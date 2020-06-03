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Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship на испытаниях

Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship на испытаниях

Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship на испытаниях


29 мая, за день до исторического первого запуска корабля SpaceX Crew Dragon с экипажем, компания Илона Маска потеряла четвертый прототип корабля Starship во время огневых испытаний на частном космодроме компании в Бока-Чика, штат Техас. Через несколько секунд после успешных (пятых по счету) статических огневых испытаний двигателя SN4 взорвался (в результате утечки топлива) и сгорел. После брифинга по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon, журналисту Reuters Джоуи Рулетт удалось взять у главы SpaceX Илона Маска комментарий относительно аварии.

Super Heavy и Starship — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. В будущем SpaceX планирует использовать Super Heavy и Starship для отправки грузов и людей для отправки грузов и людей на Луну и Марс.

Отвечая на вопрос журналиста, Маск подтвердил, что к взрыву привели некие проблемы со средствами наземного обслуживания Starship (GSE). Он заявил, что «небольшая проверка быстрого разъединения в конечном итоге обернулась большой проблемой».

Механизм быстрого разъединения на Starhopper. В Starship SN4 использовался такой же, хотя трубопровод, по которым подается топливо, спрятан под обшивку корабля.

Упомянутое Маском «быстрое отсоединение» (QD) относится к месту соединения ракеты-носителя с GSE (так называемая пупочная система), которое отвечает за загрузку и разгрузку топлива и других жидкостей, нагнетание давления, а также передачу телеметрии и связь с наземными контроллерами. Механизмы QD должны выполнять все эти задачи, а также обеспечивать возможность быстрой расцепки и отсоединения, позволяя ракете стартовать и при этом защищать чувствительные порты для простого повторного использования.

В теории быстроразъёмная пупочная система Starship должна быть еще более технически сложной, поскольку, располагаясь на вершине корабля, она должна одновременно обеспечивать не только заправку и управление кораблем, но и допускать стыковку и дозаправку на орбите. Учитывая, что сейчас прототипы Starship тестируются на спартанских стартовых площадках, сложно сказать, насколько совершенная версия QD была установлена на четвертом прототипе. Скорее всего, Маск говорил о недоработанной версии QD, аналогичной той, что использовалась в Starhopper в прошлом году, и SpaceX просто хотела проверить ее способность отключаться и повторно подключаться к Starship по команде.

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И в таком случае все предельно ясно: быстрое разъединение после испытаний не сработало, как должно было, что привело к утечке жидкого метана через порт, поскольку в тот момент уже началась откачка топлива. Вместо контролируемой откачки топлива в подземные резервуары под давлением жидкий метан начал сильно распылятся вокруг — эффект примерно тот же, если попробовать закрыть бьющую ключом из крана воду ладонью. И вот так небольшая ошибка стала ценным жизненным уроком.

Следующий прототип SN5, предназначенный для полета на несколько километров, должен получить уже три двигателя Raptor, а также иметь полный набор двигателей и воздушные рули. И он уже практически готов. Кроме того, команда инженеров SpaceX уже приступила к сборке следующего прототипа SN6. Само собой, компании Илона Маска еще предстоит отстроить площадку после аварии, чтобы возобновить испытания.

Потеря SN4, безусловно, неприятность, но в то же время это большой шаг вперед — пускай четвертый прототип и не смог совершить планируемый небольшой подскок на 150 метров, подобно Starhopper в прошлом году, он выдержал целых 13 различных тестов. Кроме того, с учетом используемого агрессивного подхода быстрого прототипирования, вероятность аварии очень высока, о чем мы уже говорили неоднократно в предыдущих материалах. Ранее Маск говорил, что для создания орбитального образца Starship потребуется построить минимум 20 таких прототипов.

Источник: Teslarati

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