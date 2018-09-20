Онлайн-режим Red Dead Redemption 2 назвали Red Dead Online, он выйдет в виде открытой беты после релиза основной игры
Компания Rockstar Games анонсировала онлайн-режим игры Red Dead Redemption 2, который получил название Red Dead Online (по аналогии с GTA Online). Режим выйдет в виде открытой беты в ноябре текущего года и будет доступен всем игрокам, которые приобрели копию основной игры Red Dead Redemption 2.
Напомним, что Red Dead Redemption 2 выйдет на платформах PlayStation 4 и Xbox One немного раньше — 26 октября 2018 года. Разработчики специально запускают онлайн-режим позже, чтобы дать игрокам спокойно пройти сюжетную компанию основной игры.
Red Dead Online будет развиваться в том же открытом мире в сеттинге Дикого Запада, что и основная игра, при этом онлайн-версия будет регулярно получать новые события, контент и режимы, чтобы удержать игрока в этом мире.
По словам разработчиков, в Red Dead Online игрока ждут новые задания и вызовы, которые можно будет проходить самостоятельно или с друзьями в кооперативном режиме. Они обещают уделять особое внимание пожеланиям игроков, дополняя онлайн наиболее востребованными возможностями, но сразу предупреждают, что в момент запуска такого масштабного проекта могут быть технические проблемы.
Конкретная дата выхода Red Dead Online пока не называется, разработчики обещают рассказать больше информации о новом проекте ближе к обещанному ноябрю.
Источник: Rockstar Games