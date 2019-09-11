Mozilla тестирует собственный VPN-сервис для Firefox





Mozilla официально представила бета-версию собственного VPN-сервиса для Firefox. Новое расширение Firefox Private Network пока запущено только для пользователей из США.

Как сообщается, расширение предназначено для защиты трафика пользователей при подключении к общедоступному Wi-Fi, а также сокрытия IP-адреса и геопозиции, чтобы их не могли отследить рекламодатели и владельцы магазинов — последние, как утверждают в Mozilla, могут менять цены на товары в зависимости от местоположения пользователя. О планах запустить расширение в других странах пока известно мало — только то, что такие планы, собственно, есть.

Разработчики указывают, что VPN-сервис перенаправляет и шифрует трафик через частный сервер, который предоставил сервис для защиты сайтов Cloudflare. Кроме того, одним из преимуществ решения называется возможность быстро включать и отключать VPN по необходимости при помощи ползунка, который выводится по клику на иконку расширения.

На данный момент Firefox Private Network работает лишь на десктопной версии браузера, но после выхода из беты расширение также будет доступно для мобильных платформ. При этом на этапе бета-тестирования новый сервис является полностью бесплатным. Однако со временем он станет одним из первых платных продуктов Mozilla, доступных в рамках премиум-версии Firefox, анонсированной в июне.

Источник: VC