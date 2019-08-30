Генеральный директор Mozilla объявил о намерении оставить свою должность





Гендиректор Mozilla Крис Бирд объявил, что будет занимать эту должность только до конца 2019 года. Mozilla проделала большую работу и сейчас одна из лучших на рынке — это самое подходящее время, чтобы передать руководство, отметил Бирд. Он планирует взять паузу и набраться сил, а затем решить, чем заняться дальше.

Компания начала поиск преемника на пост гендиректора. Если до конца года Mozilla не найдет подходящего кандидата, то компанию временно возглавит исполнительный президент Mozilla Foundation Митчелл Бейкер. По ее словам, Бирд после ухода с должности продолжит работать в Mozilla как советник совета директоров.

«Мы продолжим развивать нашу модель взаимодействия с пользователями, уделять особое внимание приватности и делать интернет лучше», — заявила Бейкер.

Крис Бирд пришел в Mozilla в 2004 году, пишет CNET. В 2013 году он покинул должность директора по маркетингу, а в 2014 году вернулся в компанию, заняв пост гендиректора после отставки сооснователя Mozilla Брэндана Айка. Под руководством Бирда Mozilla отказалась от разработки Firefox OS, которая, как предполагалось, могла бы составить конкуренцию Android и iOS, отмечает издание. Кроме того, несмотря на все усилия Mozilla в плане приватности и масштабный проект повышения скорости работы Firefox под названием Quantum, за последние два года ежемесячная аудитория десктопной версии браузера сократилась с 312 млн до 239 млн человек.

Источник: VC