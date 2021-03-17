Wikipedia запустит платный сервис Wikimedia Enterprise для крупных компаний уже летом текущего года





Компания Wikimedia Foundation анонсировала новый платный сервис Wikimedia Enterprise, ориентированный на крупные компании, активно использующие информацию онлайн-энциклопедии для собственных сервисов (к примеру, для голосовых цифровых ассистентов). Запуск новой платформы запланирован на текущий год (источники указывают на июнь), при этом для обычных пользователей Wikipedia условия использования останутся прежними.

В данный момент Wikimedia Foundation ведет переговоры с такими компаниями, как Apple, Google, Amazon и Facebook, чтобы найти удовлетворяющие все стороны условия взаимодействия. Когда платформа будет запущена, компании смогут получать с помощью более продвинутой версии Wikipedia API самую актуальную информацию, отсортированную и отформатированную под требования конкретной стороны. Таким образом компании смогут сэкономить на штате сотрудников, которые занимались адаптацией информации от Wikipedia для собственных нужд, переложив эту работу на Wikimedia на платных условиях.

При этом представители Wikipedia отдельно отметили, что не вынуждают интернет-гигантов переходить на платную модель сотрудничества. Если у компаний нет потребности в расширенном инструментарии, то они смогут без проблем продолжить использовать бесплатную версию Wikipedia API.

Отметим, что и до этого момента ряд крупных компаний добровольно вносил пожертвования в фонд Wikimedia за использование данных открытой энциклопедии, так что теперь они смогут использовать более логичную схему финансового взаимодействия. Оставить заявку на участие в программе Wikimedia Enterprise можно по следующей ссылке.

Источник: The Verge