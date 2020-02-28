Пока Илон Маск разъезжает на Cybertruck по Лос-Анджелесу, по Киеву на эвакуаторе перемещается муляж футуристического пикапа





Знаменитый Tesla Cybertruck, представленный в прошлом году, пока существует в единственном экземпляре — на нем глава Tesla Илон Маск иногда катается по Лос-Анджелесу (1, 2 и 3) в свое удовольствие, и одалживает для съемок музыкальных видеоклипов. Но это не мешает всем остальным, желающим погреться в лучах популярности Tesla Cybertruck, делать самые разные копии футуристического пикапа. В последние несколько дней полноразмерный Tesla Cybertruck несколько раз появлялся на дорогах Киева, которыми он перемещался на эвакуаторе. Дело в том, что оговариваемый Cybertruck ненастоящий — это обычный макет, хотя, допускаем, что многие могли принять реплику за настоящий «кибертрак», так как она в точности копирует дизайн настоящего Cybertruck.

Издание Autogeek опубликовало множество живых фотографий макета Tesla Cybertruck, успевшего наделать немало шума в соцсетях. По предварительным данным, это макет с киевского турнира WePlay! по Dota 2 — коллектив Nigma использовал его для эффектного выхода.

По планам Tesla, Cybertruck должен отправиться в производство в 2021 году. Всего будет три версии Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов — одним, двумя и тремя (базовая — заднеприводная, средняя и топовая — полноприводные), и дальностью хода на одной зарядке — 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно. Первыми выйдут более дорогие версии с двумя ($49,900) и тремя моторами ($69,900), тогда как народный Cybertruck ($39,900) задержится минимум до конца 2022 года. В последний раз Илон Маск хвастался 250 тыс. собранных предзаказов — это было в конце ноября 2019 года.

Источник: Autogeek