Boeing показала собственное видение сверхзвукового разведывательного самолёта

Компания Boeing поделилась некоторыми деталями, касающимися разработки сверхзвукового разведывательного самолёта.

Пока что речь идёт лишь о потенциальном демонстраторе технологий. В некотором роде, данная разработка является логическим продолжением идей, заложенных в гиперзвуковой крылатой ракете Boeing X-51A Waverider – клиновидный корпус с двухкилевым вертикальным оперением призван обеспечить минимальное сопротивление воздуха. Предполагается, что длина такого самолёта будет сопоставимой с длиной стратегического сверхзвукового разведчика Lockheed SR-71 Blackbird (33 метра), а максимальная скорость превысит 5 чисел Маха.

@Boeing takes wraps off Mach 5+ hypersonic ‘son of Blackbird’ contender at #AIAASciTech pic.twitter.com/P9fkfq5Xgx

