Bloomberg: не ждите новую Call of Duty в 2023 году (серия возьмет перерыв впервые за 18 лет)

С 2005 года, когда вышла CoD 2, Activision строго придерживалась привычного ежегодного цикла релизов Call of Duty, но в 2023 году ежегодный график прервется, поскольку компания решила отложить релиз следующей крупной игры по франшизе, сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.

Речь о новой Call of Duty от разработчиков Call of Duty: Black Ops — Treyarch. Изначально ее релиз планировался на 2023 года, но, если верить Джейсону Шрайеру, Activision решила отложить проект после фиаско Call of Duty: Vanguard, вышедшей 5 ноября 2021 года. Финансово игра не оправдала ожиданий компании и руководство пришло к выводу, что ее попросту «каннибализировала» предыдущая игра.

Вместо новой крупной игры по Call of Duty в Activision решили выпустить другой контент по франшизе. По словам Шрайера, игра 2022 года, которая, как уже объявила Activision, станет продолжением Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, получит «постоянный поток дополнительного контента». Также в планах на 2023 год есть некая новая условно-бесплатная онлайн-игра. Предположительно, она станет дополнением к потенциальной Warzone 2, о которой Шрайер упомянул в своем твите.

A new premium Call of Duty has come out every year since 2005. Next year's offerings will include a new free-to-play game as well as content for Warzone 2 and 2022's Modern Warfare.

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 22, 2022