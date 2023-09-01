Новости Кино 01.09.2023 в 08:00

«Что случается позже»: трейлер фильма Мег Райан с ней и Дэвидом Духовны в ролях

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Королева романтических лент прошлого Мег Райан возвращается как режиссер, соавтор сценария и актриса в истории любви производства Bleecker Street «Что случается позже». Основанный на пьесе Стивена Дитца «Падающая звезда», фильм рассказывает о двух людях в возрасте, которые столкнулись друг с другом, когда их рейсы отложили из-за снегопада. Они проводят ночь в аэропорту и снова переживают прошлое.

11111111111

Героиню Мег Райан в фильме зовут Вилла, а персонажа Дэвида Духовны – Билл. Бывшие влюбленные встречаются во второй раз в жизни, прежде чем узнают, что их рейсы перенесли из-за снежной бури.

«Спустя долгое время Вилла, склонная к магическому мышлению, и Билл, везде видящий катастрофы, так же привлекают – и раздражают – друг друга, как и десятилетия назад. Но когда они разгадывают загадку своего общего прошлого и сравнивают свою жизнь с когда-то общими мечтами, они начинают задумываться, является ли их воссоединение обычным совпадением или чем-то более волшебным», – говорится в официальном синопсисе.

«Это связано с фильмами 40-х годов, например «Воспитание малыша», с точки зрения шуток, ритма вещей и многого из той эпохи кинопроизводства», — говорит Райан в интервью Entertainment Weekly. — «Нора Эфрон [режиссер лент с Райан] говорила о романтических комедиях, что они действительно тайная и невероятная система комментариев к разным временам, и мы делаем это в фильме».

Вместе с Дитцем и Мег Райан сценарий фильма писал Кирк Линн. Лента «Что случается позже» дебютирует в кинотеатрах 13 октября.

Источник: Variety

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Майже ноунейм — блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

блогер

Блоги
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Блоги
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить