Авиакомпания United Airlines остановила полеты в США на час – из-за обновления программного обеспечения

5 сентября американская авиакомпания United Airlines объявила по США общенациональную остановку полетов из-за «проблемы с компьютером».

«United Airlines попросила нас приостановить вылеты авиакомпании по всей стране», — сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA).

Через час после временной остановки полеты возобновили.

We are experiencing a systemwide technology issue and are holding all aircraft at their departure airports. Flights that are already airborne are continuing to their destination as planned. We will share more information as it becomes available. Thank you for your patience as we… — United Airlines (@united) September 5, 2023

В комментарии изданию Engadget авиакомпания сообщила, что обновление программного обеспечения «вызвало широкое замедление» их «технологических систем». Некоторые самолеты в это время все еще направлялись к месту назначения. Сейчас в United Airlines начали работу с клиентами, полеты которых были отложены из-за остановки.

Reuters со ссылкой на сайт отслеживания рейсов FlightAware сообщает, что во вторник United отменила 7 рейсов и задержала 364 рейса или 13% своих рейсов.

Похожая проблема возникла у авиаперевозчика на прошлой неделе в Великобритании – из-за сбоя управления воздушным движением пришлось отменить 20% рейсов из страны и 27% рейсов в страну.

В январе из-за проблем в системе безопасности NOTAM (Notice to Air Missions) FAA пришлось приостановить более 10 000 рейсов в США — это стало первым национальным запретом на полеты примерно за два десятилетия.