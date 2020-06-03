Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship на испытаниях





29 мая, за день до исторического первого запуска корабля SpaceX Crew Dragon с экипажем, компания Илона Маска потеряла четвертый прототип корабля Starship во время огневых испытаний на частном космодроме компании в Бока-Чика, штат Техас. Через несколько секунд после успешных (пятых по счету) статических огневых испытаний двигателя SN4 взорвался (в результате утечки топлива) и сгорел. После брифинга по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon, журналисту Reuters Джоуи Рулетт удалось взять у главы SpaceX Илона Маска комментарий относительно аварии.

Super Heavy и Starship — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. В будущем SpaceX планирует использовать Super Heavy и Starship для отправки грузов и людей для отправки грузов и людей на Луну и Марс.

Отвечая на вопрос журналиста, Маск подтвердил, что к взрыву привели некие проблемы со средствами наземного обслуживания Starship (GSE). Он заявил, что «небольшая проверка быстрого разъединения в конечном итоге обернулась большой проблемой».

Упомянутое Маском «быстрое отсоединение» (QD) относится к месту соединения ракеты-носителя с GSE (так называемая пупочная система), которое отвечает за загрузку и разгрузку топлива и других жидкостей, нагнетание давления, а также передачу телеметрии и связь с наземными контроллерами. Механизмы QD должны выполнять все эти задачи, а также обеспечивать возможность быстрой расцепки и отсоединения, позволяя ракете стартовать и при этом защищать чувствительные порты для простого повторного использования.

В теории быстроразъёмная пупочная система Starship должна быть еще более технически сложной, поскольку, располагаясь на вершине корабля, она должна одновременно обеспечивать не только заправку и управление кораблем, но и допускать стыковку и дозаправку на орбите. Учитывая, что сейчас прототипы Starship тестируются на спартанских стартовых площадках, сложно сказать, насколько совершенная версия QD была установлена на четвертом прототипе. Скорее всего, Маск говорил о недоработанной версии QD, аналогичной той, что использовалась в Starhopper в прошлом году, и SpaceX просто хотела проверить ее способность отключаться и повторно подключаться к Starship по команде.

И в таком случае все предельно ясно: быстрое разъединение после испытаний не сработало, как должно было, что привело к утечке жидкого метана через порт, поскольку в тот момент уже началась откачка топлива. Вместо контролируемой откачки топлива в подземные резервуары под давлением жидкий метан начал сильно распылятся вокруг — эффект примерно тот же, если попробовать закрыть бьющую ключом из крана воду ладонью. И вот так небольшая ошибка стала ценным жизненным уроком.

Следующий прототип SN5, предназначенный для полета на несколько километров, должен получить уже три двигателя Raptor, а также иметь полный набор двигателей и воздушные рули. И он уже практически готов. Кроме того, команда инженеров SpaceX уже приступила к сборке следующего прототипа SN6. Само собой, компании Илона Маска еще предстоит отстроить площадку после аварии, чтобы возобновить испытания.

Потеря SN4, безусловно, неприятность, но в то же время это большой шаг вперед — пускай четвертый прототип и не смог совершить планируемый небольшой подскок на 150 метров, подобно Starhopper в прошлом году, он выдержал целых 13 различных тестов. Кроме того, с учетом используемого агрессивного подхода быстрого прототипирования, вероятность аварии очень высока, о чем мы уже говорили неоднократно в предыдущих материалах. Ранее Маск говорил, что для создания орбитального образца Starship потребуется построить минимум 20 таких прототипов.

Источник: Teslarati