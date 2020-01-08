Adata показала SSD XPG Sage, достигающий скорость чтения 7000 МБ/с и 1 млн IOPS

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Компания Adata показала па выставке CES 2020 новый твердотельный накопитель с чрезвычайно высокими скоростными характеристиками. Модель XPG Sage способна считывать данные со скоростью 7000 МБ/с, а скорость записи составляет 6000 МБ/с. Кроме того, показатель количества операций ввода/вывода в секунду при чтении составляет 1 млн, а при записи – 800 тыс.

На стенде компании на выставке CES 2020 был показан результат тестирования новинки в тестовом пакете CrystalDisk. В этом тесте накопитель продемонстрировал скорость последовательного чтения 7240 МБ/с и скорость последовательной записи 5395 МБ/с. Как отмечают в компании, к моменту выхода устройства на рынок его прошивка ещё будет доработана, что и позволит достичь заявленную скорость записи в 6000 МБ/с.

Твердотельный накопитель Adata XPG Sage основан на новом контроллере Innogrit Rainier (IG5236), содержит DRAM-кэш объёмом 4 ГБ и использует интерфейс подключения PCI Gen 4. Контроллер использует 8-канальный интерфейс и поддерживает возможность создания накопителей ёмкостью до 16 ТБ. Демонстрируемая версия XPG Sage обладала ёмкостью 4 ТБ.

Как ожидается, коммерческая версия твердотельного накопителя Adata XPG Sage появится на рынке, но его ориентировочная цена пока не называется.

Источник: tomshardware