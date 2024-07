Бывших не бывает: уволенный работник Tesla купил ее акции на все деньги

Нужно быть большим фанатом или холодным прагматиком, чтобы инвестировать в компанию, которая вас уволила. Именно это сделал бывший сотрудник Tesla, когда вложил в акции компании все выходное пособие.

Майк Биллетт, бывший руководитель продаж в Tesla, даже после увольнения продолжал поддерживать очень позитивное отношение к компании. Он заявлял, что болеет за успех гигант электромобилей.

Happy EOQ @Tesla team!

There’s no doubt you are all adjusting to a “new norm” post layoffs and I’m wishing you all the best as you continue to drive new records while providing an exceptional experience.

Those of us impacted by the layoffs continue to root you on!

Keep…

— Mike Billett (@MikeBillettJr) June 30, 2024