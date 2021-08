За сім місяців 2021 року аеропорт «Бориспіль» обслужив 4,5 млн пасажирів (+60%), найпопулярніші міжнародні авіанапрямки — Туреччина, Єгипет, Греція

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» повідомив, що в липні 2021 року обслужив 1 167 994 пасажирів, з них 735 640 — пасажири регулярних рейсів, 432 354 — нерегулярних. А за сім місяців з початку поточного року з аеропорту вирушили в подорож 4 564 938 пасажирів (з них 2 512 066 – пасажири регулярних рейсів, 2 052 872 – нерегулярних). У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року кількість пасажирів збільшилась на 60%.

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів КBP є відкриті для подорожей українців Туреччина, Єгипет, Греція. Так, сумарно доля подорожуючих до цих країн склала 51% від загальної кількості відправлених з аеропорту Бориспіль пасажирів.

При цьому, більше всього пасажирів було перевезено за наступними напрямками:

Анталія;

Шарм-Ель-Шейх;

Стамбул;

Даламан;

Тиват;

Бодрум;

Хургада;

Одеса;

Тель-Авів;

Іракліон.

Також представники міжнародного аеропорту «Бориспіль» нагадали, що він увійшов до кращих аеропортів Східної Європи за версією британської консалтингової компанії Skytrax, посівши п’ятий рядок рейтингу.

Переможцем рейтингу The World’s Best Airports in 2021 став Будапешт, друге місце отримав Бухарест, а замикає трійку лідерів Таллінн. Також в десятку кращих увійшли аеропорти Риги, Тбілісі, Белграда, Братислави, Загреба. У рейтингу кращих аеропортів Європи 2021 переможцем став Мюнхен. У загальному рейтингу у 2021 році найкращим у світі став Міжнародний аеропорт Хамад.

Нагадаємо, згідно звіту АСІ Europe (Міжнародної ради аеропортів Європи), аеропорт «Бориспіль» у 2021 році за кількістю пасажирів увійшов до Топ-15 найбільших аеропортів Європи, випередивши аеропорти Риму, Лісабону, Афін, Мюнхену, Барселони, Брюсселю, Відня, Цюриху, Мілану та Варшави.

Джерело: Міжнародний аеропорт «Бориспіль»