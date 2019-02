2018 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Прошлый год занял четвертое место по уровню температуры за всю 140-летнюю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные NASA, доклад Национального управления океанических и атмосферных исследований США, а также исследование Всемирной метеорологической организации, изучившей сведения, предоставленные Японским метеорологическим агентством и учеными из европейского проекта Copernicus.

Global average surface temperature in 2018 was approximately 1.0° C above pre-industrial baseline. 2015-2018 were 4 warmest years on record. WMO consolidates datasets from @NASAGISS, @NOAA, @metoffice, @CopernicusECMWF and JMA. All confirm that #climatechange is here and now. pic.twitter.com/qYZBGvbOqV

— WMO | OMM (@WMO) 6 февраля 2019 г.