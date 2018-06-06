AMD показала первый в мире GPU, изготовленный по 7-нм техпроцессу и дополненный 32 ГБ памяти

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Помимо анонса 32-ядерного настольного процессора компания AMD также порадовала своих поклонников демонстрацией первого в мире GPU, изготовленного по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Этот прототип чипа Vega станет частью линейки AMD Instinct, призванной ускорить выполнение задач машинного обучения. Также глава AMD Лиза Су заверила, что эта технология также появится и в игровых графических решениях Radeon.

Пока что компания AMD не торопится делиться информацией о технических характеристиках прототипа нового графического процессора Vega. Известно лишь, что он имеет существенные размеры и дополнен четырьмя стеками памяти с высокой пропускной способностью (HBM2) суммарным объёмом 32 ГБ. AMD продемонстрировала работоспособность нового чипа в задачах рендеринга в Cinema 4D.

В настоящее время компания AMD уже начала поставлять своим аппаратным партнёрам образцы чипа Vega Instinct, изготовленные по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Официальную презентацию новинки планируется провести до конца текущего года.

Источник: The Verge