Авиакомпания United Airlines остановила полеты в США на час – из-за обновления программного обеспечения

5 сентября американская авиакомпания United Airlines объявила по США общенациональную остановку полетов из-за «проблемы с компьютером».

Через час после временной остановки полеты возобновили.

We are experiencing a systemwide technology issue and are holding all aircraft at their departure airports. Flights that are already airborne are continuing to their destination as planned. We will share more information as it becomes available. Thank you for your patience as we…

