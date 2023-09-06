Новости Технологии 06.09.2023 в 14:42

Авиакомпания United Airlines остановила полеты в США на час – из-за обновления программного обеспечения

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Катерина Даньшина

Автор новостей

5 сентября американская авиакомпания United Airlines объявила по США общенациональную остановку полетов из-за «проблемы с компьютером».

«United Airlines попросила нас приостановить вылеты авиакомпании по всей стране», — сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA).

Через час после временной остановки полеты возобновили.

В комментарии изданию Engadget авиакомпания сообщила, что обновление программного обеспечения «вызвало широкое замедление» их «технологических систем». Некоторые самолеты в это время все еще направлялись к месту назначения. Сейчас в United Airlines начали работу с клиентами, полеты которых были отложены из-за остановки.

Reuters со ссылкой на сайт отслеживания рейсов FlightAware сообщает, что во вторник United отменила 7 рейсов и задержала 364 рейса или 13% своих рейсов.

Похожая проблема возникла у авиаперевозчика на прошлой неделе в Великобритании – из-за сбоя управления воздушным движением пришлось отменить 20% рейсов из страны и 27% рейсов в страну.

В январе из-за проблем в системе безопасности NOTAM (Notice to Air Missions) FAA пришлось приостановить более 10 000 рейсов в США — это стало первым национальным запретом на полеты примерно за два десятилетия.

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