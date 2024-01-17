Бюджетный смартфон Moto G Play 2024 получил камеру 50 Мп, чип Snapdragon 680 и цену $150

Motorola представила новый смартфон под названием Moto G Play 2024. Это бюджетная модель, которая получила ряд улучшений по сравнению со своим предшественником. Это касается процессора, хранилища и камеры.

В Moto G Play 2024 используется 6,5-дюймовый LCD дисплей с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Пользователям предлагается процессор Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти (вдвое больше, чем у предшественника). Благодаря наличию слота для карт памяти емкость хранилища можно дополнительно увеличить до 1 ТБ.

Главный модуль камеры получил 50-мегапиксельный сенсор, фазовый автофокус, объектив с диафрагмой f/1.8 и поддержку HDR. Камера способна записывать видео с разрешением 1080p (или 720p) и частотой 30 к/с. Фронтальная камера выполнена на базе 8-мегапиксельного сенсора. Устройство оснащено батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Также говорится о поддержке Dolby Atmos и защите от пыли и влаги по стандарту IP52. Аппарат работает под управлением ОС Android 13.

Смартфон Moto G Play 2024 поступит в продажу в США с 8 февраля по цене $150.

Источник: Engadget