Веб-версия Apple Music запущена официально после семи месяцев тестирования





Apple на днях официально запустила веб-версию своего музыкального приложения Apple Music. Она больше не имеет приписки beta и доступна всем желающим по адресу music.apple.com/browse.

Выход из статуса бета-версии, в котором веб-версия Apple Music находилась с сентября прошлого года, оказался число формальным. Никаких изменений ни по части интерфейса, ни по части функциональных возможностей с выходом из беты в стадию финального продукта не произошло.

В целом дизайн веб-сервиса повторяет интерфейс приложения «Музыка», дебютировавшего вместе с новой версией ОС macOS Catalina. С точки зрения возможности практически полный паритет с приложением «Музыка» для Mac — есть привычные разделы For You, Browse и Radio наряду с плейлистами, рекомендациями и прочим. Также в веб-версии Apple Music есть функция Replays для составления плейлистов из любимых композиций года (по одному на каждый год подписки на Apple Music).

Используя веб-версию Apple Music, пользователи могут слушать музыку просто через браузер без необходимости устанавливать приложение. Плеер работает во всех современных браузерах и на всех платформах, включая Windows 10, Linux, Chrome OS и Android.

Запуск веб-версии Apple Music является частью общих усилий компании по переносу своих главных сервисов в веб, чтобы сделать их привлекательнее на фоне конкурирующих предложений. Например, у конкурирующего сервиса и лидера рынка Spotify, имеющего более 124 млн платных подписчиков, веб-версия есть давно. Apple в последний раз делилась статистикой в июне прошлого года — тогда сообщалось, что количество платных подписчиков музыкального сервиса Apple Music превысило 60 млн человек.

Источник: MacRumors