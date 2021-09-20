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Фантастический фильм «Дюна» / Dune все еще не вышел на ключевых рынках, но уже может похвастаться первыми рекордами. В частности, за первые четыре дня проката в Украине картина Дени Вильнева собрала 33,956 млн грн, что стало лучшим стартом с начала пандемии коронавируса в нашей стране.

В США и Китае картина еще не вышла, но даже в условиях ограниченного проката за первый уикэнд фильму удалось собрать $36,8 млн, что превысило ожидания Warner Bros.

Одни из лучших результатов сборов были показаны в следующих странах:

РФ — $7,6 млн

Франция — $7,5 млн

Германия — $4,9 млн

Италия — $2,6 млн

Испания — $2,4 млн

Нидерланды — $1,4 млн

Украина — $1,2 млн

Тайвань — $1,2 млн

Гонконг — $1,1 млн

Дания — $1,1 млн

Швеция — $1,0 млн

Норвегия — $0,98 млн

Напомним, что картина «Дюна» / Dune является первой частью экранизации книжного цикла «Хроники Дюны» американского писателя Фрэнка Герберта. Действие первого романа развивается на планете Арракис, где одно благородное семейство (Атрейдесы) противостоят другому гораздо менее благородному семейству (Харконнены).

Главные роли исполнили Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (Лето Атрейдеса), Ребекка Фергюсон (Леди Джессика), Зендая (Чани), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Стеллан Скарсгард (Владимир Харконнен), Дэйв Батиста (Глоссу Раббан), Шарлотта Рэмплинг (Мохиам), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек) и другие.

Премьеру фильма несколько раз переносили, в итоге она запустилась в Украине и ряде других стран 16 сентября, тогда как американским зрителям придется ждать как минимум до 22 октября 2021 года.

Источник: box office mojo