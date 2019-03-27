На следующей неделе закроются соцсеть Google+ и сервис Inbox, общее количество «убитых Гуглом» проектов достигло 150

Как мы знаем, 2 февраля начнётся процесс закрытия социальной сети Google+. Также в апреле пользователям предстоит попрощаться с ещё одним сервисом Google – Inbox. И если кто-то пропустил, то в марте Google закрыла свой сервис сокращения ссылок и мессенджер Allo.

На самом деле, это далеко не полный перечень проектов, которые компания Google похоронила за свою немногим более чем 20-летнюю историю существования. Как подсказывает ресурс Killed by Google, количество «убитых Гуглом» проектов достигло впечатляющего значения – 150.

Больше всего не повезло различным сервисам. За время своего существования Google прекратила работу 127 сервисов. Мы с ностальгией можем вспомнить закрытие Google Reader (около 5 лет назад), Google Map Maker (около 2 лет назад), Picasa (около 3 лет назад) и Google Talk (около 6 лет назад).

Также компания прекратила существование 11 приложений. Помимо уже упомянутого Allo, сравнительно недавно под нож были пущены Google News & Weather и Reply. Около 5 лет назад нам пришлось попрощаться с Bump! (приложение для обмена контактами, фотографиями и файлами), Quickoffice (мобильный офисный пакет) и Google Currents (приложение для социальных журналов).

Кроме того, Google вывела с рынка и 12 аппаратных решений, включая Chromecast Audio, Chromebook Pixel, устройства серии Nexus, умные очки Google Glass.

Вместе с тем, не все из этих проектов навсегда канули в Лету. На основании некоторых из них были запущены другие проекты. Например, умные очки Google Glass переродились в корпоративный продукт, а на смену приложению Google Currents пришёл сервис Google Play Newsstand (который в прошлом году тоже прекратил своё существование в результате объединения с Google News).

Отметим, первым «убитым Гуглом» продуктом стало настольное приложение для Windows – Google Deskbar. Оно позволяло осуществлять поиск в интернете, не запуская браузер. Для этого на панели задач размещалось соответствующее поле. Это приложение было запущено в 2003 году, а в 2006 году его уже закрыли.

Добавим, в этом году нам предстоит проститься ещё с несколькими пока ещё существующими продуктами Google. После закрытия в апреле Google+ и Inbox до конца 2019 года также будет прекращена работа сервисов Fabric (платформа для разработчиков мобильных приложений, была куплена у Twitter в январе 2017 года и закроется в июне 2019 года) и Google Fusion Tables (сервис для управления данными, закроется в декабре).

Источник: Killed by Google