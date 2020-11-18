«AMD снова в игре». Вышли обзоры видеокарт Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT
Как и ожидалось, после снятия эмбарго на публикацию результатов тестов видеокарт серии AMD Radeon RX 6800 интернет наполнился десятками обзоров. Ресурс Videocardz традиционно сделал подборку таких тестов на разных языках, а мы же сделаем краткие выводы на основе материалов профильной западной прессы.
Для начала освежим в памяти характеристики Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT, сравнив новинки с адаптерами прошлого поколения.
|Видеокарта
|Radeon RX
6900 XT
|Radeon RX
6800 XT
|Radeon RX
6800
|Radeon RX
5700 XT
|Radeon RX
5700
|Ядро
|Navi 21 XTX
|Navi 21 XT
|Navi 21 XL
|Navi 10 XT
|Navi 10 XL
|Архитектура
|RDNA 2
|RDNA 2
|RDNA 2
|RDNA
|RDNA
|Техпроцесс, нм
|7
|7
|7
|7
|7
|Количество транзисторов, млрд шт
|26,8
|26,8
|26,8
|10,3
|10,3
|Infinity Cache, МБ
|128
|128
|128
|—
|—
|Количество вычислительных блоков (CU)
|80
|72
|60
|40
|36
|Количество потоковых процессоров
|5120
|4608
|3840
|2560
|2304
|Количество текстурных блоков
|320
|288
|240
|160
|144
|Количество блоков рендеринга (Render Output Unit, ROP)
|128
|128
|96
|64
|64
|Количество блоков для ускорения трассировки лучей
|80
|72
|60
|—
|—
|Частота Boost, МГц
|2250
|2250
|2105
|1905
|1725
|Частота Game, МГц
|2015
|2015
|1815
|1755
|1625
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|Объем памяти, ГБ
|16
|16
|16
|8
|8
|Частота памяти, МГц
|16 000
|16 000
|14 000
|14 000
|14 000
|Шина памяти, бит
|256
|256
|256
|256
|256
|Вычислительная мощность (FP32), Тфлопс
|23,04
|20,74
|16,17
|9,75
|7,95
|Интерфейс
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|Мощность, Вт
|300
|300
|250
|225
|180
|Дата выхода
|8 декабря 2020
|18 ноября 2020
|18 ноября 2020
|7 июля 2019
|7 июля 2019
|Рекомендованная стоимость, долл США
|$999
|$649
|$579
|$399
|$349
Модель AMD Radeon RX 6800 XT протестировали в системе с процессором Intel Core i9-10900K. Видеокарта тестировалась в большом перечне популярных игр, включая новые проекты, такие как Watch Dogs: Legion и Assassin’s Creed Valhalla. Отмечается, что при разрешении 1440p новинка в большинстве игр опережает конкурирующее решение NVIDIA GeForce RTX 3080. Отрыв, как правило, измеряется несколькими кадрами в секунду, хотя в некоторых случаях он может достигать десятков кадров в секунду. Но в некоторых играх, таких как Fortnite, CS:GO и Control, преимущество оказывается на стороне NVIDIA GeForce RTX 3080.
При повышении разрешения до 4K видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT уже теряет своё преимущество во многих играх и всё чаще уступает конкуренту. В большинстве игр устройство способно обеспечивать комфортную частоту 60 кадров в секунду и выше. В обоих разрешениях производительность заметно ухудшается при активации трассировки лучей. В целом, можно сделать вывод, что новая видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT практически на равных конкурирует с NVIDIA GeForce RTX 3080 при выключенной трассировке лучей, но отстаёт при активации этой технологии. Сама AMD называла для Radeon RX 6800 XT целевым разрешением для трассировки лучей 1440p и 1080p.
Что касается обычной версии AMD Radeon RX 680, то, по данным ресурса Hothardware, она, как правило, быстрее конкурирующих моделей NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 3070. Однако при активации трассировки лучей преимущество новинки испаряется, и она уже незначительно уступает названным выше конкурентам.
В целом, видеокарты серии AMD Radeon RX 6800 выглядят немного лучше или на равных по сравнению со своими прямыми конкурентами при выключенной трассировке лучей. Но при активации DXR Ray Tracing ситуация меняется. В то же время новинки лучше проявляют себя в вычислениях с рабочими нагрузками. А благодаря большему запасу памяти (16 ГБ) они обладают определённым запасом прочности (в традиционной растеризации) на перспективу, когда появятся более ресурсоёмкие игры.
Еще несколько показательных графиков:
С сегодняшнего дня доступны только эталонные версии Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT, тогда как модели альтернативного дизайна выйдут 25 ноября. Сроки доступности Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT в Украине и гривневые цены пока неизвестны.
Ссылки на подробные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT в таблице ниже.