего чертовски не хватало в первой игре, неблокируемые удары, чем сильно упрощает жизнь. Впрочем, даже с имплантом парирование — задача не самая тривиальная, особенно если речь идет о серии вражеских атак, так что придется тренироваться либо же отказаться от использования этого приема, отдав предпочтение старым-добрым уворотам. Правда, так бои с некоторыми боссами станут ощутимо дольше.

Переработанная система имплантов позволяет экспериментировать со стилями боя, создавая интересные билды персонажа. Если один имплант переводит часть полученного урона в энергию, другой конвертирует энергию в здоровье, а третий переводит в здоровье часть наносимого игроком урона, то что мешает использовать их вместе, вложив побольше очков в выносливость, чтобы получить возможность проводить затяжные связки комбо, исцеляясь одновременно от нанесенных и пропущенных ударов? Не стоит забывать и про сетовые бонусы — за полный комплект из шести предметов и неполный из трех, а также о появившейся в игре возможности сохранять полюбившиеся наборы и переключаться между ними по мере надобности. К слову, Deck13 наконец-то убрали необходимость прокачивать каждый тип оружия отдельно, так что опробовать свежевыбитое копье можно сразу же, без вынужденного утомительного фарма низкоуровневых врагов в начальных локациях.

К оружию, кстати, есть вопросы. При всех возможностях по тюнингу персонажа игра не особо-то и подталкивает осваивать весь ее богатый арсенал средств по расчленению вражин. Тяжелое оружие слишком медленное, большинство возможностей дрона-помощника не будет использоваться по причине дефицита боезапаса, а копья и шесты бьют не особо сильнее кулачного оружия, зато выносливости поглощают заметно больше, так что очевидный выбор — быстрые нанитовые когти для большей части схваток и периодическое переключение на копье для боя со слишком опасным на близких дистанциях боссом становится едва ли не единственно верным. Больше с точки зрения боев упрекнуть The Surge 2, наверное, и не в чем. Разве что в том, что два босса подряд это все-таки не особо честно.

Провели работу над ошибками и сценаристы — история все так же читается наперед, но оказывается значительно интересней, чем в прошлый раз. Причем касается это как основной сюжетной линии, так и тех, что связаны с побочными заданиями. Здесь и поиски таинственной девочки, обладающей непонятной связью с нанитами, и безумные культисты, жаждущие избавить человечество от бренной оболочки, заменив ее машинами, и торгующая подозрительным свежим мясом доброжелательная девица, и сборка уникальной брони на заказ, с которой придется порядком заморочиться, и много чего еще. Задания не всегда очевидны и порой приходится намотать не один лишний круг по городу в поисках цели, но награда обычно того стоит.

Кстати, о городе — исследовательский комплекс Creo в первой части был перегружен темными индустриальными зонами и под конец откровенно утомлял, The Surge 2 эту проблему решает. Здесь игрок найдет и сверкающий неоновыми огнями центр, и запутанный район грузового порта, и некогда жилые кварталы, и даже немного одичавший парк, причем большую часть времени проводить придется на поверхности, пусть немного разрушенной, но все-таки залитой солнечным светом. Впечатление портит только отвратительно низкая детализация как окружения, так и моделей персонажей, по крайней мере на PlayStation 4 Pro. Допускать такое в 2019 попросту неприлично, даже на прошлом поколении консолей были игры, которые выглядели на порядок лучше. При этом The Surge 2 будто издевается: не имея отдельной карты, она предлагает для навигации использовать расставленные по городу инфо-щиты, на которых даже текст читается с трудом, что уж говорить о пиктограммах. Приходится ориентироваться по той карте, которую демонстрируют на экранах загрузки, благо они здесь тоже невероятно долгие. Да чего говорить, просто посмотрите на скриншоты, снятые, на минуточку, с приоритетом “качества” картинки.

Также немного огорчает отсутствие многопользовательского режима в привычном для Souls-подобных игр смысле. С такими-то возможностями по тюнингу персонажа было бы здорово схлестнуться с живым противником, но такой возможности в игре нет. Здешняя игра онлайн заключается в установке флажков, которые нужно найти другим игрокам (чем меньше людей найдет флажок за определенный период, тем больше металлолома получит установивший его игрок), убийстве заклятых врагов как в Diablo III, и возможности оставлять другим игрокам подсказки в виде пиктограмм. Причем коммьюнити максимально дружелюбное — отмечают в основном маршруты к секретам и предупреждают о поджидающих в засаде врагах, а вот троллинга и намеренного направления в сторону ловушек, как в тех же Souls, я не заметил ни разу. Причем ассортимент картинок довольно богат, так что сообщения получаются внятные. Череп, стрелка вниз и две красных фигуры — за поворотом сверху спрыгнет пара противников, две стрелки вперед и рубин на скале перед пропастью значит впереди сокровище, только прыгать нужно разбежавшись. Места, куда допрыгнуть нельзя, помечают двумя стрелками и черепом, что неоднократно спасало меня от неминуемой смерти.

Справилась ли Deck13? И да, и нет. Если вы любитель жанра и ждали игру ради коллекционирования экипировки и шинкования врагов в стиле Souls, то можете смело покупать, поскольку The Surge 2 именно об этом. Если же вы ждали какого-то развития старых идей или свежего взгляда на старую формулу, то, увы, мимо. Клоном игру язык назвать не поворачивается, но, скажем так, слово Souls в этом обзоре так часто встречается не случайно. Мне повезло, я в The Surge 2 пришел собирать экзоскелет и крошить нанитовых тварей и, как видите, экзоскелет я уже собрал.