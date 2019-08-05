Анонсированы умные часы Samsung Galaxy Watch Active2, продажи в Украине стартуют в сентябре по цене от 9 тыс. грн





Компания Samsung анонсировала новое поколение умных часов – Galaxy Watch Active2. Как отмечает производитель, новинка получила набор уникальных функций для персонализированного контроля за состоянием здоровья и самочувствием, расширенные возможности для общения, улучшенный дизайн и простой интерфейс.

Умные часы Samsung Galaxy Watch Active2 предлагаются в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм. Также на выбор пользователей доступны два варианта отделки корпуса: алюминиевый корпус с ремешком из фторэластомера (FKM), премиальный стальной корпус с кожаным ремешком. При этом ремешок часов съёмный, он может быть заменён на любой другой, подходящий под стиль одежды и настроение, а изображение на дисплее устройство подберет автоматически е с помощью алгоритма подбора цвета My Style. Для этого достаточно загрузить фотографию своего образа в приложение Galaxy Wearable, выбрать один из пяти цветовых стилей, и изображение на экране поменяется.

В часах нового поколения компания Samsung отказалась от физического вращающегося безеля. Вместо него новинка получила цифровой безель, благодаря которому упростилась навигация в меню, а размер дисплея удалось максимально увеличить. Сенсорная рамка, расположенная на изогнутом Super AMOLED экране, теперь поворачивается в обе стороны, упрощая поиск и запуск нужных приложений.

Умные часы Samsung Galaxy Watch Active2 способны отслеживать более 39 типов тренировок, 7 из которых активируются автоматически, в том числе бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, гребной тренажер, эллиптический тренажер и динамические тренировки. С обновленной функцией Running Coach пользователь может определять скорость бега в режиме реального времени и выбирать любую из семи различных программ для достижения поставленных целей. На тыльной стороне устройства установлены новые датчики с повышенной скоростью считывания данных. Отмечается, что анонсированная новинка также способна отслеживать уровень стресса с помощью приложения Samsung Health. Улучшенные алгоритмы анализа сна помогут улучшить качество сна.

Вместе с тем, новая модель Galaxy Watch Active2 оптимизирована для взаимодействия с другими устройствами экосистемы Samsung. Доступ к социальным сетям осуществляется в один тап, а просмотр контента упрощён. Теперь пользователь сможет отвечать на твиты и даже просматривать небольшие видеоклипы или трейлеры к фильмам непосредственно на Galaxy Watch. Более того, часы поддерживают перевод текста и устной речи на 16 языков в режиме реального времени. В то же время функция Watch Camera Controller позволяет управлять камерой смартфона при съемке фотографии и видео, предварительно просматривать кадры, переключаться между фронтальным и основным объективами, устанавливать таймер. Технология Wireless PowerShare, доступная на смартфонах Galaxy, позволяет подзарядить носимое устройство.

Кроме того, на устройстве доступны такие сервисы как Samsung Health и SmartThings, а все действия, совершаемые с помощью Galaxy Watch Active2, защищены платформой Knox. Подробные технические характеристики умных часов представлены в следующей таблице.

Характеристики Описание Цвет Алюминий: Cloud Silver, Aqua Black, Pink Gold с ремешком из флюороэластомера (FKM) Нержавеющая сталь: Silver, Black, Gold с кожаным ремешком Размеры и вес Алюминиевый корпус 44мм модель: 44x44x10,9 мм, 30 г Алюминиевый корпус 40мм модель: 40x40x10,9 мм, 26 г Корпус из нержавеющей стали 44мм модель: 44x44x10,9 мм, 44 г Корпус из нержавеющей стали 40мм модель: 40x40x10,9 мм, 37 г Дисплей 44мм модели: 1,4-дюймовый (34 мм) 360×360 Super AMOLED, полноцветный Always On Display, Corning Gorilla Glass DX+ 40мм модели: 1,2-дюймовый (30 мм) 360×360 Super AMOLED, полноцветный Always On Display, Corning Gorilla Glass DX+ Ремешок 44мм модели: 20 мм заменяемый 40мм модели: 20 мм заменяемый Батарея 44мм модели: 340 мА∙ч 40мм модели: 247 мА∙ч Процессор 2-ядерный Exynos 9110 1,15 ГГц ОС Tizen Память 768 МБ + 4ГБ, Связь Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC A-GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou Сенсоры Датчик сердечного ритма (с 8 фотодиодами), электрокардиограмма (ЭКГ), акселерометр (предел измерения – 32 g), гироскоп, барометр, датчик освещённости Зарядка Беспроводная по стандартам PC Защита 5 атм + IP68 / MIL-STD-810G Совместимость Android: Android 5.0 и выше, ОЗУ от 1,5 ГБ iOS: iPhone 5 и выше, iOS 9.0 и выше

Умные часы Samsung Galaxy Watch Active2 будет доступен для покупки в Украине с конца сентября по рекомендованной розничной цене 8999 грн и 9999 грн за версии в алюминиевом корпусе и 11999 грн и 12999 грн за версии в стальном корпусе для 40мм и 44мм версий, соответственно.