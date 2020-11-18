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«AMD снова в игре». Вышли обзоры видеокарт Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT

«AMD снова в игре». Вышли обзоры видеокарт Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT

«AMD снова в игре». Вышли обзоры видеокарт Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT


Как и ожидалось, после снятия эмбарго на публикацию результатов тестов видеокарт серии AMD Radeon RX 6800 интернет наполнился десятками обзоров. Ресурс Videocardz традиционно сделал подборку таких тестов на разных языках, а мы же сделаем краткие выводы на основе материалов профильной западной прессы.

Для начала освежим в памяти характеристики Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT, сравнив новинки с адаптерами прошлого поколения.

ВидеокартаRadeon RX
6900 XT		Radeon RX
6800 XT		Radeon RX
6800		Radeon RX
5700 XT		Radeon RX
5700
ЯдроNavi 21 XTXNavi 21 XTNavi 21 XLNavi 10 XTNavi 10 XL
АрхитектураRDNA 2RDNA 2RDNA 2RDNARDNA
Техпроцесс, нм77777
Количество транзисторов, млрд шт26,826,826,810,310,3
Infinity Cache, МБ128128128
Количество вычислительных блоков (CU)8072604036
Количество потоковых процессоров51204608384025602304
Количество текстурных блоков320288240160144
Количество блоков рендеринга (Render Output Unit, ROP)128128966464
Количество блоков для ускорения трассировки лучей807260
Частота Boost, МГц22502250210519051725
Частота Game, МГц20152015181517551625
Тип памятиGDDR6GDDR6GDDR6GDDR6GDDR6
Объем памяти, ГБ16161688
Частота памяти, МГц16 00016 00014 00014 00014 000
Шина памяти, бит256256256256256
Вычислительная мощность (FP32), Тфлопс23,0420,7416,179,757,95
ИнтерфейсPCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0
Мощность, Вт300300250225180
Дата выхода8 декабря 202018 ноября 202018 ноября 20207 июля 20197 июля 2019
Рекомендованная стоимость, долл США$999$649$579$399$349

 

Модель AMD Radeon RX 6800 XT протестировали в системе с процессором Intel Core i9-10900K. Видеокарта тестировалась в большом перечне популярных игр, включая новые проекты, такие как Watch Dogs: Legion и Assassin’s Creed Valhalla. Отмечается, что при разрешении 1440p новинка в большинстве игр опережает конкурирующее решение NVIDIA GeForce RTX 3080. Отрыв, как правило, измеряется несколькими кадрами в секунду, хотя в некоторых случаях он может достигать десятков кадров в секунду. Но в некоторых играх, таких как Fortnite, CS:GO и Control, преимущество оказывается на стороне NVIDIA GeForce RTX 3080.

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При повышении разрешения до 4K видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT уже теряет своё преимущество во многих играх и всё чаще уступает конкуренту. В большинстве игр устройство способно обеспечивать комфортную частоту 60 кадров в секунду и выше. В обоих разрешениях производительность заметно ухудшается при активации трассировки лучей. В целом, можно сделать вывод, что новая видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT практически на равных конкурирует с NVIDIA GeForce RTX 3080 при выключенной трассировке лучей, но отстаёт при активации этой технологии. Сама AMD называла для Radeon RX 6800 XT целевым разрешением для трассировки лучей 1440p и 1080p.

 

Что касается обычной версии AMD Radeon RX 680, то, по данным ресурса Hothardware, она, как правило, быстрее конкурирующих моделей NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 3070. Однако при активации трассировки лучей преимущество новинки испаряется, и она уже незначительно уступает названным выше конкурентам.

В целом, видеокарты серии AMD Radeon RX 6800 выглядят немного лучше или на равных по сравнению со своими прямыми конкурентами при выключенной трассировке лучей. Но при активации DXR Ray Tracing ситуация меняется. В то же время новинки лучше проявляют себя в вычислениях с рабочими нагрузками. А благодаря большему запасу памяти (16 ГБ) они обладают определённым запасом прочности (в традиционной растеризации) на перспективу, когда появятся более ресурсоёмкие игры.

Еще несколько показательных графиков:

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С сегодняшнего дня доступны только эталонные версии Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT, тогда как модели альтернативного дизайна выйдут 25 ноября. Сроки доступности Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT в Украине и гривневые цены пока неизвестны.

Ссылки на подробные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT в таблице ниже.

AMD Radeon RX 6800 Series
СМИAMD Radeon RX 6800
🇯🇵4GamerAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇧🇷AdrenalineAMD Radeon RX 6800 XTAMD Radeon RX 6800, [Video]
🇵🇱BenchmarkAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸BPS CustomsAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸BitwitAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇫🇷ComptoirHardwareAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇩🇪ComputerBaseAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇵🇹CoreteksAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇫🇷CowcotlandAMD Radeon RX 6800 XTAMD Radeon RX 6800
🇬🇧EteknixAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800 [Video], SAM Review
🇺🇸GamerMeldAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸GamersNexusAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇯🇵GDMAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇦🇺Gear SeekersAMD Radeon RX 6800 XT
🇪🇸GeekneticAMD Radeon RX 6800 XTAMD Radeon RX 6800
🇺🇸Greg SalazarAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇩🇪GolemAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇳🇱Guru3DAMD Radeon RX 6800 XTAMD Radeon RX 6800
🇺🇸ForbesAMD Radeon RX 6800 XTAMD Radeon RX 6800
🇰🇷HardwareBattleAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇨🇦HardwareCanucksAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇩🇪HardwareLuxxAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇦🇺HardwareUnboxedAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇮🇹HardwareUpgradeAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸Hot HardwareAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇬🇧HexusAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇩🇪igor’sLABAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800, [Video]
🇺🇸JayzTwoCentsAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸Joker ProductionsAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇬🇧KitGuruAMD Radeon RX 6800 XTAMD Radeon RX 6800, [Video]
🇷🇴Lab501AMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸LegitReviewsAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸Level1TechsAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇨🇦LinusTechTipsAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇲🇾LowyatAMD Radeon RX 6800 XT
🇪🇸Noticias3DAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇯🇵MyNaviAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇦🇺Optimum TechAMD Radeon RX 6800 XT
🇬🇧Overclock3DAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸Paul’s HardwareAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇩🇪PC Games HardwareAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800, [Video]
🇯🇵PCWatchAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸PCWorldAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸PhoronixAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇷🇺PRO Hi-TechAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇸🇪SweClockersAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸Tech CritterAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸TechPowerUPAMD Radeon RX 6800 XTAMD Radeon RX 6800SAM Review
🇦🇺Tech YES CityAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇳🇴Tek.noAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸The VergeAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇦🇺TweakTownAMD Radeon RX 6800 XT
🇺🇸Tom’s HardwareAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇹🇼UNIKO’s hardwareAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇷🇴WASDAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800
🇺🇸WccftechAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800, [Video]
🇹🇼XFastest TaiwanAMD Radeon RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800

 

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