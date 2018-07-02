Fallout 76 не получит режим кроссплатформенной игры из-за Sony

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Директор компании Bethesda Game Studios Тодд Говард заявил, что будущая игра Fallout 76 не получит режим кроссплатформенной игры из-за политики Sony. Это уже второе громкое обвинение в сторону японской компании после скандала с блокированием возможности играть на одном аккаунте в «королевскую битву» Fortnite для владельцев консолей PS4 и Nintendo Switch.

«Вы не сможете играть в кроссплатформенном режиме в Fallout 76. Мы бы с радостью добавили эту возможность, но прямо сейчас не можем этого сделать. Дело в том, что Sony далеко не так открыта к сотрудничеству, как того хотелось бы» — отметил Тодд Говард в интервью изданию GameStar.de.

Напомним, что Fallout 76 представляет собой многопользовательский онлайн-симулятор выживания, в котором игроки будут сотрудничать с другими выжившими в открытом мире постапокалипсиса или же соперничать с ними за ресурсы.

Игра выйдет на ПК и консолях Xbox One и PlayStation 4 ближайшей осенью, 14 ноября 2018 года, а тем, кто осуществит предзаказ игры, дадут поиграть в бета-версию до официального релиза.

Источник: The Verge