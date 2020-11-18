«AMD снова в игре». Вышли обзоры видеокарт Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT





Как и ожидалось, после снятия эмбарго на публикацию результатов тестов видеокарт серии AMD Radeon RX 6800 интернет наполнился десятками обзоров. Ресурс Videocardz традиционно сделал подборку таких тестов на разных языках, а мы же сделаем краткие выводы на основе материалов профильной западной прессы.

Для начала освежим в памяти характеристики Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT, сравнив новинки с адаптерами прошлого поколения.

Видеокарта Radeon RX

6900 XT Radeon RX

6800 XT Radeon RX

6800 Radeon RX

5700 XT Radeon RX

5700 Ядро Navi 21 XTX Navi 21 XT Navi 21 XL Navi 10 XT Navi 10 XL Архитектура RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 RDNA RDNA Техпроцесс, нм 7 7 7 7 7 Количество транзисторов, млрд шт 26,8 26,8 26,8 10,3 10,3 Infinity Cache, МБ 128 128 128 — — Количество вычислительных блоков (CU) 80 72 60 40 36 Количество потоковых процессоров 5120 4608 3840 2560 2304 Количество текстурных блоков 320 288 240 160 144 Количество блоков рендеринга (Render Output Unit, ROP) 128 128 96 64 64 Количество блоков для ускорения трассировки лучей 80 72 60 — — Частота Boost, МГц 2250 2250 2105 1905 1725 Частота Game, МГц 2015 2015 1815 1755 1625 Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, ГБ 16 16 16 8 8 Частота памяти, МГц 16 000 16 000 14 000 14 000 14 000 Шина памяти, бит 256 256 256 256 256 Вычислительная мощность (FP32), Тфлопс 23,04 20,74 16,17 9,75 7,95 Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 Мощность, Вт 300 300 250 225 180 Дата выхода 8 декабря 2020 18 ноября 2020 18 ноября 2020 7 июля 2019 7 июля 2019 Рекомендованная стоимость, долл США $999 $649 $579 $399 $349

Модель AMD Radeon RX 6800 XT протестировали в системе с процессором Intel Core i9-10900K. Видеокарта тестировалась в большом перечне популярных игр, включая новые проекты, такие как Watch Dogs: Legion и Assassin’s Creed Valhalla. Отмечается, что при разрешении 1440p новинка в большинстве игр опережает конкурирующее решение NVIDIA GeForce RTX 3080. Отрыв, как правило, измеряется несколькими кадрами в секунду, хотя в некоторых случаях он может достигать десятков кадров в секунду. Но в некоторых играх, таких как Fortnite, CS:GO и Control, преимущество оказывается на стороне NVIDIA GeForce RTX 3080.

При повышении разрешения до 4K видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT уже теряет своё преимущество во многих играх и всё чаще уступает конкуренту. В большинстве игр устройство способно обеспечивать комфортную частоту 60 кадров в секунду и выше. В обоих разрешениях производительность заметно ухудшается при активации трассировки лучей. В целом, можно сделать вывод, что новая видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT практически на равных конкурирует с NVIDIA GeForce RTX 3080 при выключенной трассировке лучей, но отстаёт при активации этой технологии. Сама AMD называла для Radeon RX 6800 XT целевым разрешением для трассировки лучей 1440p и 1080p.

Что касается обычной версии AMD Radeon RX 680, то, по данным ресурса Hothardware, она, как правило, быстрее конкурирующих моделей NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 3070. Однако при активации трассировки лучей преимущество новинки испаряется, и она уже незначительно уступает названным выше конкурентам.

В целом, видеокарты серии AMD Radeon RX 6800 выглядят немного лучше или на равных по сравнению со своими прямыми конкурентами при выключенной трассировке лучей. Но при активации DXR Ray Tracing ситуация меняется. В то же время новинки лучше проявляют себя в вычислениях с рабочими нагрузками. А благодаря большему запасу памяти (16 ГБ) они обладают определённым запасом прочности (в традиционной растеризации) на перспективу, когда появятся более ресурсоёмкие игры.

Еще несколько показательных графиков:

С сегодняшнего дня доступны только эталонные версии Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT, тогда как модели альтернативного дизайна выйдут 25 ноября. Сроки доступности Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT в Украине и гривневые цены пока неизвестны.

Ссылки на подробные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT в таблице ниже.