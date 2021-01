ASUS представила новые ноутбуки ZenBook, включая модели с двумя дисплеями, получившие награду CES 2021 Innovation Award

Компания ASUS представила на выставке CES 2021 несколько новых ноутбуков серии ZenBook. При этом модели с двумя экранами – ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) и ZenBook Duo 14 (UX482) – удостоены наград CES 2021 Innovation Award.

В этих новых моделях в качестве второго дисплея используется ASUS ScreenPad Plus – занимающий всю ширину корпуса сенсорный дисплей с механизмом автоматического наклона для повышения удобства чтения и эффективности охлаждения. Он взаимодействует с основным дисплеем при работе с несколькими одновременно запущенными приложениями.

Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED содержит 15,6-дюймовый сенсорный OLED 4K-дисплей с тонкими рамками NanoEdge и вспомогательный 14,09-дюймовый сенсорный дисплей формата UHD с углами обзора 178 градусов. По сравнению с моделью предыдущего поколения дополнительный 14-дюймовый 4K-дисплей ScreenPad Plus стал ярче: максимальная яркость составляет 400 кд/м2. Основной дисплей занимает 93% поверхности лицевой панели, сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 500 и обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3.

Устройство предлагает высокопроизводительную конфигурацию, которая может включать процессор Intel Core 10-го поколения вплоть до чипа Core i9-10980HK, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070. Ноутбук совместим с программной платформой NVIDIA Studio для ускорения приложений, используемых при работе с графикой и видео.

Новая конструкция системы охлаждения Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) использует шарнирный механизм ErgoLift, наклоняющий 14-дюймовый экран ScreenPad Plus и открывающий большой воздухозаборник, который позволяет усилить поток воздуха на 36% по сравнению с предыдущей реализацией AAS. Для подключения периферийных устройств ZenBook Pro Duo 15 OLED предлагает два порта Thunderbolt 3 USB-C с поддержкой режимов зарядки (Power Delivery) и вывода изображения (DisplayPort). Эти порты позволяют пользователю подключить к ноутбуку один внешний дисплей с разрешением до 8K или два – с разрешением до 4K. Ещё есть один порт USB 3.1 Gen 2 Type-A, видеовыход HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъём. Новинка также оснащена модулем Wi-Fi 6. Устройство комплектуется батареей ёмкостью 92 Вт·ч. Размеры составляют 359x249x21,5 мм, а масса – 2,4 кг.

Модель ASUS ZenBook Duo 14 является более компактным и доступным решением. В данном случае применяется 14-дюймовый сенсорный IPS дисплей с разрешением Full HD, дополнительный дисплей также имеет разрешение Full HD, но диагональ уменьшена до 12,6 дюйма. Аппаратная платформа основана на процессорах Intel Core уже 11-го поколения (Core i7-1165G7 или Core i5-1135G7). Конфигурация может включать до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX450 с 2 ГБ видеопамяти GDDR6.

Как заявляет производитель, ZenBook Duo 14 обладает поддержкой технологии ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT), которая обеспечивает дополнительный прирост производительности процессоров Intel 11-го поколения. В режиме Performance надбавка к скорости может достигать 40% по сравнению с аналогичным ноутбуком без поддержки AIPT. ZenBook Duo 14 также оборудован системой охлаждения AAS Plus. Кроме повышения эффективности охлаждения, эта система позволила сделать корпус на 3 мм тоньше, чем у модели предыдущего поколения, за счет уменьшения свободного пространства внутри корпуса, которое требуется для традиционного охлаждения. Интерфейсы подключения – такие же как у старшей модели. Дополнительно предлагается слот для карт памяти MicroSD. Устройство содержит батарею ёмкостью 70 Вт·ч, имеет размеры 324x222x16,9 мм и массу 1,6 кг.

Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED поступит в продажу в апреле. Его цена пока не сообщается. Версию ZenBook Duo 14 можно будет купить уже в этом месяце по цене от $999,99.

Помимо моделей с двумя экранами, компания ASUS представила два новых ноутбука ZenBook с OLED-дисплеями. В тонком корпусе ZenBook 13 OLED толщиной всего 13,9 мм размещен OLED-дисплей формата Full HD и процессор Intel 11-го поколения или AMD Ryzen 5000 U-серии. В этом и заключаются различия между моделями. Ноутбуки весят всего 1,14 кг и могут проработать от батареи до 13 часов. Конфигурации предлагают до 32 ГБ оперативной памяти (до 16 ГБ для версии с процессорами AMD), твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Ориентировочные цены этих моделей пока не сообщаются.