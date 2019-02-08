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2018 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений
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2018 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений

2018 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Прошлый год занял четвертое место по уровню температуры за всю 140-летнюю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные NASA, доклад Национального управления океанических и атмосферных исследований США, а также исследование Всемирной метеорологической организации, изучившей сведения, предоставленные Японским метеорологическим агентством и учеными из европейского проекта Copernicus.

В частности, по данным NASA, в 2018 году средняя температура на Земле поднялась на 0,83 градуса Цельсия выше среднего показателя, зафиксированного между 1951 и 1980 годами — этот 30-летний период американское космическое агентство использует в качестве «контрольного», поскольку в те годы колебания температур были совсем незначительны. И фактически, именно с тех пор наметилась четкая тенденция к росту: начиная с 1977 года средняя температура стабильно поднимается каждый год.

Интересно, что ранее рекордные температурные повышения также были зафиксированы в 2015, 2016 и 2017 годах. При этом звание самого жаркого года пока что удерживает 2016, когда температура превысила контрольный показатель на один градус. За ним следуют 2017 и 2015.

«2018 год стал очередным чрезвычайно жарким годом, продолжив многолетнюю тенденцию глобального потепления», — отметил руководитель Института космических исследований им. Годдарда при NASA Гэвин Шмидт.

«И не стоит думать, что глобальное потепление — это некий абстрактный процесс, не влияющий на повседневную реальность. Наводнения в индийском штате Керала, лесные пожары в Калифорнии и Австралии, экстремальная жара в южно- и центральноевропейских странах, засуха в Южной Африке — вызванные воздействием долгосрочного глобального потепления экстремальные природные явления уже прочувствовали на себе миллионы человек», — подчеркнул он.

Со своим коллегой согласна и.о. директора Института изменений окружающей среды Оксфордского университета д-р Фридерика Отто.

«Глобальное изменение климата в самом деле уже «во дворе», — говорит она. — Оно относится не только к далекому будущему».

Эксперты сходятся во мнении, что одной из наиболее значимых причин глобального потепления выступает человеческая деятельность, по-прежнему производящая огромное количество выбросов парниковых газов в атмосферу, главным образом за счет сжигания ископаемого топлива.

По прогнозу Зика Хаусфазера, аналитика независимой исследовательской группы по климату Berkeley Earth, ситуация в 2019 году вряд ли кардинально изменится.

«Этот год, вероятно, станет вторым самым теплым годом в истории», — полагает Хаусфазер.

Источник: Укринформ

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