TCL показала прототип механизма, который делает из сгибаемого смартфона телефон-раскладушку

Китайская компания TCL активно занимается разработкой складных смартфонов. На берлинской IFA 2019 ранний прототип одного из таких аппаратов, TCL DragonHinge, разрешили трогать руками.

Как сообщается, в готовом виде данный складной смартфон будет состоять из трех функциональных компонентов: дисплея AMOLED, сгибающегося с 180 до нуля градусов; гибкого металлического соединения, обрамляющего дисплей; и специального ПО, которое автоматически делит картинку на две части, растягивает ее на весь экран, а также позволяет переключаться между приложениями.

Пока в прототипе работает только сама раскладушка — никакого аппаратного обеспечения, не говоря уже о программном, в нем нет, а вместо экрана размещена ламинированная напечатанная бумажка, имитирующая экран Android.

По словам изучившего механизм журналиста VentureBeat, решение не выглядит ненадежным: дисплей, скорее всего, можно будет легко повредить при типичном для такого форм-фактора резком раскладывании. К тому же, в показанном прототипе нет возможности зафиксировать экран в раскрытом положении.

Впрочем, если инженеры TCL внесут необходимые изменения, DragonHinge может найти своего клиента, указывает репортер.

Источник: hightech.plus