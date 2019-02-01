Первый трейлер спиноффа серии «Форсаж» «Hobbs and Shaw» с Джейсоном Стейтемом и Дуэйном Джонсоном

Компания Universal опубликовала первый трейлер фильма «Hobbs and Shaw», который является первым спиноффом франшизы «Fast and Furious» / «Форсаж».

Это первая картина франшизы, в которой центральную роль занимает не Доминик Торетто (Вин Дизель), а его харизматичные друзья Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и Деккард Шоу (Джейсон Стейтем). Впервые они встретились в «Форсаже 7» (2015), причем Шоу тогда выступал как отрицательный персонаж, который выступал против привычной команды «Форсажа» во главе с Домиником Торетто. Взаимодействие обаятельного преступника Джейсон Стейтем и положительного полицейского Дуэйна Джонсона так понравилось продюсерам, что они дали добро на съемки спиноффа.

По сюжету паре партнеров предстоит сразиться с «кибергенетически» улучшенным анархистом Брикстоном (Идрис Эльба), который получил доступ к биологическому оружию, способному уничтожить все человечество. Помогать им будет агент MI6 (Ванесса Кирби), который по удивительному стечению обстоятельств является сестрой Деккарда Шоу. Действие фильма развернется по всему земному шару, от Лос-Анджелеса до Лондона, и от Чернобыля до Самоа.

Сценарий написал Крис Морган, который отвечал за сценарии во всех последних «Форсажах», начиная с третьего и заканчивая восьмым. Режиссером выступил Дэвид Литч, сделавший себе имя на сериях «Джон Уик» и «Дэдпул». В главных ролях снялись Джейсон Стейтем, Дуэйн Джонсон, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Эйса Гонсалес и другие.

Премьера фильма «Hobbs and Shaw» назначена на 2 августа 2019 года.

Источник: Universal