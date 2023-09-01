«Что случается позже»: трейлер фильма Мег Райан с ней и Дэвидом Духовны в ролях

Королева романтических лент прошлого Мег Райан возвращается как режиссер, соавтор сценария и актриса в истории любви производства Bleecker Street «Что случается позже». Основанный на пьесе Стивена Дитца «Падающая звезда», фильм рассказывает о двух людях в возрасте, которые столкнулись друг с другом, когда их рейсы отложили из-за снегопада. Они проводят ночь в аэропорту и снова переживают прошлое.

Героиню Мег Райан в фильме зовут Вилла, а персонажа Дэвида Духовны – Билл. Бывшие влюбленные встречаются во второй раз в жизни, прежде чем узнают, что их рейсы перенесли из-за снежной бури.

«Спустя долгое время Вилла, склонная к магическому мышлению, и Билл, везде видящий катастрофы, так же привлекают – и раздражают – друг друга, как и десятилетия назад. Но когда они разгадывают загадку своего общего прошлого и сравнивают свою жизнь с когда-то общими мечтами, они начинают задумываться, является ли их воссоединение обычным совпадением или чем-то более волшебным», – говорится в официальном синопсисе.

«Это связано с фильмами 40-х годов, например «Воспитание малыша», с точки зрения шуток, ритма вещей и многого из той эпохи кинопроизводства», — говорит Райан в интервью Entertainment Weekly. — «Нора Эфрон [режиссер лент с Райан] говорила о романтических комедиях, что они действительно тайная и невероятная система комментариев к разным временам, и мы делаем это в фильме». Вместе с Дитцем и Мег Райан сценарий фильма писал Кирк Линн. Лента «Что случается позже» дебютирует в кинотеатрах 13 октября.

Источник: Variety