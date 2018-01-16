Boeing показала собственное видение сверхзвукового разведывательного самолёта

Компания Boeing поделилась некоторыми деталями, касающимися разработки сверхзвукового разведывательного самолёта.

Пока что речь идёт лишь о потенциальном демонстраторе технологий. В некотором роде, данная разработка является логическим продолжением идей, заложенных в гиперзвуковой крылатой ракете Boeing X-51A Waverider – клиновидный корпус с двухкилевым вертикальным оперением призван обеспечить минимальное сопротивление воздуха. Предполагается, что длина такого самолёта будет сопоставимой с длиной стратегического сверхзвукового разведчика Lockheed SR-71 Blackbird (33 метра), а максимальная скорость превысит 5 чисел Маха.

Дальнейший прогресс в разработке дизайна сверхзвукового разведывательного самолёта будет зависеть от того, выберут ли американские официальные лица этот проект для дальнейшего развития в рамках программы DARPA Advanced Full Range Engine и исследования Turbine-Based Combined Cycle ВВС США. Если решение будет положительным, Boeing продолжит разработки, но потребуется некоторое время, прежде чем летательный аппарат выйдет на этап изготовления лётного образца. Сначала компания приступит к созданию модели в качестве доказательства концепта, оснащённой одним двигателем и имеющей размеры, сопоставимые с истребителем F-16 Falcon (15 метров). Лишь после этого будет изготовлена полноразмерная версия с двумя двигателями. Также следует быть готовыми к тому, что в процессе дальнейшей разработки и обкатки решений дизайн самолёта может измениться.

Тем не менее, новая информация свидетельствует об обострении конкуренции в сфере создания сверхзвуковых самолётов. Постепенно компании отходят от маломасштабных демонстрационных моделей и чисто теоретических диспутов и ищут пути практической реализации проектов. Скорее всего, первоначально сфера применения таких летательных аппаратов будет ограничиваться военной и космической сферами. Однако в дальнейшем полученные наработки могут появиться и в гражданской авиации.

Источник: Engadget