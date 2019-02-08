2018 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Прошлый год занял четвертое место по уровню температуры за всю 140-летнюю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные NASA, доклад Национального управления океанических и атмосферных исследований США, а также исследование Всемирной метеорологической организации, изучившей сведения, предоставленные Японским метеорологическим агентством и учеными из европейского проекта Copernicus.

Global average surface temperature in 2018 was approximately 1.0° C above pre-industrial baseline. 2015-2018 were 4 warmest years on record. WMO consolidates datasets from @NASAGISS, @NOAA, @metoffice, @CopernicusECMWF and JMA. All confirm that #climatechange is here and now. pic.twitter.com/qYZBGvbOqV — WMO | OMM (@WMO) 6 февраля 2019 г.

В частности, по данным NASA, в 2018 году средняя температура на Земле поднялась на 0,83 градуса Цельсия выше среднего показателя, зафиксированного между 1951 и 1980 годами — этот 30-летний период американское космическое агентство использует в качестве «контрольного», поскольку в те годы колебания температур были совсем незначительны. И фактически, именно с тех пор наметилась четкая тенденция к росту: начиная с 1977 года средняя температура стабильно поднимается каждый год.

Интересно, что ранее рекордные температурные повышения также были зафиксированы в 2015, 2016 и 2017 годах. При этом звание самого жаркого года пока что удерживает 2016, когда температура превысила контрольный показатель на один градус. За ним следуют 2017 и 2015.

«2018 год стал очередным чрезвычайно жарким годом, продолжив многолетнюю тенденцию глобального потепления», — отметил руководитель Института космических исследований им. Годдарда при NASA Гэвин Шмидт.