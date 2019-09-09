Уилл Смит хочет сыграть очередного избранного в экранизации книжной трилогии Brilliance / «Одаренные»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





По всей видимости, Уиллу Смиту нравится играть роли избранных (возможно потому, что в свое время он отказался сыграть Нео в Матрице) и поэтому после «Хэнкока», «Яркости» и «Отряда самоубийц» актер решил поучаствовать в экранизации фанастической трилогии Маркуса Сэйки Brilliance / «Одаренные».

По сюжету книг, порядка 1% людей на Земле рождаются с аномальными способностями, включая свехнаблюдательность, сверхчувствительность, сверхинтеллектуальность и даже относительную невидимость. Главный герой — агент ФБР Ник Купер (которого и собирается сыграть Уилл Смит) способен предугадывать действия людей, наблюдая за их поведением. Благодаря своим возможностям он весьма успешно охотится на террористов, но в определенный момент его дар изменяет ему…

Первая книга серии Brilliance / «Одаренные» была издана в 2013 году, затем вышли A Better World / «Лучший Мир» (2014) и Written in Fire / «Огненные письмена» (2016). Сценарий для фильмов напишет Акива Голдсман, который уже работал вместе с Уиллом Смитом в картинах «Я, робот», «Я — легенда» и» Хэнкок».

О сроках выхода первой картины будущей трилогии Brilliance / «Одаренные» пока ничего не известно.

Источник: Hollywood Reporter