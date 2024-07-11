Бывших не бывает: уволенный работник Tesla купил ее акции на все деньги

Нужно быть большим фанатом или холодным прагматиком, чтобы инвестировать в компанию, которая вас уволила. Именно это сделал бывший сотрудник Tesla, когда вложил в акции компании все выходное пособие.

Майк Биллетт, бывший руководитель продаж в Tesla, даже после увольнения продолжал поддерживать очень позитивное отношение к компании. Он заявлял, что болеет за успех гигант электромобилей.

Happy EOQ @Tesla team! There’s no doubt you are all adjusting to a “new norm” post layoffs and I’m wishing you all the best as you continue to drive new records while providing an exceptional experience. Those of us impacted by the layoffs continue to root you on! Keep… — Mike Billett (@MikeBillettJr) June 30, 2024

«Счастливого EOQ, команда Tesla! Несомненно, вы все приспособитесь к «новой норме» сокращения должностей, и я желаю вам всего наилучшего, поскольку вы продолжаете достигать новых рекордов, обеспечивая исключительный опыт. Те из нас, кто пострадал от увольнений, продолжают поддерживать вас! Продолжайте спасать мир по одной Tesla!»

Также он пишет, что вложил «100%» своего выходного пособия в акции Tesla.

Took my severance and put 100% into the company that laid me off. Why? Because I spent 6 years working towards helping it grow and believe in the future impact it will have. Thank you @Tesla $TSLA Let’s keep saving the world one Tesla at a time! 💪🏽⚡️🔋 pic.twitter.com/DMU5jk3wqf — Mike Billett (@MikeBillettJr) July 9, 2024

Онлайн-курс "HR-менеджер" від Laba. Оновитіть HR-стратегію, оптимізуйте HR-процеси та прокачайте бренд роботодавця.Досвід та особистий фідбек від експертів HR-сфери.Курс схвалено HRCI, містить 80% практики. Детальніше про навчання

«Взял мое выходное пособие и вложил 100% в компанию, которая меня уволила. Почему? Потому что я потратил 6 лет, работая над тем, чтобы помочь ей развиваться, и я верю в будущее влияние, которое она окажет. Спасибо, Tesla».

В этом году Tesla собирается или уже сократила штат более чем на 10% или примерно на 14 000 работников. Этим компания рассчитывает поддержать свое финансовое состояние, которое ухудшилось из-за спроса. Tesla может сэкономить около $500 млн в год благодаря масштабным увольнениям, исходя из средней зарплаты в компании, без учета заработков генерального директора, в $34 000 (на 2023 год).

Сейчас Tesla, похоже, выходит из затянувшегося спада. Акции компании уже преодолели свои потери за год. В начале июня Tesla объявила о поставках 443 956 авто во втором квартале 2024 года, по сравнению с производством в этот период 410 831 авто. Продажи пока превышают оценки аналитиков. Поэтому сейчас акции компании кажутся привлекательными, но аналитики говорят, что ситуация может измениться при неблагоприятных условиях.

Онлайн-курс "HR-менеджер" від Laba. Оновитіть HR-стратегію, оптимізуйте HR-процеси та прокачайте бренд роботодавця.Досвід та особистий фідбек від експертів HR-сфери.Курс схвалено HRCI, містить 80% практики. Детальніше про навчання

Источник: Wccftech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.